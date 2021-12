Kletterhalle St.Gallen: Bouldern für Asylsuchende und Flüchtlinge

Klettern Griff für Griff Grenzen überwinden: Zu Besuch bei der Klettergruppe für Asylsuchende Asylsuchende können in ihrem Leben nicht viele eigene Entscheidungen treffen. Beim Bouldern schon: Hier haben sie es selbst im Griff, wie weit sie gehen möchten. Einmal wöchentlich trifft sich die Boulder-Gruppe für Geflüchtete in der Kletterhalle St.Gallen. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Amir Rajabi hat beim Bouldern Ängste überwunden. Für das Foto hat er die Maske kurz abgenommen. Bild: Tobias Garcia

Amir Rajabi sitzt auf der dicken Matte vor der Wand und blickt konzentriert nach oben. Seine Hand fasst den ersten Griff, er zieht sich mit seinem muskulösen Arm nach oben, dann steigt er mit den Beinen nach und klettert Griff für Griff viereinhalb Meter die Wand hoch. Oben angekommen lässt er los und landet mit einem Sprung wieder auf der Matte.

Der 30-jährige Afghane ist einer von sechs Flüchtlingen, die sich jeden Mittwoch in der Kletterhalle St.Gallen in Winkeln treffen. Das Angebot der Boulder-Gruppe für Asylsuchende und Flüchtlinge wird von der Non-Profit-Organisation Climbaid organisiert. Es ermöglicht ihnen eine sportliche Aktivität, bei der sie gleichzeitig Deutsch lernen und andere Leute kennenlernen. 2016 entstand die erste Gruppe in Zürich, mittlerweile gibt es Angebote in zehn Schweizer Städten.

Die St.Galler Boulder-Gruppe hat Karin Steinbach Tarnutzer ins Leben gerufen. Sie klettert selbst seit ihrer Jugendzeit. Als 2015 die Flüchtlingskrise auf einem traurigen Höhepunkt war, suchte sie eine Möglichkeit, sich für die Asylsuchende zu engagieren. Als Germanistin überlegte sie zuerst, Deutschkurse zu geben. «Doch dazu fehlte mir die didaktische Ausbildung», sagt die 55-Jährige. Als die freie Journalistin über die Boulder-Gruppe für Flüchtlinge in Zürich schrieb, war für sie klar: So etwas braucht es in St.Gallen auch. Mit ihrer Klettererfahrung war sie dazu prädestiniert, hier eine Gruppe ins Leben zu rufen.

Bouldern hat niedrige Hemmschwelle

Seit August 2019 bouldern in St.Gallen jeweils zwischen drei und zehn Geflüchtete. Angeleitet werden sie von Freiwilligen, die selbst klettern und bouldern. «In meinem Freundeskreis fand ich rasch Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Derzeit sind wir zu fünft und können uns abwechseln», sagt Karin Steinbach Tarnutzer. Das Kletterzentrum unterstützt das Projekt, indem es die Halle sowie Kletterschuhe für die Gruppe kostenlos zur Verfügung stellt.

Karin Steinbach Tarnutzer, Gründerin der Gruppe. Bild: Mirjam Bächtold

Das Bouldern hat dem Klettern gegenüber den Vorteil, dass es keine Vorkenntnisse über die Sicherungstechnik braucht. Denn anders als beim Sportklettern gibt es beim Bouldern an den weniger hohen Wänden kein Seil. «Dadurch ist die Hemmschwelle, diese neue Sportart auszuprobieren nicht so hoch. Denn viele Asylsuchende kennen das Bouldern nicht», erklärt Steinbach Tarnutzer.

Amir Rajabi ist seit etwa einem Jahr dabei. Ein Freund hat ihm die Sportart schmackhaft gemacht. Er sagt:

«Anfangs konnte ich mich nicht gut und nicht so lange festhalten. Jetzt klappt es sogar mit kleinen Griffen.»

Für ihn ist das wöchentliche Training ein guter Ausgleich zur Arbeit. «Am Anfang hatte ich Angst, so hoch zu klettern. Aber mit jedem Mal wagte ich mich ein bisschen höher», erzählt er stolz.

Ebenfalls aus Afghanistan ist Ahmad Babai. Der 35-Jährige spielt seit 20 Jahren leidenschaftlich Fussball, das Bouldern sieht er als ideales Krafttraining. In dieser Gruppe kann er zudem sein Deutsch verbessern. Der 38-jährige Tesfaldet Gebreamlak aus Eritrea lebt seit neun Jahren in der Schweiz. Er kommt erst seit einem Monat zum Bouldern, doch er ist bereits sehr begeistert davon. «Es macht Spass, die richtige Technik zu lernen. Nach dem Training schlafe ich immer besonders gut», sagt er.

Entscheidungen selbst im Griff

Bouldern ist ein gutes Krafttraining, doch es hat auch weitere positive Auswirkungen. «Asylsuchende können kaum etwas in ihrem Leben selbst entscheiden. Sie sind zum Warten verdammt, es wird bestimmt, wo sie wohnen, ob sie hierbleiben dürfen», sagt Karin Steinbach Tarnutzer und ergänzt:

«Beim Bouldern entscheiden sie selbst. Sie haben es wortwörtlich im Griff, wie hoch sie gehen und bestimmen, wie viele ihrer Grenzen sie überwinden.»

Diese Selbstwirksamkeit fördere das Selbstvertrauen und die Beharrlichkeit, ist die Trainerin überzeugt. Das könne auch helfen, gewisse Situationen im Alltag besser zu meistern. «Sie kommen vielleicht auch im Beruf an Situationen, bei denen es nicht auf Anhieb klappt. Dann hilft der Gedanke daran, dass man etwas mit genügend Ausdauer und Übung schaffen kann.»

Dass Bouldern und Klettern auch eine therapeutische Wirkung haben kann, ist mittlerweile erwiesen. Es wirkt vor allem über die Erfolgserlebnisse, von denen Asylsuchende in ihrem Alltag sonst eher wenige haben. «Hier können sie etwas schaffen, was sie sich vorher vielleicht nicht zugetraut hätten.»

