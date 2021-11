Rorschach will künftig mit Seewärme heizen

In 20 bis 40 Metern Tiefe wird das vier bis zehn Grad warme Wasser aus dem See ans Ufer gepumpt. In einem Wärmetauscher wird dem Wasser Wärmeenergie entzogen, die an einen anderen Wasserkreislauf abgegeben wird, der zu den Gebäuden führt. Mittels Wärmepumpe wird die Temperatur in diesem zweiten Wasserkreislauf auf das nötige Niveau erwärmt. Die beiden Kreisläufe kommen nie miteinander in Berührung. Damit soll eine Kontamination des Seewassers verhindert werden. Dieses fliesst nach dem Wärmeentzug zurück in den See. (mbu)