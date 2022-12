St.Gallen: Streit um Schaugentobelstrasse geht in nächste Runde

Knatsch Nächste Runde im Streit um Schaugentobelstrasse: Jetzt wehren sich Grundeigentümer gegen Strassenprojekt der Stadt St.Gallen Die Stadt St.Gallen ist künftig für den Unterhalt eines Teilstücks der Schaugentobelstrasse zuständig. Jetzt hat sie ein Strassenprojekt zur Aufwertung gestartet. Der Ärger bei den Grundeigentümern an der Strasse ist gross. Stadtrat Markus Buschor wehrt sich gegen Vorwürfe. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 28.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für den Strassenast links im Bild ist künftig die Stadt zuständig. Das Teilstück rechts verbleibt bei der Strassenkorporation. Das Restaurant Schaugenbädli am unteren Bildrand bildet quasi die Grenze. Bild: Tobias Garcia

Noch im März jubelten die Grundeigentümerinnen und -eigentümer der Schaugentobelstrasse. Nach einem juristischen Hickhack war im Frühling klar: Die Stadt St.Gallen muss ein Teilstück der Strasse in eine Gemeindestrasse zweiter Klasse umteilen. Damit muss die Stadt künftig für Unterhalt und Winterdienst zahlen. Doch neun Monate später ist die Freude verflogen und der Ärger bei den Grundeigentümern gross.

Die Strasse im Osten der Stadt ist bisher nicht umgeteilt worden. Die Strassenkorporation Schaugentobel – in ihr sind die Grundeigentümer zusammengeschlossen – zahlen weiterhin für das Teilstück von der Rehetobelstrasse bis zum Restaurant Schaugenbädli. Man sei eigentlich davon ausgegangen, dass die Umteilung im Frühling oder Sommer erfolge, sagt Peter Weigelt, Präsident der Korporation und ehemaliger Nationalrat. Der Anwalt der Korporation droht der Stadt inzwischen: Von einer Rechtsverweigerungsbeschwerde ist die Rede und davon, der Stadt die aufgelaufenen Unterhaltskosten in Rechnung zu stellen.

Peter Weigelt, Präsident der Strassenkorporation Schaugentobel. Bild: Keystone/Peter Schneider

Der Fall landete sogar vor Bundesgericht

Die Stadt hatte sich jahrelang gegen die Umklassierung gewehrt. Sie fürchtete einen Präzedenzfall: Andere Grundeigentümer von Gemeindestrassen dritter Klasse könnten aufgrund des Präjudizes ebenfalls eine Umteilung beantragen und so den Unterhalt abschieben– mit massiver Kostenfolge für die Stadt.

Erst argumentierte die Stadtverwaltung, die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Umteilung der Schaugentobelstrasse seien nicht gegeben. Das schmetterte das Bundesgericht ab. Die Stadt musste das Gesuch der Korporation inhaltlich prüfen – und lehnte es ab. Die Schaugentobelstrasse sei vom Zweck her keine Gemeindestrasse zweiter Klasse. Die Korporation legte Rekurs ein, worauf das Bau- und Umweltdepartement des Kantons zum Schluss kam: Zumindest das Teilstück bis zum Restaurant Schaugenbädli sei der zweiten Klasse zuzuteilen. Diesen Entscheid focht die Stadt nicht weiter an. Es handle sich um keinen Präzedenzfall, weil der Kanton sich auf mehrere Kriterien abstützte.

Der Unterhalt für die gesamte Schaugentobelstrasse kostet pro Jahr mindestens 10’000 Franken. Bisher hatte die Stadt jeweils pauschal zehn Prozent der Kosten übernommen, da ein Teil der Strasse zum öffentlichen Fuss- und Wanderwegnetz gehört. Besonders teuer im Unterhalt ist der Strassenteil vom Restaurant bis zur Martinsbruggstrasse, da er durch ein Rutschgebiet führt. Für diesen Teil ist die Korporation auch künftig zuständig.

Das Teilstück vom «Schaugenbädli» zur Martinsbruggstrasse führt durch den Wald. Bild: Tobias Garcia

Entrüstung bei der Strassenkorporation

Zurück zum aktuellen Streitpunkt: Da die Strassenkorporation nach dem Entscheid im Frühling nichts mehr von der Stadt hörte, fragte ihr Anwalt Anfang November per Brief nach. Wochenlang blieb es still. Dann die Antwort: Die Stadt habe inzwischen ein Strassenprojekt gestartet. Dieses sei für die Aufklassierung notwendig. Die Nachricht löst bei der Korporation keine Freude aus, sondern Entrüstung.

Für die Umklassierung ist ein Planverfahren nötig. «Dieses hat rein gar nichts mit einem Strassenprojekt zu tun», sagt Weigelt. Für die Umklassierung sei der Zustand der Strasse unerheblich, zu diesem Schluss sei auch der Kanton in seinem Entscheid gekommen. Weigelts Interpretation: «Der Stadtrat ist am ‹Trötzele›, weil er den Prozess verloren hat.»

Vorwürfe weist Stadtrat Markus Buschor entschieden zurück. Die Direktion Planung und Bau sei eine professionelle Dienstleisterin «und kennt die Praxis der Retourkutsche nicht».

Im Rekursverfahren sei es nicht um die Folgen einer Umklassierung gegangen, sondern einzig um deren Voraussetzungen. «Es versteht sich von selbst, dass die Stadt im Rahmen der Umklassierung auch die Frage zu klären hat, was für bauliche Massnahmen nötig werden.» Schliesslich müsse der Abschnitt der Schaugentobelstrasse künftig alle Normen und Bestimmungen einer Strasse zweiter Klasse erfüllen. Und zur Verknüpfung der Verfahren: Diese müssen laut Buschor gemäss Strassengesetz parallel durchgeführt werden.

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: Arthur Gamsa

Die Strassenkorporation probt gegen das Ausbauprojekt schon mal den Aufstand: Sie werde sich «mit allen Mitteln» wehren, kündigt ihr Anwalt im Brief an die Stadt an. «Es stellt sich deshalb schon die Frage, ob es sich lohnt, Zeit, Geld und Energie für ein Projekt einzusetzen, das niemand will und niemandem dient.» Dass bereits von Einsprachen die Rede ist, «in Unkenntnis des Vorhabens», erstaunt Buschor. «Zumal gerade die Anstösser davon profitieren werden.» Der Strassenbau solle so gering wie möglich sein.

Gespräche sind vorgesehen

Die Stadt ermittelt derzeit die Kosten für die Instandsetzung und den Ausbau. Bis Ende Februar 2023 soll das Strassenprojekt ausgearbeitet sein. Circa im März möchte die Stadt mit der Strassenkorporation Gespräche führen zum Projekt und zum Kostenteiler.

Im Verlauf des Rechtsstreits hatte die Stadt immer wieder «darauf hingewiesen» – so der Wortlaut–, dass die Kosten für allfällige strassenbauliche Massnahmen den betroffenen Grundeigentümerinnen und -eigentümern «auferlegt werden können». Gemäss Gesetz könnte die Stadt bis zu 100 Prozent der Kosten für Instandsetzung und Ausbau der Strassenkorporation überwälzen. Zu einer entsprechenden Frage äussert sich Buschor nicht. Der Kostenteiler werde im Gespräch mit der Korporation festgelegt.

Der Anwalt der Korporation droht der Stadt weiter. Sollte diese das Verfahren für die Umklassierung nicht starten, «sehen wir uns leider gezwungen, eine Rechtsverweigerungsbeschwerde einzureichen». Mit dieser kann man sich wehren, wenn man den Eindruck hat, eine Behörde verzögere oder verweigere eine vorgeschriebene Amtshandlung. Voraussetzung ist, dass kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung steht.

Weigelt schätzt die Chancen einer solchen Beschwerde als «realistisch» ein. «Sie müssen es machen. Der Zustand der Strasse muss nicht top sein, um sie umzuteilen.» Über ein Ausbauprojekt könne man immer noch diskutieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen