Unendliche Geschichte Kleinkrieg am Hochwasserschutzdamm in Altenrhein: «Es ist unglaublich, was hier einige Privilegierte aufführen» Der Konflikt um den Fussweg an der Mündung des Alten Rheins spitzt sich zu. Während Hausbesitzer entgegen der Verordnung durch den Kanton Absperrgitter aufstellen und Verbotsschilder anbringen, fordert eine Gruppe von Einheimischen die schnellst mögliche Realisation eines Uferweges. Eine Unterschriftensammlung soll den Druck auf den Thaler Gemeinderat erhöhen. Rudolf Hirtl 03.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Eisenzaun dürfte laut Anordnung des kantonalen Baudepartements nicht hier stehen. Bild: Rudolf Hirtl

Im vergangenen Herbst wurde vom Baudepartement des Kantons St.Gallen verfügt, dass die Absperrgitter am neu erstellten Hochwasserschutzdamm an der Mündung des Alten Rheins entfernt werden müssen. Die kantonale Verordnung fand allerdings nur wenig Beachtung, denn nur wenige Wochen später wurden die Eisenzäune auf beiden Zugangsseiten des Dammes wieder aufgestellt. Stabil verankert und bis ins Flussbett des Alten Rheins reichend (Ausgabe vom 15. Januar).

Beim Baudepartement zeigte man sich auf Anfrage ratlos. Daniel Dietsche, Leiter Rhein und Hydrometrie, sagte: «Ich kann nicht sagen, wer die Absperrung wieder angebracht hat. Sicher wurden die Gitter nicht durch den Kanton, also vom Rheinunternehmen, installiert.» Weil auch die Gemeinde nichts damit zu tun hat, blieb es vorerst ein Rätsel, wer die Absperrungen angebracht hatte.

Spaziergänger müssen im Bereich des Hochwasserschutzdammes auf die im Sommer viel befahrene Rheinhofstrasse ausweichen. Bild: Rudolf Hirtl

Heftige Wortwechsel mit Hausbesitzern

Mittlerweile haben sich aber Einwohner von Altenrhein an die Redaktion gewandt und ihren Ärger über «das unsägliche Theater» an der Rheinmündung kundgetan. «Es stört uns brutal», «es ist eine Schweinerei», «es lässt uns nicht kalt», «es ist unglaublich, was hier einige Privilegierte aufführen», oder «wir sind schon als Kind am Ufer entlang gelaufen» – dies sind nur ein paar der eingegangenen Reaktionen.

Die Rückstände einer Grillparty auf dem umstrittenen Schutzdamm werden als Provokation empfunden. Bild: Rudolf Hirtl

Einheimische fordern ebenfalls ein Nutzungsrecht

Laut einer Tagblatt-Leserin, die nicht genannt werden möchte, da sie geschäftliche Nachteile fürchtet, läuft mittlerweile ein eigentlicher Kleinkrieg zwischen den Hausbesitzern am Damm und einer Gruppe von Altenrheinern. «Als die Zäune im Herbst entfernt wurden, haben Anwohner Baumstämme und Gartenschnitt auf den Damm gelegt und später auch ‹Durchgang verboten›-Tafeln angebracht. Wir haben die Stämme und Äste zur Seite geschoben und die, zugegebenermassen professionell gestalteten Verbotstafeln schwarz übermalt», sagt die Altenrheiner Geschäftsfrau.

Sie und viele andere Altenrheiner seien schon als Kinder zu Fuss am 170 Meter langen Uferabschnitt zwischen der früheren Ausflugsbeiz Paradiesli und der Mennstrasse durchgelaufen. Sie liessen sich dies auch künftig nicht verbieten, was zuletzt allerdings zu heftigen Wortwechseln mit Hausbesitzern geführt habe. «Den Anwohnern wurde von der Gemeinde Thal ein Nutzungsrecht zugestanden. Was ist mit uns restlichen Steuerzahlern in der Gemeinde, bekommen wir auch ein Nutzungsrecht? Wir würden den Damm auch gerne benutzen», stellt die Frau fragend in den Raum und betont, dass die Überreste einer Grillparty auf der Dammkrone von Dorfbewohnern als Provokation empfunden würden.

Alteingesessene wollen den Weg so rasch wie möglich

Gemeindepräsident Felix Wüst gibt sich nicht nur bei der Frage wegen des Nutzungsrechtes zurückhaltend. «Sollte der Weg realisiert werden können, dann ist er für die Öffentlichkeit zugänglich.» Eine Gruppe von alteingesessenen Altenrheinern plant nun die Unterschriftensammlung «Pro Uferweg», damit der Gemeinderat den Dammweg so rasch wie möglich projektiert und öffentlich auflegt. Felix Wüst sagt dazu:

«Der Fall betreffend Absperrgitter ist immer noch beim Verwaltungsgericht pendent. Ich kann darum keine näheren Angaben machen.»

Nimmt die Thaler Gemeindeführung die Anliegen der Altenrheiner ernst, welche Schritte plant sie? Dazu sagt der Gemeindepräsident: «Stand heute ist das Thema immer noch auf der Traktandenliste des Gemeinderates.»

Licht ins Dunkel scheint bezüglich des Aufstellens der Absperrgitter zu kommen. Laut der «Tagblatt»-Informantin wurde einer der Hausbesitzer dabei beobachtet, wie er, entgegen der Anweisung des Kantons, die Eisenzäune erneut montiert hat. Geholfen habe ihm ein Mann, der eine offizielle Funktion im Dorf habe. Diese Beobachtungen konnten allerdings von der Redaktion nicht verifiziert werden, weil entsprechende Fragen an die beiden Beschuldigten bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet wurden. Gemeindepräsident Wüst äussert sich nicht zu diesen Beschuldigungen.