«Die Zeit drängt»: Die Stadt St.Gallen gibt ab 2021 mehr Geld für die Förderung von Solaranlagen aus

Am 1. Januar tritt das revidierte Energiefondsreglement der Stadt St.Gallen in Kraft. Eine wesentliche Änderung ist, dass neu der Bau von Fotovoltaikanlagen mit einem zusätzlichen Beitrag gefördert wird. So soll der Anteil an Solarstrom in den nächsten Jahren deutlich gesteigert werden. Die Ziele seien ambitiös, sagt Stadtrat Peter Jans.

Perrine Woodtli Aktualisiert 11.12.2020, 12.52 Uhr