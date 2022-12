Gossau: Im Gymnasium Friedberg wird ein Stromausfall simuliert

Klimaschutz Spezielle Schulstunde bei Kerzenlicht am Gymnasium Friedberg in Gossau: «Bitte achtet darauf, dass ihr die Blätter nicht abfackelt» Das Licht ist aus, kein Internet, keine Heizung: Das haben 160 Schülerinnen am Freitagmorgen erlebt. Dafür gabs Kerzenschein, heissen Punsch und Wähe in der Pause und die Erkenntnis, «dass ohne Internet nichts läuft». Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler des Friedberg erlebten den Unterricht einen Morgen lang bei Kerzenschein. Bild: Arthur Gamsa

Kurz vor acht Uhr morgens trudeln die Schülerinnen und Schüler tropfenweise auf dem Schulgelände des Gymnasiums Friedberg in Gossau ein. Es ist dunkel und frostig kalt, die Jugendlichen sind dick vermummt. Es herrscht ein reges Verkehrsaufkommen, die Elterntaxis laden ihre Schützlinge aus. Etwas an diesem Morgen ist anders als gewohnt: Das Schulhaus ist komplett dunkel. Lediglich ein paar Kerzen beleuchten den Eingangsbereich schwach. «Wir haben einen Stromausfall», informiert Susi Wernli, Assistentin der Schulleitung. «Alle Handys bleiben aus, bis wir das Problem gefunden haben.»

Susi Wernli, Assistentin der Schulleitung. Bild: Gabriela Hagen

Es ist Stromausfall – denken die 160 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums. Tatsächlich aber ist der Stromausfall simuliert. Der sogenannte Blackout Day bildet den Startschuss für die Kampagne «Jede Schule zählt – Klimaschutz macht Schule», an der sich das Gymi Friedberg in Kooperation mit der Klimaschutzorganisation «My Blue Planet» ab Freitag beteiligt. Mit dem beabsichtigten Stromausfall sollen die 12- bis 19-Jährigen auf ihren eigenen Stromverbrauch und den der Schule aufmerksam gemacht werden.

«Ohne Internet läuft nichts»

Willi Gerber, Hauswart des Gymnasiums, hat in den Gängen, vor den Klassenzimmern, in den Schulzimmern und sogar auf den Toiletten Dutzende von Rechaudkerzen verteilt. Mit dem aufgestellten Adventsschmuck ist die Stimmung schon fast feierlich. In den Schulzimmern sind die Storen aufgrund des Stromausfalles geschlossen, auf den Zweier- und Viererpulten steht je eine kleine Kerze.

Willi Gerber, Hauswart des Gymnasiums Friedberg. Bild: Gabriela Hagen

«Nach Hause gehen, geht nicht», verneint der Lehrer die Frage eines Schülers. Im Halbdunkel verteilt er Arbeitsblätter, welche die Jugendlichen im diffusen Licht zu lesen versuchen. «Bitte achtet darauf, dass ihr die Blätter nicht abfackelt», mahnt er. Auf die Frage, ob man die Arbeitsblätter bearbeiten oder den momentanen Stromausfall thematisieren soll, sind sich die Schülerinnen und Schüler unisono einig: der Stromausfall! Auch wenn die Arbeitsblätter dann als Hausaufgabe gelöst werden müssen.

Der Lehrer startet mit einer Fragerunde: «Wann braucht ihr Strom? Welche Alternativen gibt es?» Fazit der Lernenden: «Ohne Strom, beziehungsweise Internet, läuft gar nichts.» «Ist das Prüfungsstoff?», fragt ein Teenager besorgt, während in der letzten Bankreihe eine kleine Stichflamme aus dem Kerzenglas schiesst. «Etz höred uuf zösle», sagt der Lehrer – und wiederholt den Satz fünf Mal während der Lektion.

Punsch und Wähe für warme Hände

Prorektorin Andrea Bogensperger hofft, dass der Blackout Day das Bewusstsein für Energieknappheit und Nachhaltigkeit schärft. «Jede und jeder Einzelne ist betroffen. Das Was-wäre-wenn-Spiel zwingt die Schüler, sich Gedanken zu machen.»

Andrea Bogensperger, Prorektorin und Lehrperson. Bild: Gabriela Hagen

Anfang Jahr hat das Gymnasium Friedberg das Projekt «Nachhaltigkeit macht Schule» aufgegleist. Die Schule will grüner werden und Strom sparen. Nebst dem ökologischen Aspekt müsse auch der soziale und ökonomische Faktor berücksichtigt werden.

Nach den ersten Lektionen im Halbdunkel gibt es in der Pause einen warmen Punsch und warme Apfelwähe für die Schülerinnen und Schüler. Beides wärmt von innen. Das ist sehr willkommen, denn die Schulzimmer sind kalt – die Heizung aus. In der Pause können es die Jugendlichen nicht lassen und sind schon wieder online. Eine Lehrerin sammelt die Handys ein und sperrt sie in einen Schrank.

Auf dem Pausenplatz haben sich Grüppchen gebildet. Eine Mädchenclique ist froh darüber, in den ersten zwei Lektionen Sport gehabt zu haben: «Dann hat man es wenigstens warm.» Sie befürchten, dass es in der Mensa auch keinen Strom geben könnte und entsprechend nichts zu essen.

Die Mädchen sorgen sich um einen warmen Zmittag. Bild: Gabriela Hagen

Ihre Sorge ist unbegründet. Willi Gerber feuert auf dem Pausenplatz zwei grosse, serbische Gulaschkanonen ein. Die Küchenequipe hat die Kanonen privat organisiert und für den Blackout Day zur Verfügung gestellt. Zum Zmittag wird aber kein Gulasch, sondern Bündner Gerstensuppe verteilt.

Rektor Lukas Krejčí klärt am Mittag über den vermeintlichen Stromausfall auf. Die Flunkerei ist vorbei. Der Unterricht am Nachmittag findet wie gewohnt mit Smartboard, Beamer und Laptop statt.

Label «Klimaschule» Mit dem vierjährigen Bildungsprogramm «Klimaschule» will die Winterthurer Klimaschutzorganisation «My Blue Planet» die junge Generation für klima- und energierelevante Themen sensibilisieren. Seit 15 Jahren engagiert sie sich für den Klimaschutz in der Schweiz. Ziel ist es, Veränderungen an Schulen anzuregen. An Aktionstagen, Exkursionen und im Unterricht erleben die Schülerinnen und Schüler die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit hautnah mit. So sollen sie in der Lage sein, sich eine eigene Meinung zu bilden. Der erlebnisorientierte Ansatz soll eine Verhaltensänderung fördern. Nach Abschluss des vierjährigen Bildungsprogrammes und der Erfüllung eines Zehn-Punkte-Kriterienkataloges erhalten teilnehmende Schulen das Label «Klimaschule».

Seit dem Startschuss haben 18 Schulen das Label erlangt. (gah)

