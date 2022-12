Essen im Gefängnis: Kantonspolizei sucht Verpflegungsservice

Knastmahlzeit «Die Zeiten mit Wasser und Brot sind vorbei»: Kantonspolizei sucht für die beiden Gefängnisse in der Stadt St.Gallen einen Verpflegungsservice Rund 40 Häftlinge sitzen in den beiden Untersuchungsgefängnissen in der Stadt St.Gallen und müssen verpflegt werden. Weil es keine Gefängnisküche gibt, hat die Kantonspolizei St.Gallen einen Cateringauftrag für die Insassen ausgeschrieben. Christina Weder Jetzt kommentieren 27.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Untersuchungshaft müssen die Insassen 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle bleiben. Dort nehmen sie auch die Mahlzeiten ein. Bild: PD

Sterneküche ist in diesem Fall nicht gefragt. Die Ausschreibung der Kantonspolizei St.Gallen liest sich knapp und trocken. Gesucht wird ein Gastrounternehmen, das die Verpflegung in den Untersuchungsgefängnissen in der Stadt St.Gallen sicherstellt. Der Auftrag umfasst Zmorge, Zmittag und Znacht für die Insassen. Und das an 365 Tagen im Jahr.

Die zwei Untersuchungsgefängnisse, die die Kantonspolizei in der Stadt St.Gallen betreibt, befinden sich im Klosterhof beim Karlstor und in der Neugasse. Insgesamt können 40 bis 45 Häftlinge untergebracht werden. Nicht immer sind alle Plätze belegt. Die Kantonspolizei rechnet mit rund 46'000 Mahlzeiten pro Jahr, die gekocht und angeliefert werden müssen: drei Mahlzeiten für 42 Häftlinge an 365 Tagen im Jahr.

Zum Auftragsvolumen äussert sich die Kantonspolizei nur vage. Es beläuft sich laut Polizeisprecher Florian Schneider auf mehrere Millionen Franken für die kommenden fünf Jahre. Die Höhe des Betrags sei auch der Grund, weshalb der Auftrag neu ausgeschrieben werden musste.

Ausgewogene Ernährung hinter den Mauern

Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Doch was kommt im Gefängnis auf den Tisch? Polizeisprecher Florian Schneider ist zurückhaltend beim Thema. Einen Einblick in den Menuplan der Woche will er nicht gewähren – zu heikel. In Teilen der Bevölkerung sei noch immer die Meinung verbreitet, Häftlinge hätten nichts anderes als Wasser und Brot verdient. «Doch diese Zeiten sind vorbei», sagt Schneider. «Wir haben eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Häftlingen und sind für ihre Gesundheit verantwortlich.»

Deshalb wird hinter den Mauern auf eine ausgewogene Ernährung mit den nötigen Nährstoffen geachtet. Das Essen sei vergleichbar mit jenem in einer Mensa oder in der Spitalküche, sagt Schneider. Nur: Im Gefängnis haben die Insassen keine Wahl zwischen mehreren Angeboten. Was genau auf den Teller kommt, entscheidet das zuständige Gastrounternehmen.

Fleisch zum Zmittag – aber nicht vom Schwein

Bis jetzt sorgt Gastronom René Rechsteiner vom Restaurant Bierfalken für die Verpflegung der Insassen. Seit 16 Jahren beliefert er das Gefängnis an der Neugasse, seit einem Jahr auch jenes im Klosterhof. Maximal 90 Mahlzeiten bereiten er und sein Team täglich für die Häftlinge zu: 45 Mittag- und 45 Abendessen. «Ein Rappengeschäft», sagt Rechsteiner. «Beim Einkauf müssen wir auf Rabatte schauen – gerade jetzt, wo alles teurer wird.» Er erhält unter 20 Franken pro Häftling für Zmittag und Znacht.

René Rechsteiner, Wirt im Restaurant Bierfalken. Bild: Ralph Ribi

Am Mittag stehen Fleisch oder Fisch auf dem Speiseplan. Mal gebe es Hackbraten, mal Rindsgulasch. Und auch mal Kalbsgeschnetzeltes, wenn es gerade Aktion sei. Schweinefleisch dagegen kommt nicht auf die Teller – wegen religiöser Ernährungsgewohnheiten mancher Häftlinge. Gemüse sei immer dabei. Dazu gibt es Reis, Pasta oder Kartoffeln. Der Znacht gestaltet sich einfacher. Da wird auch mal ein Birchermüesli oder eine Fruchtwähe aufgetischt. Rechsteiner weiss: Im öden Gefängnisalltag sorgen die beiden Mahlzeiten für die einzige Abwechslung.

Oft müsse für einzelne Häftlinge speziell gekocht werden. Laut Polizeisprecher Schneider wird im Gefängnis auf Insassen mit Unverträglichkeiten und Allergien Rücksicht genommen, aber auch auf Vegetarier und Veganer. «Im Gefängnis haben wir ein Abbild der Gesellschaft – auch was die Ernährung betrifft», sagt Schneider.

Mahlzeiten werden bis vor die Tore geliefert

Der zuständige Gastrounternehmer muss dabei flexibel sein. Jeden Tag erfährt er aufs Neue, wie viele Menus er zubereiten und liefern muss. Die Zahl der Insassen ändert im Untersuchungsgefängnis schnell – manchmal innert weniger Stunden. Zweimal am Tag fährt der Chauffeur des «Bierfalken» bei den beiden Gefängnissen vorbei und liefert das Essen in Thermoboxen vor den Toren ab.

Aus Sicherheitsgründen übernehmen dort die Häftlingsbetreuer. Sie sind dafür zuständig, das Essen zu schöpfen, zu verteilen und später den Abwasch zu machen. Besteck, Tassen und Teller stellen die Gefängnisse zur Verfügung, ebenfalls aus Sicherheitsgründen. Die meisten Untersuchungshäftlinge befinden sich in Einzelhaft. Die Mahlzeiten nehmen sie in ihren Zellen ein – allein.

Getrunken wird Wasser; zum Frühstück stehen Kaffee, Tee oder Milch zur Verfügung. Snacks und Guetzli können die Insassen bestellen, müssen dafür aber bezahlen. Zwischenmahlzeiten wie Zvieri oder Znüni gibt es im Gefängnis keine – das sei auch nicht nötig, sagt Florian Schneider. Schliesslich sei die Bewegung in der Untersuchungshaft stark eingeschränkt. Die Insassen müssen 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle bleiben. Eine Stunde Freigang im gesicherten Spazierhof des Gefängnisses steht ihnen zu. Das Regime sei streng.

Im Gefängnis gleicht ein Tag dem anderen. Zwischen Feiertagen und gewöhnlichen Wochentagen wird kaum ein Unterschied gemacht. Vielleicht werde dann mal ein Dessert serviert, sagt Schneider.

Er kann nicht abschätzen, wie viele Bewerbungen von Gastrounternehmen bis zur Einsendefrist am 20. Januar eingehen werden. Erfahrungswerte habe er keine. Es sei die erste Ausschreibung für beide Gefängnisse zusammen. Bevor der Auftrag vergeben wird, lädt die Kantonspolizei zum Probekochen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen