Knall bei der CVP der Stadt St. Gallen: Michael Hüppi gibt den Parteiaustritt, weil er mit dem Vorgehen der CVP bei den Stadtratswahlen nicht einverstanden ist

Die CVP tritt am 29. November im zweiten Wahlgang der Stadtratswahlen mit Trudy Cozzio gegen den FDP-Kandidaten Mathias Gabathuler an. Michael Hüppi, prominentes Mitglied der CVP, hat dafür kein Verständnis. Das Risiko, dass die Bürgerlichen das Stadtpräsidium an die SP verlieren, steige mit der Kandidatur Cozzios massiv, schrieb er der Parteileitung.

Daniel Wirth 23.10.2020, 18.45 Uhr