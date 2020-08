Ein wichtiges politisches Geschäft droht vergessen zu gehen: Die Klimaziele der Stadt St.Gallen und die Frage, ob sie in die Verfassung aufgenommen werden Die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen befinden am 27. September über einen Nachtrag zur Gemeindeordnung. Was staubtrocken klingt, ist langfristig wichtig. Der Klimaartikel geht die nächsten Generationen an. Daniel Wirth 20.08.2020, 05.00 Uhr

Seit sieben Jahren hat es auf Hallen der Olma-Messen grosse Photovoltaik-Anlagen. Bis 2050 will der Stadtrat mit solchen Panels jedes Jahr 4500 Kilowatt-Peak mehr Sonnenstrom erzeugen. Bild: Benjamin Manser

Das Coronavirus hat weltweit manches lahmgelegt. Vieles musste abgesagt oder verschoben werden. Doch eines hat sich in diesem Jahr unaufhaltsam fortgesetzt: der Klimawandel.

Der Klimaschutz ist in diesem Jahr wegen der Pandemie in der politischen Agenda unweigerlich etwas nach hinten gerückt. Und weil am 27. September in der Stadt St.Gallen neben den spannenden Wahlen in den Stadtrat und ins Stadtparlament im dritten Anlauf über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl und obendrein über fünf eidgenössische Vorlagen abgestimmt wird, droht ein wichtiges Geschäft in Vergessenheit zu geraten: die Aufnahme eines Artikels zum Klimaschutz und zum Klimawandel in der Gemeindeordnung.

Das Geschäft scheint unbestritten, es wird deutliche Zustimmung erwartet.

Stadtrat Peter Jans. Bild: Michel Canonica

Mit einem Ja könnten die Stimmberechtigten ihren Willen zum Ausdruck bringen, beim Klimaschutz ernst zu machen, sagt Stadtrat Peter Jans, Vorsteher der Direktion Technische Betriebe. Stadtrat und Stadtparlament erhielten von den Stimmberechtigten den verbindlichen Auftrag, das Ziel zu verfolgen, die Stadt bis 2050 klimaneutral zu machen und eine Null-Tonnen-CO2-Gesellschaft herbeizuführen.

Mit einem Ja zum Klimaartikel würde zwar keine Tonne Kohlendioxid weniger in die Luft gelassen, aber es würde eine Klammer gesetzt über eine Vielzahl von bereits umgesetzten und in die Wege geleiteten Massnahmen für den Klimaschutz und gegen den Klimawandel. Oder wie es Peter Jans formuliert:

«Ein deutliches Ja gäbe unseren Anstrengungen zusätzlichen Schub.»

Fernwärme, Elektrifizierung, Fotovoltaik, Begrünungen

Urheber des Klimaartikels sind die beiden Stadtparlamentarier Jürg Brunner (SVP) und Clemens Müller (Grüne) mit ihrer Motion «Folgen des Klimawandels – jetzt handeln!». Als diese im Mai vergangenen Jahres im Stadtparlament behandelt wurde, ging es auch um das Ausrufen des Klimanotstands. Davon sah das Parlament hauchdünn ab. Der Aufnahme des Klimaartikels stimmte es indessen im November 2019 mit grosser Deutlichkeit zu: mit 57 Ja- bei einer Nein-Stimme, null Enthaltungen, vier Abwesenheiten und einer Vakanz.

Jürg Brunner (SVP) in seiner Küche. Bild: Jil Lohse

Clemens Müller (Grüne). Bild: PD

Sowohl Brunner als auch Müller sagen, es sei nicht so, dass in St.Gallen nichts laufe beim Klimaschutz. «Aber es dürfte mehr sein», sagt SVP-Mann Brunner.

Und der Grüne Müller sagt: «Bei einem Ja des Stimmvolks zum Klimaartikel erhalten der Stadtrat und das Stadtparlament die Legitimation, den eingeschlagenen Weg schneller und konsequenter zu gehen.»

In der Tat hat die Stadt für den Klimaschutz schon einiges unternommen – und bei Volksabstimmungen ohne Ausnahme sehr viel Zuspruch der Stimmberechtigten erhalten. Als Beispiel sei die Fernwärme genannt: Seit den 1980er-Jahren gab es drei kommunale Abstimmungen, alle wurden haushoch angenommen, letztmals der zweite Ausbauschritt für 65 Millionen Franken mit einem Anteil Ja-Stimmen von knapp 86 Prozent. Oder die Erneuerung der Busflotte für die Linien 3,4 und 6. 2018 hatten Stadtrat und Stadtparlament den Stimmberechtigten einen Kredit über gut 35 Millionen Franken für Anschaffung von 17 Batterietrolleybusse an Stelle der heutigen Dieselbusse beantragt. Die Stimmberechtigten nickten diese Beschaffung mit einem Anteil von 78 Prozent Ja-Stimmen ab.

Weitere Anstrengungen sind in der Planung

Politische Vorstösse für Massnahmen gegen den Klimawandel oder zur Förderung erneuerbarer Energien bei der Mobilität harren ihrer Behandlung. Eine Volksabstimmung über Klimaschutz- und Klimawandel steht unmittelbar zwar nicht an, wie Jans sagt. Was aber nicht heisse, dass in der Planung nichts geschehe. Er nennt die Förderung von Fotovoltaikanlagen, den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes mit einem Altholzheizkraftwerk, den Ausbau des Netzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder die Anschaffung weiterer Elektrotrolleybusse für die Linien 7 und 8 als Beispiele.

17 solcher Batterietrolleybusse werden Ende Jahr geliefert. Bild: PD

Das alles kostet Geld – in Zeiten, in denen dieses nicht zuletzt wegen der Coronapandemie fehlt. Clemens Müller sagt in diesem Zusammenhang, Klimaschutz sei nicht «nice to have», sondern beim Ja zum Klimaartikel werde es eine Verbindlichkeit.