St.Gallen: Geriatrische Klinik kann verkauft werden

Klinik «Es ist schwierig, ein kleines Akutspital zu führen»: Ortsbürger sagen Ja zum Verkauf der Geriatrischen Klinik ans Kantonsspital Der Bürgerrat der Ortsbürgergemeinde St.Gallen hat grünes Licht für seine Verkaufspläne erhalten. Das Budget wurde durchgewunken. Claudia Schmid 06.12.2022, 17.00 Uhr

Ihr Verkauf ans Kantonsspital wird vorbereitet: Geriatrische Klinik in St.Gallen. Anna Tina Eberhard

Knapp 360 Stimmberechtigte nahmen an der Bürgerversammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen im Audimax der Universität teil. Stadtrat Mathias Gabathuler überbrachte Grussworte der Stadtregierung. Die Ortsbürgergemeinde und die Stadt verfolgten beide ein gemeinsames Ziel. «Beide Körperschaften wirken zum Wohle unserer wunderbaren Gallusstadt», betonte er.

Im ersten Teil der Bürgerversammlung begrüsste Bürgerratspräsidentin Katrin Meier die 342 Neubürgerinnen und Neubürger, die aktuell das Bürgerrecht erhalten haben. 76 hatten bereits ein Schweizer Bürgerrecht, 266 verfügen neu darüber. Mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne wurden sie in den Kreis der Ortsbürgergemeinde aufgenommen. Später am Abend erhielten sie während des traditionellen Apéros ihre Bürgerbriefe überreicht.

Im zweiten Teil der Versammlung standen das Budget 2023 und die Verkaufspläne der Geriatrischen Klinik im Mittelpunkt. Das Budget, welches mit einem Minus von rund 1,9 Millionen Franken rechnet, wurde ohne Diskussion und einstimmig durchgewunken. Die Ortsbürgergemeinde sei mit angemessenen Reserven ausgestattet und könne damit auch ein negatives Jahresergebnis verkraften, hatte Katrin Meier dazu erklärt. Der Finanzplan bis 2027 sehe für 2024 erneut hohe Investitionen und ein weiteres negatives Gesamtbudget vor. Im Folgejahr, spätestens aber 2026 rechne der Bürgerrat wieder mit positiven Jahresergebnissen.

Grosse Mehrheit unterstützt die Klinikpläne

Vier weitere Anträge, die zur Abstimmung kamen, betrafen den geplanten Verkauf der Geriatrischen Klinik St.Gallen AG an das Kantonsspital. Der Bürgerrat habe das Vorhaben intensiv geprüft und sei gemeinsam zum Entschluss gelangt, sich auf das Wohnen im Alter beziehungsweise die Langzeitpflege zu fokussieren, betonte die Bürgerratspräsidentin. In der aktuellen Spitallandschaft werde es immer schwieriger, ein kleines Akutspital zu führen, da es nicht von Grössenvorteilen profitieren könne. Mit dem Älterwerden der Patientinnen und Patienten nehme zudem die Multimorbidität zu. Einer integrierten Versorgung komme dadurch höhere Bedeutung zu.

Bürgerratspräsidentin Katrin Meier. Benjamin Manser

«Durch den Verkauf der Geriatrischen Klinik an das Kantonsspital bleibt die qualitativ hochwertige geriatrische Versorgung der Bevölkerung in der Region St.Gallen gewährleistet», erklärte Katrin Meier weiter. Das Know-how der Mitarbeitenden sei weiterhin gefragt. Vor der Abstimmung meldeten sich mehrere Stimmberechtigte mit Fragen zu Wort. So ging es unter anderem um den Verkaufspreis der Aktien und die Zukunft der Mitarbeitenden. Der Verkaufspreis werde Gegenstand noch ausstehender Verhandlungen sein, lautete die Antwort von Kathrin Meier. Veränderungen bedeuteten für Mitarbeitende immer auch Unsicherheit. Nicht zuletzt deshalb wolle der Bürgerrat die Verhandlungen zügig vorantreiben, um Klarheit zu schaffen. Sie sei aber zuversichtlich, dass die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden angesichts des Fachkräftemangels gesichert seien.

Die vier Anträge wurden mit einzelnen Gegenstimmen und mehreren Enthaltungen von der grossen Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen. Damit erhielt der Bürgerrat grünes Licht, um den Verkauf der Geriatrischen Klinik vorzubereiten sowie die Verhandlungen mit dem Kantonsspital weiterzuführen und abzuschliessen. Mit dem genehmigten Kredit von rund 26 Millionen Franken wird das Gebäude der Geriatrischen Klinik St.Gallen AG wieder in den Besitz der Ortsbürgergemeinde gehen. Geplant ist, die Räumlichkeiten dem Kantonsspital zu vermieten.

Schaufenster mit Angeboten der Ortsbürgergemeinde

Der traditionelle Apéro der Bürgerversammlung fand zum ersten Mal im Square statt. HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller lud die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger zu Kurzführungen durch das Gebäude ein. Zudem boten «Schaufenster» die Möglichkeit, mehr über die Angebote der Ortsbürgergemeinde zu erfahren.