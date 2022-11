Trotz Erfolgsgeschichte - Kleberei in Rorschach sagt adieu

Kleinkunstbühne Aufhören, bevor es zur Routine wird: Das Team der Kleberei beendet die Kulturreihe in der Feldmühle Mit «Rorschach Unplugged» endete am Freitag die Zwischennutzung in der ehemaligen Stickereifabrik Feldmühle. Die Kleinkunstbühne Rorschach macht nach knapp vier Jahren wieder dicht. Das Team um Richard Lehner will nun neue Ideen für die Stadt entwickeln. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 14.11.2022, 14.29 Uhr

Nach knapp vier Jahren beenden Richard Lehner (rechts) und das Kleberei-Team das Engagement in der ehemaligen Stickereifabrik Feldmühle in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Im Rorschacher Raum für Kleinkultur Kleberei produzierte einst die Firma Scapa Klebestreifen. Nach Lösungsmitteln und Acryl duftet es in der ehemaligen Kantine aber schon lange nicht mehr. Seit 2019 finden dort Konzerte, Lesungen oder Märkte statt. Was als einmaliger Anlass begann, hat sich nach und nach zu einer Kulturreihe entwickelt, die mit einem vielfältigen Programm ganz nach dem Motto «Live und in Farbe» ein breites Publikum weit über die Stadtgrenzen hinaus anlockte.

Am vergangenen Freitag fand ein ausverkaufter Konzertabend statt. Die Rorschacher Gruppe The Roman Games hat befreundete Bands zu einem «Unplugged» eingeladen. Angnieszka Gorgon, Stella Locher von Stella & Sebastian, Doppelmeter und Hüe von den St.Galler Punks Tüchel, Lowray, Waterback und A New Day begeisterten das Publikum. Was das Publikum da noch nicht ahnte, mit diesem Anlass ist die Zwischennutzung in der Feldmühle zu Ende.

Es ist eine nicht angestrebte Professionalität entstanden

Die Kleberei in der bekannten Form ist Geschichte. Der Kulturverein nebelfrei. Region Rorschach als Veranstalter der Events in der ehemaligen Stickereifabrik Feldmühle in Rorschach lässt etwas Liebgewonnenes los, um sich wieder neuen Zielen zuwenden zu können. Richard Lehner, Initiant der Kleberei und Co-Präsident des Kulturvereins nebelfrei sagt:

«Es waren vier wunderbare Jahre, die wir in den historischen Räumen der Feldmühle verbringen und für ein stets wachsendes Publikum Veranstaltungen durchführen durften.»

Nun sei es Zeit, neue Ideen zu entwickeln und sich neue Ziele zu setzen. Im Juli 2019, als die Kleberei ihren Betrieb aufnahm, wollten die Veranstalter in Rorschach explizit einen Ort für Kleinkultur bieten. Als Ergänzung des lokalen Angebots, etwa vom Würth-Haus, wo vor allem Hochkultur, und dem «Treppenhaus», wo Jugendkultur zelebriert wird. Für die Kleberei haben die Veranstalter die Theke abreissen lassen, um mehr Platz zu erhalten und die ehemalige Kantine für Veranstaltungen anzupassen. Arbeitende von verschiedenen Fabriken haben in der Vollblüte der Feldmühle hier gegessen. Der Rittersaal nebenan war damals fürs Kader reserviert.

Das Areal Feldmühle in Rorschach wird abgerissen und durch eine Wohnsiedlung ersetzt. Bild: Ralph Ribi

Der Entscheid, die Zwischennutzung in diesem geschichtsträchtigen Raum zu beenden, sei unabhängig von den Überbauungsplänen für das Areal gefällt worden, sagt Richard Lehner: «Wir haben als Team festgestellt, dass wir in eine Routine hineinwachsen, die uns zwar die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zunehmend erleichterte, uns jedoch zu einer Professionalität hinlenkte, die wir gar nie anstrebten.» Die Kleberei habe auch davon gelebt, dass die Bands und Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstler den Kulturraum – die ehemalige Kantine der Feldmühle – zusammen mit dem Publikum immer wieder neu gestalteten. Das heisst: An jedem Abend sah der Raum anders aus.

Rundgänge durch die historischen Industriegebäude

Noch sei es zu früh, so der 65-Jährige, um bereits über Pläne, Ideen und die künftige Ausrichtung des Kulturvereins und der Kleberei zu informieren. Klar sei: «Der Name Kleberei wird bestehen bleiben und damit auch die Website www.kleberei.ch.» Ein allfälliger Erlös aus dem Veranstaltungsjahr 2022 werde in neue Projekte investiert.

Als Höhepunkt der vergangenen vier Jahre in der Feldmühle zählt Richard Lehner «ganz zuvorderst die wunderbare Zusammenarbeit mit dem Team, das bei jeder der fast hundert Veranstaltungen motiviert an der Arbeit war. Allen voran der gute Geist der Feldmühle, Efisio Prasciolu.» Die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand, von Institutionen, Stiftungen und privaten Gönnerinnen und Gönnern sei sehr hilfreich gewesen.

Einer der Höhepunkte in der Kleberei war der Auftritt von Steff La Cheffe. Bild: PD

«Bei den Veranstaltungen waren die Glanzlichter nicht nur die Konzerte mit Stars wie Steff La Cheffe oder Marco Zappa, sondern eine Vielzahl von kleineren und grösseren Aufführungen im Kulturraum und auf der Open-Air-Bühne», so Richard Lehner. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus der Region spielten in der Kleberei, auf der Bühne lasen Peter Bichsel, Dana Grigorcea, aber auch Anna Stern, Gardi Hutter und Frank Heer. Zu einem Renner entwickelten sich in diesem Jahr die Rundgänge durch die historischen Industriegebäude, die noch im Originalzustand gezeigt werden konnten. Ob es diese weiterhin geben wird, ist noch nicht spruchreif.

