Gossau: So schützt Bauer Fredi Mosberger seine Kühe vor der Hitze

Kühle Dusche, Schatten und frisches Gras: So schützt ein Gossauer Bauer seine Schweine und Kühe vor der Hitze

Eine Hitzewelle hat in diesen Tagen das Land überrollt. Die Menschen kaufen Glace und gehen in die Badi – wie kühlen sich die Tiere ab? Ein Besuch auf dem Bauernhof von Fredi Mosberger in Gossau.