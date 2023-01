Grünes Gallustal: St.Galler Stadtrat möchte Teile umsetzen

Grünes Gallustal Stadtrat hat entschieden: St.Gallen soll begrünt werden Der St.Galler Stadtrat möchte Massnahmen aus dem Konzept «Grünes Gallustal» umsetzen. Die Grünen wünschen sich von der Stadt mehr Mut. Auf der bürgerlichen Seite weist man hingegen auf andere Anliegen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Heute liegt die Steinach unter der Moosbruggstrasse. Nach der Vision «Grünes Gallustal» könnte sie künftig oberirdisch fliessen. Visualisierung: PD/GSI-Architekten

Es ist ein grünes Ungetüm, 1500 Seiten lang und 14 Massnahmen stark: das Konzept «Grünes Gallustal». Das Papier zeigt Lösungen auf für Hitzeprobleme in der Stadt St.Gallen. Vor knapp einem Jahr präsentierten die Verfasserinnen und Verfasser die Vision, garniert mit einem Film und vielen Visualisierungen. Auch Kostenschätzungen legten sie vor: Die Realisierung aller Massnahmen würde über 20 Jahre 2 Milliarden Franken kosten.

Das Papier sollte bei Stadtrat, Stadtparlament und der Bevölkerung eine Diskussion auslösen: Darüber, wie die Stadt künftig aussehen könnte und wie das Konzept umgesetzt werden könnte. Danach wurde es still. Erst im Herbst kam wieder Schwung in die Sache, als alle Fraktionen im Parlament gemeinsam eine Interpellation einreichten. Die Hauptfrage stand bereits im Titel: «Grünes Gallustal: Wie lautet die Antwort des Stadtrats?» Nun, der Stadtrat hat geantwortet.

Einige Massnahmen lassen sich einfach realisieren

Er hat die 14 Massnahmen in vier Kategorien eingeteilt, von «A: Umsetzung im Rahmen operativer Tätigkeiten» bis «D: Politischer Richtungsentscheid». In anderen Worten: Einige der Projekte lassen sich nach dem Stadtrat mit bestehenden Mitteln umsetzen. Dazu zählt etwa die Bepflanzung der Fläche rund um Baumstämme. Für die Umsetzung von Ansätzen der Kategorie D, etwa der Offenlegung der Steinach, brauche es hingegen einen politischen Entscheid.

In die Kategorie B fallen Vorschläge, die gemäss Stadtrat innerhalb von Bauprojekten realisiert werden können, etwa Dachbegrünungen. Für die Massnahmen der Kategorie C bräuchte es zusätzliche Gelder und Stellen. Das wäre gemäss Stadtrat bei zusätzlichen Kleinwasserflächen und Brunnen nötig sowie kleinen Quartierparks, sogenannten «Squares».

Denn grundsätzlich steht der Stadtrat dem Konzept wohlwollend gegenüber, wie aus der Antwort deutlich wird. Es handle sich um eine «wirksame Vision für die Zukunft der Stadt». Sie aber vollständig umzusetzen, sei nicht möglich. Die Überlegungen sollen künftig bei Planungen berücksichtigt und zusätzliche Massnahmen verwirklicht werden. Mehrere Dienststellen haben sich mit dem Konzept befasst. So sahen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Stadtgrün den Film und die Angestellten der Stadtplanung analysierten die Inhalte. Die Aufwertung der Autobahnüberdeckung im Stephanshorn wird derzeit gar geprüft.

St.Gallen als erste «Gartenstadt» der Schweiz

Andreas Hobi, Fraktionspräsident der Grünen, kommt ins Schwärmen, wenn er über das «Grüne Gallustal» spricht. St.Gallen könnte sich als «erste Gartenstadt der Schweiz» etablieren. Die Antwort des Stadtrats sei erfreulich. Die Einsicht, dass man handeln müsse, sei da, auch in der Verwaltung und den Fraktionen.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident von Grünen und Jungen Grünen. Bild: PD/Christian Widmer

Nur etwas mehr Mut und Engagement hätte sich Hobi gewünscht. Bei der Kategorisierung der Massnahmen sei der Stadtrat etwas gar vorsichtig. Als Beispiel nennt er die Quartierparks und verweist bei der Haltestelle Ruhsitz an der Oberstrasse auf eine Wiese, die bereits der Stadt gehört. «Eine völlig langweilige Wiese mit einer guten Grösse. Man könnte sie umgestalten und daraus einen Treffpunkt für das Quartier machen.»

Auch in Sachen Spelteriniplatz solle der Stadtrat vorwärtsmachen. «Eine solch grosse Fläche im Herzen der Stadt fast 50 Wochen im Jahr zuparkiert zu lassen, das können wir uns nicht mehr leisten.» Zumal sich in unmittelbarer Nähe mit dem UG25 ein grosses Parkhaus befinde. Dieses soll 2024 eröffnen. Das Anliegen, die Steinach offenzulegen, ist ebenfalls nicht neu. «Das zu realisieren, wäre der Knüller», sagt Hobi und hofft, dass der Stadtrat die Offenlegung ernsthaft prüft. «Aus der ‹Parkierstrasse› könnte etwas Parkähnliches entstehen.»

Mit dem Konzept der «Grünen Gallusstadt» soll unter anderem der Anteil an versiegelten Flächen von 50 auf 30 Prozent sinken und sich die Anzahl Bäume von rund 27'000 auf über 80'000 erhöhen. Hobi kommt auf die diversen Konzepte und Strategien zu sprechen, die das Ziel einer grüneren, klimaangepassten Stadt verfolgen und wird poetisch: Nun müsse die Stadt diese Bausteine komponieren zur Symphonie der Gartenstadt.

Doch die Kosten, zwei Milliarden Franken? Auch er, als Linker, habe sich als erste Reaktion gefragt «Wie sollen wir das finanzieren?», sagt Hobi. «Wir dürfen nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern müssen den Stier an den Hörnern packen.» Es handle sich um eine Grundinvestition. «Eine lebenswerte Stadt kann durchaus wirtschaftsfreundlich sein.» In einer solchen wohnten die Leute gerne, gehen essen und einkaufen. Dazu bräuchte es Arbeitsplätze, die wenig Infrastruktur benötigen.

Ökologie und Nachhaltigkeit sind wichtig, aber...

Auf der bürgerlichen Seite ist man zurückhaltender. Ivo Liechti, Präsident der Mitte und von Beruf Raumplaner, sagt, er finde das Vorgehen des Stadtrats und die Kategorisierung richtig. Ist sie zu wenig mutig? «Sicher, dort wo es möglich ist, soll man mehr machen.»

Dass der Stadtrat die politische Diskussion abwarten möchte, etwa bei der Idee, die Steinach offenzulegen, sei richtig. «Ökologie und Nachhaltigkeit werden immer wichtiger. Wir müssen vorwärtsmachen, aber es gibt auch noch andere Anliegen.» Gemeint sind jene der Wirtschaft, diese müsse auch funktionieren. Alle Strassen verengen, um Platz für mehr Bäume zu schaffen und Tempo 30 einführen: «Wir dürfen nicht ausser Acht lassen, dass die Leute zu ihren Arbeitsplätzen kommen und die Anlieferungen funktionieren müssen.» Strassenräume zu reduzieren, sei in Ordnung, aber nur dort, wo dies auch möglich sei. Ziel müsse sein, dass die Stadt als Wohn- und Arbeitsort attraktiv bleibe, die Arbeitswege kurz bleiben.

Ivo Liechti, Präsident der Mitte-Stadtpartei. Bild: Donato Caspari

Liechti wünscht sich daher eine saubere Auslegeordnung und dass Massnahmen aus dem «Grünen Gallustal» strategisch umgesetzt werden, nicht wahllos. «Wir müssen uns dort fokussieren, wo wir den höchsten Effekt erreichen.» Ausser Frage steht: «Wir müssen die Ökologie stärker gewichten, als wir das bisher machen.»

Die Interpellationsantwort ist am Dienstag im Stadtparlament traktandiert. Das «Grüne Gallustal» bleibt aber Thema. Die Fraktionen haben eine Arbeitsgruppe gebildet. Diese soll sich im Verlauf des Monats treffen, um Teilprojekte auszuwählen und politisch voranzutreiben.

