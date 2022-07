St.Galler Stadtparlament: Spitex erhält A-fonds-perdu-Beitrag

Klare Worte Spitex erhält nach Fehlstart drei Millionen Franken – mit klaren Auflagen: Die Sitzung des St.Galler Stadtparlaments in der Übersicht 131 Minuten dauerte die Debatte über die Spitex St.Gallen AG am Dienstagabend. Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier wählten klare Worte. Von verlorenem Vertrauen war die Rede. Die drei Millionen à fonds perdu sind denn auch mit Bedingungen verbunden. Marlen Hämmerli, Julia Nehmiz, Reto Voneschen und Christina Weder Jetzt kommentieren 05.07.2022, 21.54 Uhr

Zwei Stunden und elf Minuten. Dann stand fest: Ja, die Spitex AG kommt aus dem Finanzloch heraus. Ja, der Spitex-Verwaltungsrat kann weiterarbeiten. Denn Ja, die Stadt braucht eine funktionierende Versorgung der Patientinnen und Patienten. Doch an diese Jas knüpfte das Stadtparlament vier Bedingungen.

Die Debatte zeigte: Etliche Parlamentarier haben kein Vertrauen in den Spitex-Verwaltungsrat. Einige fordern Konsequenzen von den Verantwortlichen der Spitex – und der Stadt. Gegessen ist das Spitex-Geschäft also noch nicht. Die Kröte, die geschluckt werden müsse, würge im Hals und liege schwer im Magen, sagte Mitte-Parlamentarier Stefan Grob.

Wie ernst es den Parlamentarierinnen und Parlamentariern mit der Spitex-Vorlage war, wurde in der gestrigen Debatte deutlich. Extrem lang wurde diskutiert und gerungen. Schon die Eintretensvoten aus den beiden vorberatenden Kommissionen dauerten je eine Viertelstunde. Die anschliessenden Fraktionsvoten fielen kaum kürzer aus. Und: Wurde in den letzten Sitzungen mit teils gehässigen, bissigen, scharfen Voten der Gegenseite Paroli geboten, verlief die Spitex-Diskussion diesmal konzentriert, sachlich. Viele Fragen, Unklarheiten wurden aufgeworfen. Und: Gleich vier Abänderungsanträge wurden zur stadträtlichen Vorlage eingereicht.

Der Stadtrat wollte, dass die defizitäre Spitex St.Gallen AG mit einem Drei-Millionen-Beitrag à fonds perdu, der also nicht zurückgezahlt werden muss, gerettet wird. Ohne Bedingungen. Die junge Einheitsspitex hatte im ersten Betriebsjahr ein Minus von 1,76 Millionen Franken eingefahren.

Die beiden parlamentarischen Kommissionen, die das Geschäft vorab in zwei Lesungen diskutiert hatten, sahen das anders. Zudem stellte die Fraktion von Mitte/EVP einen Abänderungsantrag sowie die beiden Parlamentarierinnen Cornelia Federer (Grüne) und Eva Lemmenmeier (SP). Doch ausser dem Antrag der Geschäftsprüfungskommission (GPK) wurden alle anderen Anträge abgelehnt.

Bis zur Schlussabstimmung über den Drei-Millionen-Beitrag an die Spitex St.Gallen AG waren eine Reihe von Abstimmungen nötig. Bild: Donato Caspari (22. März 2022)

Die GPK forderte: Die drei Millionen Franken sollen gewährt werden unter vier Bedingungen. So soll der Stadtrat bis 31. Oktober eine Eignerstrategie erstellen, in der Einflussnahme und Information der Mehrheitsaktionärin zu regeln seien. Bis Ende Jahr soll der Stadtrat einen Verwaltungsratssitz bei der Spitex St.Gallen AG bestellen. Der Stadtrat muss der GPK periodisch Bericht erstatten über das Monitoring. Von Externen soll das Projekt von Initiierung bis und mit Übergabe an die Spitex St.Gallen AG evaluiert werden. Das Parlament stimmte allen vier Punkten zu. Die Schlussabstimmung (Drei-Millionen-Beitrag mit Anträgen GPK) endete mit 51 Ja, 4 Nein, 1 Enthaltung.

Der Antrag der Kommission für Soziales und Sicherheit (KSSI) konnte die Mitglieder des Parlaments nicht überzeugen. Die KSSI hatte gefordert, dass der Stadtrat bis Ende Jahr einen Beirat für die Spitex AG bestellt und dessen Pflichtenheft erlässt.

Der Antrag von Mitte/EVP fand ebenfalls keine Mehrheit – die Fraktion wollte, dass eine Million des Drei-Millionen-Pakets als Darlehen gesprochen werde. Um den Verwaltungsrat «in die Pflicht» zu nehmen, wie Ivo Liechti im Namen der Fraktion erklärte.

Ivo Liechti, Mitte-Stadtparlamentarier. Bild: Donato Caspari

Zudem fordere die Fraktion Konsequenzen, sollten die dem Parlament vorgelegten Werte abermals nicht erreicht werden. Konsequenzen «einerseits bei der personellen Besetzung des Verwaltungsrats, anderseits auch auf der politischen Ebene bei der Direktion Soziales und Sicherheit». Noch spreche man beiden das Vertrauen aus – vorerst begrenzt auf eineinhalb Jahre. Dies die Zeitspanne, in welcher gemäss Vorlage die Spitex in die Gewinnzone komme.

Kritik auch von der SVP. René Neuweiler betonte, man könnte nach Rettung der Spitex nicht zum Tagesgeschäft übergehen. «Es wurden offensichtlich viele Fehler gemacht.» Er habe Unterlagen des Projekts geprüft, mit dem die vier vorherigen Spitex-Vereine zusammengeführt werden sollten. Fazit: «Die Fehler und die Ursache des heutigen Debakels sind zu 95 Prozent in der Projektphase unter Schirmherrschaft der Stadt passiert.» Einige Personen hätten ihre Konsequenzen bereits gezogen. Doch:

René Neuweiler, SVP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Misstrauen auch in der Fraktion SP/Juso/PFG. «Unser Vertrauen in die heutige Spitex St.Gallen AG ist nicht sehr gross», sagte Fraktionspräsidentin Evelyne Angehrn. Dass der Verwaltungsrat keine Einsicht in eigene Fehler zeige, schüre das Misstrauen. Es bleibe nichts anderes übrig, als das Geld zu sprechen, aber verbunden mit Auflagen an den Stadtrat. Und:

Dies sagte auch Felix Keller, Fraktionspräsident der FDP/Jungfreisinnigen. «Weitere Finanzhilfen wird es nicht geben.» Die Spitex müsse den Betrieb mit dem A-Fonds-Perdu-Beitrag sicherstellen.

Stadträtin Sonja Lüthi betonte in ihrem Schlussvotum, der Stadtrat bedaure, dass noch immer nicht alle Parteien den Entscheid des Parlaments akzeptierten, eine Einheitsspitex als gemeinnützige AG zu führen. Ja, im Projekt habe es Fehleinschätzungen gegeben. Im Nachhinein würde man Verschiedenes anders machen.

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: Tobias Garcia

Die Kritik der Mitte könne sie nicht stehenlassen: In den letzten Monaten hätten Verwaltungsrat und Stadtrat viel in das junge Unternehmen investiert. Man sei überzeugt, die Grundsteine für diese Organisation seien gelegt. In einer externen Überprüfung des Projekts sehe man keinen Mehrwert. Eine Eignerstrategie liege im Entwurf vor, man habe sie noch nicht finalisieren können. Diese bis im Herbst fertigzustellen sei herausfordernd, aber man werde dem Auftrag nachkommen.

Das Parlament hat mit der Genehmigung der drei Millionen Franken richtig entschieden, aber auch die Auflagen sind völlig richtig, kommentiert «Tagblatt»-Stadtredaktor Reto Voneschen:

Das Parlament hat gesprochen und die Spitex St.Gallen AG mit drei Millionen Franken ausgestattet. So ist sichergestellt, dass die für viele in der Stadt wichtigen Spitex-Dienstleistungen lückenlos weiter erbracht werden. So hat die Spitex St.Gallen AG aber auch eine gute Chance, aus den Problemen herauszukommen und sich eine tragfähige Basis zu erarbeiten.

Das Parlament hat richtig entschieden. Echte Alternativen zum Ja zu den drei Millionen hatte es allerdings nicht. Das Experiment abzubrechen und neu anzufangen, war keine Option. Die Chance, dass die Spitex St.Gallen AG «zum Fliegen kommt», ist realistisch. Ein Neustart wäre unnötig drastisch und auch die teurere Variante gewesen.

«Tagblatt»-Stadtredaktor Reto Voneschen. Bild: Hanspeter Schiess

Richtig ist aber auch, dass das Parlament sein Ja an klare Bedingungen geknüpft hat. Stadtrat, Stadtverwaltung und Spitex-Verwaltungsrat sehen nicht wirklich ein, Verantwortung für den Fehlstart der Spitex zu tragen. Die externe Überprüfung der Startphase sollte für Abhilfe sorgen. Die Einsitznahme in den Verwaltungsrat und die periodische Berichterstattung an die Geschäftsprüfungskommission ist ein Wink mit dem Zaunpfahl an den Gesamtstadtrat.

Er muss beim Thema endlich Verantwortung übernehmen und die Entwicklung bei der Spitex AG aktiv begleiten. Und bei Bedarf muss er handeln.

Kurz vor der Schlussabstimmung über die Spitex-Vorlage brach Verwirrung aus. Parlamentspräsident Jürg Brunner wollte nach x Abstimmungen über Abänderungsanträge noch klären, ob die drei Millionen Franken gleich fliessen oder erst nach Erfüllung der GPK-Auflagen – also 2023. «Der Zeitpunkt ist für die Spitex wichtig.»

Ist er. Trotzdem reagierten einzelne Parlamentarierinnen und Parlamentarier empört. Evelyne Angehrn, stellvertretende GPK-Präsidentin, sagte, es sei ganz klar: Die Erstellung der Eignerstrategie bis 31. Oktober sowie die Stellung eines Verwaltungsratssitzes durch den Stadtrat bis 31. Dezember seien Auflagen, die mit dem A-fonds-perdu-Beitrag zusammen gemacht werden.

Nun schaltete sich Namensvetter Patrik Angehrn ein, der ebenfalls in der GPK sitzt. In der Kommission sei immer davon die Rede gewesen: Das Geld solle gesprochen werden, aber der Stadtrat habe die Pflicht, die Auflagen zu erfüllen. Evelyne Angehrn erwiderte mit einem Lachen:

Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Bild: PD/Anna Tina Eberhard

Jürg Brunner unterbrach sie und wiederholte : «Der Zeitpunkt ist entscheidend.» Seine Frage war schliesslich noch immer unbeantwortet.

Das erkannte auch Felix Keller (FDP), ebenfalls GPK-Mitglied. «Der Stadtrat hat die Auflagen zu den genannten Zeitpunkten zu erfüllen. Das Geld kann morgen - theoretisch - ausbezahlt werden.» Und etwas genervt wirkend:

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinnige. Bild: PD

Er sei froh, dass der Auszahlungstermin nun geklärt sei, sagte Jürg Brunner und wollte fortfahren, wurde aber erneut unterbrochen. Beat Rütsche (Mitte), der 2020 Parlamentspräsident gewesen war, meldete sich. «Das Geld kann nicht sofort fliessen. Das Geschäft untersteht dem fakultativen Referendum...»

Es ist nichts Neues: Wie schon in den Vorjahren schliesst die Rechnung 2021 besser ab als budgetiert. Und zwar um 28,3 Millionen. Statt einem grossen Defizit resultiert ein kleiner Überschuss von 1,6 Millionen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa, Vorsteherin der Direktion Inneres und Finanzen, sprach an der gestrigen Parlamentssitzung von einer schwarzen Null und zeigte sich erfreut. Kurzfristig beschlossene Sparmassnahmen hätten Wirkung gezeigt, sagte Pappa.

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Benjamin Manser

Auch die Mitglieder des Stadtparlaments nahmen den Rechnungsabschluss mehrheitlich erfreut und erleichtert zur Kenntnis. Die Unsicherheiten während der Pandemie seien gross gewesen. Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP, bezeichnete die zurückhaltende Budgetierung in einer solchen Zeit als alternativlos. Positiv hervorgehoben wurde von allen Seiten, dass die Coronapandemie die Stadtkasse weniger stark belastet hatte als befürchtet. Sie schlug mit 3,4 Millionen Franken zu Buche.

Doch es wurden auch kritische Töne angeschlagen: «Man könnte meinen, die Finanzen seien im Lot – doch weit gefehlt», sagte etwa Felix Keller, Fraktionspräsident von FDP/Jungfreisinn. «Wir leben auf Pump, der Selbstfinanzierungsgrad ist gering.»

Und René Neuweiler von der SVP-Fraktion machte fürs positive Ergebnis «einfach nur den Faktor Glück» verantwortlich. Er äusserte den Verdacht, man lasse mit der Überbudgetierung den Rechnungsabschluss besser aussehen, als er es eigentlich sei. FDP und SVP forderten vom Stadtrat Gegenmassnahmen und setzten ihre Hoffnung aufs Sparprogramm.

Für Unmut sorgte im Stadtparlament zudem, dass 2021 wiederum deutlich weniger investiert wurde als geplant. Die getätigten Investitionen von 59 Millionen lagen rund 21 Millionen unter dem Budget. Das gab von links bis rechts zu reden. Auch der geringe Selbstfinanzierungsgrad wurde mehrfach beanstandet.

Stadtpräsidentin Maria Pappa sprach von einem Wermutstropfen. Trotz des guten Abschlusses sei die Finanzsituation weiter angespannt. Die Folgen des Ukrainekrieges seien unklar, die Konjunktur werde beeinträchtigt. «Der Stadtrat ist massiv gefordert.»

Sie wunderte sich, dass bereits Forderungen nach Steuersenkungen laut wurden.

Insbesondere die Sprecher der bürgerlichen Parteien brachten sich in Position. Die Stadt sei bezüglich des Steuerfusses schon lange nicht mehr konkurrenzfähig. Gegen eine Senkung sprachen sich die Linken aus. Clemens Müller von den Grünen sagte, die Prosperität dürfe nicht als Vorwand genommen werden, am Steuerfuss herumzuschrauben.

Die Rechnung 2021 wurde schliesslich einstimmig abgesegnet.

Das Lob des Abends startete mit einem Rüffel. Parlamentspräsident Jürg Brunner mahnte alle 62 Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier. Diese sollten sich bitte an das Geschäftsreglement des Rats halten und sich der «Würde des Stadtparlaments entsprechend» verhalten. «In den vergangenen Sitzungen hat es Äusserungen gegeben, die dem nicht entsprachen.»

Jürg Brunner (SVP) präsidiert das Stadtparlament 2022. Bild: Ralph Ribi

131 Minuten später war die Spitex-Debatte beendet und Jürg Brunner konnte ein Lob aussprechen: «Die Voten waren detailliert und aussagekräftig.»

«Wir haben gehört, dass ihr vor allem Ruhe braucht. Aber wenn man Ruhe und drei Millionen braucht, muss man halt gewisse Kröten schlucken.» Evelyne Angehrn war hörbar aufgebracht, als sie für die SP/Juso/PFG-Fraktion zur Spitex sprach. Ob die Botschaft angekommen ist? Der Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG war mit Anna Ravizza und Daniel Mächler auf der Besuchertribüne vertreten.

«Zum Wunsch, es möge endlich Ruhe einkehren. Die Spitex hat ganz sicher keine Probleme, weil Stadtparlamentarier kritische Voten halten oder Medien ihren Job machen.» SP-Stadtparlamentarierin Maja Dörig hielt spontan ein Votum zur Spitex und schloss mit sarkastischem Unterton.

«Längerfristig wird der Stadtrat hoffentlich keine so kurzfristigen Massnahmen mehr ergreifen müssen.» Stadtpräsidentin Maria Pappa blickt auf die Massnahmen zurück, die der Stadtrat 2020 ergriffen hatte wegen befürchteten Steuerausfällen in Folge der Pandemie.

Als es um die Spitex St.Gallen AG ging, kamen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier um ein Wort kaum herum, so schien es. Quer durch die Fraktionen war die Rede vom «fehlendem Vertrauen» in den Verwaltungsrat, vom «verlorenen Vertrauen» und vom «Vertrauensverlust».

Es ist ein Geschäft, das jedes Jahr ansteht: Die Verlängerung der Fristen für hängige Motionen und Postulate, die der Stadtrat nicht rechtzeitig bearbeiten kann. Auf der Liste figurieren Vorstösse, die bereits über zehn Jahre auf dem Buckel haben. Stein des Anstosses war für die Fraktion von GLP und JGLP ein Postulat, das der Rat 2015 erheblich erklärt hatte - jenes zur energetischen Sanierungsstrategie für städtische Liegenschaften. Philipp Schönbächler (GLP) erklärte:

Philipp Schönbächler, GLP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Entsprechend wollte die Fraktion von GLP/JGLP die Frist für die Bearbeitung nicht verlängern. Als es an die Abstimmung ging, sprach Stadtparlamentspräsident Jürg Brunner von einem entsprechenden Antrag der GLP/JGLP. Gelächter, dann die Abstimmung,dann die Aufforderung von Maja Dörig (SP), diese zu wiederholen. «Zu vieles war unklar.» Im Trubel rief Schönbächler Ratskollegin Magdalena Fässler zu, Christoph Wettach und Marcel Baur (beide GLP) aus der Raucherecke zu holen.

Während Fässler vor die Tür stürzte, stand Stadtrat Markus Buschor auf. Er wisse gar nicht, ob es an ihm sei, das Wort zu ergreifen. «Aber: Es liegt kein Antrag der GLP/JGLP vor, die Frist für die Bearbeitung nicht zu verlängern. Sie haben aber das Recht, Nein zu dieser Verlängerung zu sagen.» Wettach und Baur setzten sich, gerade als die Abstimmung startete. Das Ergebnis war mit 29 Ja, 25 Nein und 1 Enthaltung knapp, die Frist verlängert und der Plan der GLP gescheitert.

Karin Winter-Dubs (SVP) hielt das erste Votum des Abends - und entschuldigte sich zuerst für ihre raue Stimme. Diese habe sich noch nicht ganz vom Open Air erholt. Als Fan des FC St.Gallen dürfte Winter-Dubs froh gewesen sein, dass das Parlament nicht auch am Dienstag nach dem Cupfinal getagt hatte.

Der Bericht aus der vorberatenden Kommission fällt gerne einmal etwas länger aus. Schliesslich berichten die Präsidentinnen und Präsidenten jeweils detailreich, was in der Kommission diskutiert worden war. Trotzdem: Die Kommissionsberichte zu den drei Millionen Franken für die Spitex waren sehr lange. Das Manuskript zum Bericht aus der Geschäftsprüfungskommission umfasste ganze vier A4-Seiten. Die Voten dauerten gemeinsam über 30 Minuten. Am Ende angekommen, entschuldigte sich Karin Winter-Dubs, Präsidentin der Kommission Soziales und Sicherheit, für die Länge ihres Berichts. In den 30 Minuten spiegle sich halt die Komplexität des Geschäfts.

Aus der hinteren Hosentasche von SVPler René Neuweiler lugte ein weisser Stiel, während er sein Votum hielt. Eine Bürste? Für die Kleider oder die Haare? Oder hatte er sich selbst auf Krawall gebürstet? Jedenfalls war er in seinem Spitex-Votum für die SVP-Fraktion pointiert und bissig. Und setzte sich am Ende wieder ohne Probleme: Der Gegenstand in der Gesässtasche störte ihn offenbar nicht.

Veronika Meyer (Grüne) trug zur Rechnungssitzung ein weisses T-Shirt mit Bärenprint. Mit einem besonderen Bären: dem Stadtbären. Ein Statement dazu, Zähne zu zeigen? Schliesslich sitzt Meyer als Stimmzählerin wortwörtlich dem Stadtrat im Nacken.

Traktandum 1: Nach einer Reihe von Abstimmungen über die verschiedenen Abänderungsanträge war klar: Die Spitex St.Gallen AG erhält drei Millionen Franken à fonds perdu , verbunden mit einer Reihe von Auflagen. Fakultatives Referendum.

, verbunden mit einer Reihe von Auflagen. Fakultatives Referendum. Traktandum 2: Das Stadtparlament genehmigte die Kreditüberschreitungen im Rechnungsjahr 2021 mit 46 Ja bei 0 Nein und 0 Enthaltungen. Die höchste der Überschreitungen betrifft mit 18,8 Millionen Franken den Erdgas-Einkauf, da die Gaspreise sich verdrei- bis verfünffacht haben.

im Rechnungsjahr 2021 mit 46 Ja bei 0 Nein und 0 Enthaltungen. Die höchste der Überschreitungen betrifft mit 18,8 Millionen Franken den Erdgas-Einkauf, da die Gaspreise sich verdrei- bis verfünffacht haben. Traktandum 5: Vor einer Pause zog Parlamentspräsident Jürg Brunner das fünfte Traktandum vor. Das Parlament nahm den Bericht zu Bevölkerungsvorstössen im Jahr 2021 zu Kenntnis.

zu Kenntnis. Traktandum 3: Das Stadtparlament genehmigte die Rechnung 2021 mit 50 Ja-Stimmen bei 0 Nein und 0 Enthaltungen. Fakultatives Referendum.

mit 50 Ja-Stimmen bei 0 Nein und 0 Enthaltungen. Fakultatives Referendum. Traktandum 4: Die Bearbeitungsfristen für eine Reihe von hängigen Vorstössen wollten verlängert werden. Den Anträgen stimmte der Rat mit 29 Ja, bei 25 Nein und 1 Enthaltung zu.

wollten verlängert werden. Den Anträgen stimmte der Rat mit 29 Ja, bei 25 Nein und 1 Enthaltung zu. Traktandum 6: Das Stadtparlament genehmigt den Geschäftsbericht der Stadt St.Gallen 2021 einstimmig.

einstimmig. Traktandum 7: Der Geschäftsbericht 2021 der St.Galler Stadtwerke wurde ebenfalls einstimmig genehmigt.

wurde ebenfalls einstimmig genehmigt. Traktandum 8: Der Rat genehmigt den Geschäftsbericht 2021 der Verkehrsbetriebe St.Gallen mit 52 Ja-Stimmen einstimmig.

mit 52 Ja-Stimmen einstimmig. Traktandum 9: Der Geschäftsbericht 2021 der Ombudstelle Stadt St.Gallen wird ebenfalls einstimmig genehmigt.

Jetzt steht erst einmal die Sommerpause an. Die nächste Parlamentssitzung ist für 23. August anberaumt.

