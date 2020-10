Die Volleyballerinnen von Andwil-Arnegg bestreiten das erste Heimspiel nach über einem halben Jahr: Kleines Team, grosser Kampfgeist Die Volleyballerinnen von Andwil-Arnegg empfangen am Samstag um

18 Uhr Jona in der 1. Liga. Ives Bruggmann 09.10.2020, 10.24 Uhr

Andwil-Arneggs Aussenangreiferin Anina Iff setzt im Testspiel gegen Amriswil II zum Smash an, die Mitspielerinnen Therese Manser und Sabrina Himmel (von links) behalten den Volleyball im Blick. Ralph Ribi

Die Vorfreude ist gross bei den Volleyballerinnen des VBC Andwil-Arnegg. Nach mehr als einem halben Jahr findet am Samstag wieder eine Meisterschaftspartie der 1. Liga in der Doppelturnhalle Ebnet in Andwil statt. Um 18 Uhr beginnt das Heimspiel gegen Jona.

Der Start in die Saison ist den St.Gallerinnen geglückt: Vor zwei Wochen gewannen sie zum Auftakt 3:1 bei Aadorf II. «Wir sind alle froh, dass es wieder um etwas geht», sagt Trainer Silvan Ledergerber, der zusammen mit Remo Weber für die Equipe verantwortlich ist. Mit der Leistung in der ersten Partie war Ledergerber zufrieden. «Es hat schon ziemlich gut geklappt.» Zu optimieren gebe es aber immer etwas.

Die Frau mit den meisten Ballkontakten

Passeuse Anja Meyer. Ralph Ribi

Eine der Leistungsträgerinnen bei Andwil-Arnegg ist Passeuse Anja Meyer. Aufgrund ihrer Position ist die 20-jährige Häggenschwilerin jene Spielerin, die den Ball am häufigsten berührt. Wenn alles normal läuft, erhält sie nach jeder Annahme den Ball und spielt ihn so weiter, dass die Angreiferinnen aus bestmöglicher Position den Ball über das Netz schmettern können.

«Auf dieser Position ist ein gutes Spielverständnis Voraussetzung. Das bringt sie mit», sagt Trainer Ledergerber. Das Spiel lesen, den Überblick behalten, verteidigen und sauber passen: Meyer muss auf mehreren Ebenen funktionieren. «Es ist viel Verantwortung, aber sie ist reif dafür», sagt Ledergerber. Meyer, die bereits seit zehn Jahren im Verein ist, geht in ihre zweite Saison als Stammspielerin. «Wir sind von der Körpergrösse her eine eher kleine Equipe», sagt Meyer, die mit 1,67 m im Volleyball ohnehin nicht zu den grössten Spielerinnen gehört. Andwil-Arnegg muss also andere Wege finden, um die Punkte zu erzielen, denn eine Zweimeterfrau steht nicht im Kader. Meyer:

«Wir geben keinen Ball verloren. Das ist eine unserer Stärken.»

Trainer Silvan Ledergerber. Ralph Ribi

Ledergerber fügt hinzu: «Wir müssen sicherstellen, dass wir die langen Ballwechsel gewinnen. In diesen kommen unsere Tugenden zum Tragen.» Zusammenhalt und Kampfgeist, das seien Merkmale, die das Team schon seit Jahren auszeichnen, so Ledergerber, der auf diese Saison hin die Equipe zum zweiten Mal übernahm.

Ziel ist ein Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld

In der 1. Liga hat sich das Team Platz sechs oder sieben zum Ziel gesetzt. «Mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben», so Ledergerber. Trainerteam und Equipe haben sich auf diese Vorgabe gemeinsam geeinigt. «Es ist schwierig, das Niveau der Liga einzuschätzen», sagt Ledergerber. Die Gruppe D umfasst neu zwölf statt zehn Teams, am Ende steigen deren drei ab und eines muss in die Barrage.

Die Männer spielen um 16 Uhr Wie so oft richtet der VBC Andwil-Arnegg ein doppeltes Heimspiel aus. Vor den Frauen spielen am Samstag um 16 Uhr bereits die Männer in der Turnhalle Ebnet in Andwil. Gegner ist der VBC Voléro Zürich II. Der Mannschaft von Trainer Richi Stolz ist der Start in die Saison der 1. Liga optimal geglückt. Gegen Chur und Schaffhausen gewann Andwil-Arnegg souverän und gab dabei nur einen Satz ab. Der Gegner Voléro verlor derweil beide Partien zum Auftakt und tritt damit als Aussenseiter in Andwil an. Gut möglich also, dass das Heimteam Andwil-Arnegg seine Siegesserie weiter ausbauen wird. (ibr)

Jona, der Gegner vor eigenem Publikum, hat in den ersten beiden Partien gesiegt. Dennoch sagt Ledergerber:

«Die Heimspiele wollen wir immer gewinnen.»

Auf den Gegner wolle er sich gar nicht zu sehr fokussieren. «Wir müssen auf uns schauen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, stehen unsere Chancen ohnehin gut.» Dazu kommt noch der Heimvorteil für die St.Gallerinnen.