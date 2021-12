Klimaschutz Ein Meilenstein für die See Energie AG: Auf dem Radunerareal in Horn werden über 200 Wohnungen mit Energie aus dem Bodensee beheizt Die Mettler2Invest AG baut auf dem Radunerareal Mehrfamilienhäuser mit insgesamt über 200 Wohnungen. Arrivée heisst das Projekt, für das es schon mehrere Hundert Interessentinnen und Interessenten gibt, bevor öffentlich ist, was genau gebaut wird. Dafür ist jetzt klar: Beheizt werden die Wohnungen CO 2 -neutral mit Energie aus dem See. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 21.12.2021, 17.00 Uhr

An bester Lage in Horn TG entstehen gut 200 Wohnungen, die mit Energie aus dem Bodensee beheizt werden – ohne Kohlenstoffdioxidbelastung. Bild: Mettler2Invest AG

Die See Energie AG möchte Teile von Steinach und den Westen von Horn mit umweltfreundlicher Energie versorgen. An der Gesellschaft beteiligt sind Finn Orthmann als privater Aktionär mit 49 Prozent, die Politische und die Ortsbürgergemeinde Steinach mit je 13 Prozent und die RLK Engineering GmbH mit 25 Prozent Aktienanteil. Sie wollen in den Aufbau eines neuen Energieverbunds zehn Millionen Franken investieren.

Ans Wärmenetz will die Gesellschaft rund 1000 Wohnungen anschliessen, wie Geschäftsführer Martin Frei sagt. Der definitive Vertrag mit der Mettler2Invest AG kann erst nach der Baubewilligung und somit nach genauer Bestimmung der Anzahl Wohneinheiten und der benötigten Energie definiert und unterzeichnet werden. Mettler2invest will auf dem Radunerareal im Westen Horns das Projekt Arrivée verwirklichen. Rund 200 Wohneinheiten und Gewerberäume sollen dort entstehen, wo bis in die 1980er-Jahre Textilien veredelt und gefärbt wurden. Im Sommer 2015 legte dann ein Inferno die alte Fabrikbrache in Schutt und Asche.

Dieses Engagement von Mettler2Invest hilft dem Projekt

In der Zwischenzeit wurde schadstoffbelastetes Erdreich abgetragen und das Areal saniert. Mettler2Invest hat das Land gekauft und will es überbauen. Mehrere Hundert Interessentinnen und Interessenten haben sich bei Mettler2Invest gemeldet, ohne zu wissen, was genau gebaut wird. Der Projektwettbewerb ist entschieden; wer gewonnen hat, wird voraussichtlich im Januar 2022 kommuniziert. Das Resultat wird mit Spannung erwartet. Fix ist seit Montag, wie die Wohneinheiten beheizt werden: mit Energie aus dem Bodensee. «Das ist für unser Vorhaben ein Meilenstein», sagen Martin Frei und Finn Orthmann. Dieser Entscheid bringe das Projekt mit allen anderen bereits unterzeichneten Verträgen einen grossen Schritt in Richtung Realisierung.

Roland Etter, Gemeinderat Steinach, Martin Frei, Geschäftsführer See Energie AG, Peter Mettler, Inhaber Mettler2Invest, Roland Ebneter, Mettler2Invest, und Thomas Fehr, Gemeindepräsident in Horn (von links) sind sich einig: Die Wohnungen am See sollen mit Energie aus dem See beheizt werden. Am Montag einigte man sich auf das Geschäft. Bild: PD

Die See Energie AG plant eine Energiezentrale beim Hafen West in Horn. Von dieser wird dereinst nicht viel zu sehen sein, wie Frei sagt. Zwischen Hafengebäude und See ist eine unterirdische Anlage geplant. Von dort wird eine 800 Meter lange Leitung in den See gelegt. In einer Tiefe von 38 Metern wird 4,5 bis 5,5 Grad kaltes Wasser angesaugt. In einem Wärmetauscher wird das Wasser genutzt; dem Element werden 3 Grad entzogen und hernach mit 2,5 Grad wieder in den See zurückgeführt. In einem separaten Kreislauf wird dann Wasser unter dem Seeradweg ostwärts in die Häuser auf dem Radunerareal geleitet.

Verschiedene in sich geschlossene Wasserkreisläufe

In jedem der Mehrfamilienhäuser werden eine Wärmepumpe und ein Boiler installiert. Wieder in einem separaten Kreislauf werden hernach die Wohnungen im Winter beheizt und im Sommer bei Bedarf leicht gekühlt. Die Kosten für die technische Einrichtung trägt die See Energie AG, wie Frei ausführt. Die Eigentümerinnen oder Mieter der Wohnungen haben einzig die Energiekosten zu tragen. Und diese liegen nicht höher als die Kosten für Heizöl oder Erdgas, wie Frei sagt.

Ein Baugesuch bei der Gemeinde Horn für die Energiezentrale und beim Kanton Thurgau für die Wasserfassung hat die See Energie AG noch nicht eingereicht, da noch nicht alle Details klar sind. Doch die Signale der Behörden seien wohlwollend und unterstützend, sagt der Geschäftsführer.

Das Gleiche gilt gemäss Finn Orthmann für die Finanzierung. Die Geldinstitute stünden dem Vorzeigeprojekt «sehr positiv» gegenüber. Auf die Rentabilität des Wärmeverbundes angesprochen, sagt Finn Orthmann, es gehe nicht um Profitoptimierung, sondern um Nachhaltigkeit und den Klimaschutz. Für die Pumpen, die mit elektrischer Energie angetrieben werden, wird gemäss Frei Ökostrom eingekauft. Somit sei der Wärmeverbund klimaneutral und frei von Kohlenstoffdioxid.

Das Energiekraftwerk, das an der Grenze zwischen Horn und Steinach und zwischen den Kantonen Thurgau und St.Gallen entsteht, ist kein Novum. Gemäss Frei werden das Verwaltungsgebäude von Würth in Rorschach und die Überbauung Rosengarten in Arbon, in der sich die Migros befindet, mit dem gleichen System beheizt. Neu am Projekt der See Energie AG ist die Form des Wärmeverbunds und die Beteiligung der öffentlichen Hand.

Horns Gemeindepräsident lobt das Energieprojekt

Thomas Fehr, Gemeindepräsident in Horn. Ralph Ribi

Durch die Nutzung des natürlichen Energiepotenzials des Bodensees könnten bei der Überbauung Arrivée auf dem ehemaligen Radunerareal rund 2400 Tonnen CO 2 eingespart werden, sagt der Horner Gemeindepräsident Thomas Fehr. Und: «Das ist ein hervorragender Beitrag für den Klimaschutz und daher sehr positiv für die Gemeinde Horn.» Die gesamte Installation erfolge im Boden und störe nicht.

«Wir sind froh, dass mit diesem Werk eine nachhaltige, wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Lösung für dieses Areal gefunden werden konnte», sagt Horns Gemeindepräsident. Bei der in Arbeit befindlichen Erstellung des Energierichtplans werde das der Gemeinde von grossem Nutzen sein.

