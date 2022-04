Kommentar: Die Stadt St.Gallen will den Westbahnhof

Kommentar Auf dem richtigen Gleis: Stadt und Kanton St.Gallen spannen für den Westbahnhof zusammen Die Bahnhöfe Bruggen und Haggen zusammenlegen? Noch vor wenigen Jahren war ein Doppelbahnhof im Westen der Stadt St.Gallen eine vage Vision. Jetzt wird die Idee sehr konkret. Sie verleiht der Stadt Schub auf dem Weg zur 100'000-Einwohner-Marke. Doch eine Frage müssen Stadt und Kanton zusammen mit den SBB klären, sagt «Tagblatt»-Stadtredaktor Sandro Büchler. Sandro Büchler 07.04.2022, 16.23 Uhr

Hält hier schon bald die S-Bahn anstatt durchzurauschen? Bild: Benjamin Manser (6. März 2021)

Die Kantonshauptstadt will wachsen. 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner sollen es dereinst sein. St.Gallen will Berufstätige anlocken und Menschen von den Pluspunkten dieser lebenswerten, aber auch etwas behaglichen Stadt überzeugen, damit sich diese hier niederlassen.

Doch immer wieder hört man Stimmen aus der Politik, die sagen, St.Gallen schaffe diesen Sprung nicht, wenn es nicht mutiger in die Zukunft investiere. Investitionen in Kultur-, Infrastruktur- und Bildungsprojekte seien nötig, um so irgendwann die 100'000er-Marke zu knacken.

Es ist deshalb richtig, dass Stadt, Kanton und SBB zusammenspannen und im Westen von St.Gallen einen grossen Bahnhof – einen Doppelbahnhof – planen. Vor wenigen Jahren geisterte die Idee erst in den Köpfen von Stadtplanern umher.

Die Idee schien vermessen, für manche gar etwas utopisch.

An der Idee ist jedoch etwas dran. Das hat auch die Stadt erkannt und eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Der Zeitpunkt ist günstig. Die SBB müssen den in die Jahre gekommenen Bahnhof Bruggen ohnehin behindertengerecht sanieren. Die SBB waren einer möglichen Verschiebung des Bahnhofs nicht abgeneigt und so nahm die Idee Fahrt auf.

Denn die Quartiere Lerchenfeld und Haggen haben viel Potenzial. Der Innovationspark ist nach dem dritten Anlauf auf Kurs. Im Westen von St.Gallen geht etwas. Das dürfte in der ganzen Stadt mehr Zuzüge auslösen.

Damit der Weg aber ins Ziel führt, muss eine Frage geklärt werden: Wie wird der S-Bahn-Fahrplan angepasst, damit er für Pendlerinnen und Pendler innerhalb der Stadt aber auch von auswärts attraktiv ist? Denn nur mit einem optimalen Fahrplantakt funktioniert auch der Westbahnhof. Stadt, Kanton und SBB müssen auf diese Frage erst eine Antwort finden.