Klimawandel Mehr Volumen, mehr Vielfalt, mehr Schutz: Das sind die Ziele der neuen St.Galler Baumstrategie Diesen Winter fällt die Dienststelle Stadtgrün rund 50 Bäume – und pflanzt noch mehr. Die Neupflanzungen erfolgen gemäss der neuen Baumstrategie, die am Montag veröffentlicht wurde. Die Maxime: Es sollen viele verschiedene Baumarten gepflanzt werden, die den klimatischen Veränderungen der kommenden Jahrzehnte standhalten können. Luca Ghiselli 30.11.2020, 15.34 Uhr

Einige Eschen in der Allee an der Kesselhaldenstrasse beim Ostfriedhof müssen gefällt werden. Bei den Ersatzpflanzungen achtet Stadtgrün auf die neue Strategie – und setzt auf Diversität. Bild: Arthur Gamsa (30. November 2020)

Erstmals hat die Stadt St.Gallen eine Baumstrategie. Das Papier wurde am Montag veröffentlicht und von der Dienststelle Stadtgrün ausgearbeitet. Gleichzeitig gab Stadtgrün bekannt, dass rund 50 der etwa 7500 Bäume auf öffentlichem Grund diesen Winter gefällt werden müssen (siehe Zweittext). In der Baumstrategie sind eine ganze Reihe von Zielen und Massnahmen formuliert, die eines gemeinsam haben: St.Gallen soll auch in Zukunft über einen gesunden, alterungsfähigen und gut durchmischten Baumbestand verfügen und diesen langfristig ausbauen:

Alte Bäume schützen und Sicherheit gewährleisten

Die Strategie sieht eine regelmässige Baumkontrolle vor, um Risiken zu minimieren. Gleichzeitig sollen alte Bäume, wenn möglich, erhalten werden. Für die Baumkontrolle sind im Budget 2021 zwei zusätzliche Stellen vorgesehen, das Parlament entscheidet am 8. Dezember über deren Genehmigung.

Zukunftsfähige und resistente Bäume pflanzen

Auf öffentlichen Flächen sollen Bäume gepflanzt werden, die mit den jeweiligen Standortbedingungen gut zurechtkommen und eine entsprechend hohe Lebenserwartung aufweisen. Stadtgrün-Chef Adrian Stolz spricht den Klimawandel an: «Bei der Neupflanzung von Bäumen müssen wir uns überlegen, mit welchen Bedingungen der Baum in den kommenden 100 Jahren leben muss.» Im Strassenraum müssten laut Stolz besonders tolerante Baumarten gepflanzt werden. Einheimische Bäume wie der Bergahorn, Buchen oder Eschen könnten mit diesen zukünftigen Extrembedingungen wohl nicht mehr umgehen, sagt Stolz.

Bedingungen für Bäume im Strassenraum verbessern

Streusalz, zu wenig Luft oder zu wenig Wasser können Bäumen im Strassenraum stark zusetzen. Bei Baumpflanzungen im Strassenraum soll deshalb gemäss Baumstrategie auf die Minimierung von Streusalzeintrag, die Verhinderung von Bodenverdichtungen sowie auf genügend Wassereintrag und eine gute Wurzelbelüftung geachtet werden.

Mehr Vielfalt in den Baumbestand bringen

In Zukunft muss laut Adrian Stolz mit neuen Baumkrankheiten und Schädlingen gerechnet werden. Um dem Risiko einer Fällung von Bäumen derselben Art inner kurzer Zeit entgegenzuwirken, sieht die Baumstrategie vor, dass möglichst unterschiedliche Baumarten gepflanzt werden – auch bei Alleen.

Das Baumvolumen im öffentlichen Raum erhöhen

Der Stadtrat gibt in der Baumstrategie ein Bekenntnis dazu ab, das Baumvolumen auf öffentlichen Flächen langfristig erhöhen zu wollen. «Damit ist nicht die Anzahl Stämme gemeint, sondern das effektive Volumen aller Bäume», sagt Adrian Stolz. Durch gezielte Pflege und Neupflanzungen soll der Bestand zunächst erhalten werden. Mit Baumpflanzungen an neuen Standorten soll zusätzliches Volumen geschaffen werden. Dieses Bekenntnis ist laut Stolz ein wichtiger Schritt vorwärts.

Das Baumvolumen auf privaten Flächen langfristig erhalten

Während die Stadt auf öffentlichen Flächen eine bessere Handhabe hat, um den Baumbestand zu erhalten, ist das auf privaten Flächen oft schwieriger. Die Baumstrategie sieht hier vor, dass mit vorhanden gesetzlichen Instrumenten sowie Beratung und Sensibilisierung der Bevölkerung das Baumvolumen auf privatem Grund trotz Innenentwicklung erhalten werden kann.

Bei Baumfällungen transparent kommunizieren

Baumfällungen führen immer wieder zu emotionalen Reaktionen in der Bevölkerung. Um das Verständnis für die Massnahmen und die Arbeit von Stadtgrün zu fördern, soll die Dienststelle in Zukunft aktiver kommunizieren, Beratungen durchführen und generell mehr Sensibilisierungsarbeit leisten. Werden auf öffentlichem Grund Bäume gefällt, soll zum Beispiel mit Infotafeln vor Ort darauf hingewiesen und über Neupflanzungen informiert werden. «Damit beginnen wir bereits diesen Winter», sagt Adrian Stolz.

Jedes Jahr müssen auf Stadtgebiet Bäume weichen. Das löst bisweilen emotionale Reaktionen in der Bevölkerung aus. Auch deshalb hat sich die Dienststelle Stadtgrün dieses Jahr dazu entschieden, die Fällungen noch aktiver der Bevölkerung zu kommunizieren. An den prominentesten Standorten sollen sogar Infotafeln aufgestellt werden, die Passanten über Fällungen und Neupflanzungen aufklären sollen.

50 Bäume auf öffentlichem Grund müssen diesen Winter in der Stadt St.Gallen gefällt werden. Das teilt die Dienststelle Stadtgrün in einem Communiqué mit. Damit bewegt man sich deutlich unter dem Vorjahresniveau, heisst es in der Mitteilung. Bei all diesen Bäumen habe man auf Kontrollgängen festgestellt, dass sie bruchgefährdet sind und damit eine potenzielle Gefahr für Fussgänger und den Verkehr darstellen. Rund die Hälfte der zu fällenden Bäume in diesem Winter sind Eschen. Stadtgrün-Leiter Adrian Stolz sagt:

«Das hat mich überrascht».

Das Eschentriebsterben, also eine Pilzerkrankung, habe einigen Bäumen so stark zugesetzt, dass sie zu viel Totholz aufweisen und deshalb eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen. Zu den kranken Eschen zählen neben einigen Exemplaren der Allee an der Kesselhaldenstrasse auch jene in unmittelbarer Nähe zum Steg des Mannenweiers. «Es fällt auf, dass die Allee an der Kesselhaldenstrasse auf der Seite zum Ostfriedhof stärker beschädigt ist als auf der Strassenseite», sagt Stolz. Emissionen aus dem Strassenverkehr hätten hier eine untergeordnete Rolle gespielt. Im Grabenpärkli muss eine abgestorbene Silberlinde gefällt werden, schräg vis-à-vis am Oberen Graben eine Sommerlinde. Auf der Kreuzbleiche muss ein Kastanienbaum weichen.

Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün. Bild: Raphael Rohner

Trotz dieser Fällungen ist die Bilanz im Winter 2020/21 leicht positiv. Bei allen Fällungen werden an denselben Standorten oder in deren unmittelbarer Umgebung Ersatzpflanzungen vorgenommen. Stolz sagt:

«Wir werden diesen Winter mehr Bäume neu pflanzen, als wir fällen müssen.»

Gerade an all jenen Standorten, wo Fällungen nötig seien, komme die neu ausgearbeitete Baustrategie nun auch in der praktischen Umsetzung zum Zug. So könne man darauf abgestimmt an diesen Standorten neue Bäume pflanzen, die besser mit den vorherrschenden Bedingungen zurechtkämen und dadurch erst noch die Artenvielfalt über den gesamten Baumbestand gesehen erhöhen. So werden statt Eschen in der Allee an der Kesselhaldenstrasse neu ein Schneeballblättriger Ahorn, ein Amberbaum und eine Schmalkronige Stadtulme gepflanzt. Auch die Esche beim Mannenweier wird durch drei Neupflanzungen ersetzt.

Nicht immer müssen Bäume ganz gefällt werden. Manchmal reicht es auch, wenn bei alten Bäumen aus Sicherheitsgründen nur die Krone entfernt wird, wie das 2019 bei der Buche im Stadtpark getan wurde. Auch diesen Winter hat Stadtgrün dieses Vorgehen gewählt – und zwar beim Mühleggweier. «Zur Förderung der Biodiversität kann der untere Teil der Stämme als Totholz stehen bleiben und so wertvollen Lebensraum für Tiere bieten.» Das ist laut Stolz aber nur auf Grünflächen und nicht im Strassenraum möglich

Wer einen besonderen Bezug zu einem Stadtbaum hat oder jemandem zur Hochzeit oder zum Geburtstag eine Freude machen will, kann bei der Dienststelle Stadtgrün ab sofort eine Baumpatenschaft abschliessen. Dafür muss man einmalig 500 Franken berappen, danach erhält die Patin beziehungsweise der Pate eine Urkunde inklusive Widmung. Anfangs stehen rund zwei Dutzend Bäume für eine Patenschaft zur Verfügung, es sollen weitere folgen.

«Wir haben darauf geachtet, dass die möglichen Bäume auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt sind.»

Die Patenschaft für den Lieblingsbaum gilt, solange der Baum stehen bleiben kann. «Zur Auswahl stehen vorwiegende junge Bäume, die noch eine lange Lebensdauer haben», sagt Adrian Stolz, Leiter von Stadtgrün. Man habe das Angebot aufgrund eines Wunsches aus der Bevölkerung eingerichtet. «Wir wurden angefragt, ob wir Patenschaften anbieten, und nahmen das als Anlass, diese Möglichkeit neu zu schaffen.» Auf das Anbringen einer Plakette am Stamm verzichtet die Stadt aber aus Baumschutzgründen.

«Das wäre nicht im Sinn des Baums.»

Auf Wunsch könne man als Patin oder Pate aber seinen Namen auf dem Online-Stadtplan eintragen lassen, wo die vergebenen und noch verfügbaren Bäume eingezeichnet sind. Wohin fliessen die Beiträge der Baumgöttis und Baumgottis? Anders als beispielsweise auf Gnadenhöfen oder in Zoos üblich, finanziert der Beitrag nicht direkt die Pflege des spezifischen Objekts, in diesem Fall des Baums. Das Geld fliesst jedoch in die Kasse der Dienststelle Stadtgrün – und kommt so dem Grün auf Stadtgebiet zugute.

In anderen Schweizer Städten – etwa in Bern oder Basel – besteht das Angebot einer Baumpatenschaft schon länger. In Basel können ganze Rabatten von Alleebäumen einen Götti finden. Diese können dann selbstständig bepflanzt werden. In Bern, wo die Patenschaft ebenfalls 500 Franken kostet, wird auf Wunsch ein Namensschild angebracht.