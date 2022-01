Kulturkreis Gossau stellt Jahresprogramm vor

Kleinkunst «Ich habe ein grosses Fragezeichen»: Der Präsident vom Kulturkreis Gossau stellt das Jahresprogramm vor – und hofft, dass das Publikum nicht ausbleibt Der Kulturkreis Gossau feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Wie geht es dem Verein? Und was bietet das Jahresprogramm? Melissa Müller Jetzt kommentieren 04.01.2022, 17.40 Uhr

Puppenspielerin Kathrin Bosshard verstrickt ihre Figuren in ein Spiel um Macht, Ruhm und Geld. Bild: Samuel Forrer/PD

Der Kulturkreis Gossau wartet mit seinem neuen Jahresprogramm mit neun Anlässen und einigen bekannten Namen auf: Comedian Michael Elsener entlarvt am 11. Februar um 20 Uhr im Fürstenlandsaal in seiner Show «Fake me happy» den täglichen Selbstbetrug und Instagram-Scheinwelten. Am 11. März gastiert Kabarettist Simon Enzler mit seiner Satire «Wahrhalsig» im Werk 1. Puppenspielerin Kathrin Bosshard lässt am 8. April im Werk 1 die Puppen tanzen - für Erwachsene. Hasen und Monster verstricken sich in ein Spiel um Macht, Geld und Ruhm. «Jede Ähnlichkeit mit real existierenden Personen ist rein zufällig, aber unvermeidlich», heisst es im Programm.

Markus Aepli Bild: PD

Am 7. Mai feiert der Kulturkreis Gossau sein 30. Jubiläum im Werk 1, unter Mitwirkung von Ludothek und Bibliothek. Ab 14 Uhr gibt es ein Kinderprogramm und Verpflegungsstände. Am Abend werden laut Vereinspräsident Markus Aepli «vier attraktive Künstler» auftreten.

Grosse Ungewissheit

Der Vorstand will sowohl arrivierte Künstlerinnen und Künstler als auch Neuentdeckungen präsentieren. «Ein Mix aus Bewährtem und Unbekanntem», wie Markus Aepli sagt. «Wir haben ein super Jahresprogramm», sagt der 68-Jährige. «Dennoch habe ich in diesem Jahr ein grosses Fragezeichen.» Die grosse Frage: Kommen gleich viele Leute wie vor der Coronapandemie? «Das wird die Nagelprobe», sagt Aepli. «Wir sind extrem gespannt.» Veranstalter kämpfen in diesen Zeiten mit leeren Rängen. Wenn das so weiter gehe, müsse man sich fragen: «Wie finanzieren wir uns?»

Der Kulturkreis Gossau ist auf Sponsoren wie die Acrevis Bank und die Stadt Gossau angewiesen, aber auch auf die Jahresbeiträge der 360 Mitglieder. Der Vereinsvorstand arbeitet ehrenamtlich. Aepli sagt:

«Für uns ist es ein Hobby, wir wollen Kultur in Gossau bieten.»

Vor zwei Jahren - kurz vor der Coronakrise - übernahm der pensionierte Oberstufenlehrer das Präsidium von Ewgeni Obreschkow. «2021 konnten wir nur die Hälfte des Programms durchführen. Es war ein Treten vor Ort.» Zu Aeplis Sternstunden gehörte der Auftritt des Magiers Andi Häussler. «Die Leute haben manchmal kaum geklatscht, weil sie so baff waren über seine Tricks.»

Seit der Jugend fasziniert von der Bühne

Schon in seiner Studienzeit zog es Markus Aepli oft in die St.Galler Kellerbühne. Die Auftritte von Möhlä und Stahli, Franz Hohler und dem Cabaret Sälewie mit Fred Kurer sind ihm in lebhafter Erinnerung. Als Aepli vor 15 Jahren nach Gossau zog, besuchte er hie und da die Aufführungen vom Kulturkreis und «rutschte so rein» in sein Engagement. «Ich bin erst der dritte Präsident unseres Vereins.»

Am Jubiläumsfest wird es eine Ausstellung zur Vereinsgeschichte geben. Der Kulturkreis nahm seinen Anfang vor 30 Jahren im «Schwarzen Adler». Engagierte Gossauerinnen und Gossauer wollten mehr Leben und Kultur in die Stadt bringen. Norbert Hälg und Trudi Weibel («Gossauerin des Jahres 2012») erarbeiteten ein Konzept.

«Hälg und Weibel waren 19 Jahre lang die Zugpferde.»

Der Verein ist heute gut aufgestellt, mit klaren Strukturen. «Es ist keine One-Man-Show», sagt Markus Aepli, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen Künstlerbörsen in Thun und Freiburg im Breisgau besucht, um Talente zu entdecken. Programmchefin Ruth Reisser übernimmt die Knochenarbeit der Planung. In den letzten Jahren wurde die Technik der Kleinkünstler aufwendiger. «Der Anspruch an die perfekte Show ist enorm.» Statt allein und nur mit Gitarre vors Publikum zu treten, ziehen manche Künstler mit Videoeinspielungen, spezieller Akustik und Lichteffekten alle Register. Wenn die Technik jedoch fast gleich teuer ist wie die Gage, müsse man sich fragen: «Ist es uns das wert?»

Der Vorstand erarbeitet bereits das Kulturprogramm 2023 - darauf vertrauend, dass das Gossauer Publikum die warme Stube verlässt und das Live-Erlebnis sucht.

www.kulturkreisgossau.ch

