Beim Klima gibt es in der Stadt St.Gallen keinen Plan B Die Antwort des Stadtrates auf einen Jugendlichenvorstoss hat im St.Galler Stadtparlament keine Freude ausgelöst. Daniel Wirth 04.12.2019, 05.00 Uhr

Geht es nach den Jugendlichen, soll die Stadt auch unrentable Fotovoltaik-Anlagen zu planen. Bild: Benjamin Maner (12.Dezember 2015)

Mit dem Hinweis auf das Hochwasser in Venedig und auf die Buschbrände in Australien entgegneten 18 Jugendliche auf die Antwort des Stadtrates auf ihren im Januar eingereichten Vorstoss: «Umweltkatastrophen häufen sich und wir hoffen, dass wir ihnen nicht erneut erklären müssen, wie es um unsere Erde steht und vor allem, warum.» Ihr Text wurde vorgelesen von Patrik Angehrn (CVP), dem Präsident der Bildungskommission (Biko). Diese hatte aufgrund des Jugendlichenvorstosses nach einer Anhörung der Jugendlichen eine Interpellation eingereicht. Die schriftliche Antwort des Stadtrates wurde am Dienstag ausgiebig diskutiert.