3D-Orgel in St.Gallen: Jetzt starten die Bauarbeiten

3D-Orgel Surround-Sound für St.Laurenzen: Wie in der evangelisch-reformierten Stadtkirche in St.Gallen ein einzigartiges Instrument entsteht Nun gilt es ernst für die Erweiterung der Orgel in der Laurenzenkirche in St.Gallen. Die Bauarbeiten haben begonnen. Für 2,75 Millionen Franken wird die Orgel in Schuss gebracht und mit rund 2500 zusätzlichen Pfeifen bestückt. In Zukunft sollen Zuhörerinnen und Zuhörer von allen Seiten beschallt werden. 23.01.2023

Alt Stadtrat Fredy Brunner, Pfarrerin Kathrin Bolt und Organist Bernhard Ruchti versprechen sich von der Orgelerweiterung ein einzigartiges Klangerlebnis. Bild: Ralph Ribi

Der letzte Ton ist verklungen, die alte Orgel in St.Laurenzen verstummt. Ein Hämmern hallt durch den Kirchenraum: Die Bauarbeiten für die neue erweiterte Orgel der evangelisch-reformierten Stadtkirche in St.Gallen sind vor kurzem gestartet. Hinten auf der Empore machen sich Gerüstbauer zu schaffen, vorne über dem Chor sind die Orgelbauer am Werk. Sie montieren Orgelpfeifen ab. Es staubt und lärmt. Anfang September soll die neue Orgel eingeweiht werden.

Neue Orgel wird 5501 Pfeifen haben

Initiator ist Organist Bernhard Ruchti. Die Vorfreude ist ihm anzusehen, als er zusammen mit Pfarrerin Kathrin Bolt und Fredy Brunner, alt Stadtrat und Präsident des Patronatskomitees Laurenzen-Orgel, durch die Baustelle führt. Die drei versprechen sich von der erweiterten Orgel ein neuartiges Klangerlebnis, eine Art Surround-Sound. In St.Laurenzen kamen die Orgelklänge bisher nur von vorne – aus 3011 Pfeifen über dem Chor.

Nun kommen 2490 neue Pfeifen dazu. Sie werden auf der Nord-, Süd- und Westempore eingebaut. Künftig wird man in St.Laurenzen also von vier Seiten beschallt: von rechts mit Flötenklängen, von links mit Streicherstimmen, von hinten mit Bässen und von vorne mit Klängen aus den bisherigen Orgelpfeifen. Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sich fühlen, als sässen sie mitten im Klangkörper. «Das wird gewaltig», schwärmt Bernhard Ruchti. Fürs neue Instrument hat sich der Name 3D-Orgel durchgesetzt. Es soll schaffen, was die alte Orgel nicht zu Stande gebracht hat: «Den Zuhörern durch Mark und Bein fahren.»

Für diese Orgel gibt es keine Vorbilder

Das Grossprojekt beschäftigt die Verantwortlichen schon seit bald neun Jahren. Die Kosten für den Orgel-Ausbau belaufen sich auf 2,75 Millionen Franken. Angesichts der hohen Summe sind kritische Stimmen nicht ausgeblieben. Sie bezeichneten das Projekt als «übertrieben» und «grössenwahnsinnig» und äusserten Zweifel, ob es noch zeitgemäss sei, so viel Geld in eine Orgel zu stecken. Die Kirchbürger sahen das anders. Im Frühling 2019 stimmten sie dem erforderlichen Kredit mit deutlicher Mehrheit zu.

Orgel wird teurer: Dritte Sammelaktion ist gestartet Die Erweiterung der Orgel wird rund zehn Prozent teurer als erwartet. «Wir rechnen mit Mehrkosten von 250’000 Franken», sagt Fredy Brunner, Präsident des Patronatskomitees Laurenzen-Orgel. Statt 2,5 Millionen kostet die 3D-Orgel nun 2,75 Millionen Franken. Brunner hat zwei Erklärungen dafür. Zum einen wird der Einbau der beiden Orgeltürme auf der Westempore teurer als erwartet, zum anderen kostet die Gestaltung der beiden Seitenwerke mehr. Sie wird vom Sohn jenes Kirchenmalers ausgeführt, der einst die Laurenzenkirche ausgemalt hat. Für ein Instrument dieser Grösse sei der Preis «absolut normal», sagt Organist Bernhard Ruchti. Wenn man keine Abstriche bei der Qualität machen wolle, müsse man das investieren. «Die Orgel wird danach für Jahrzehnte einwandfrei funktionieren.» Von den Gesamtkosten von 2,75 Millionen übernimmt die Kirchgemeinde St.Gallen Centrum 1,1 Millionen Franken. Weitere 1,6 Millionen Franken sind durch Spenden gedeckt. Damit sind 2,7 Millionen gesichert. Es fehlen folglich noch 50’000 Franken. Fredy Brunner ist zuversichtlich, dafür weitere Geldgeber zu finden. «Die dritte Sammelaktion ist gestartet.» Es kommen weitere Ausgaben auf die Kirchgemeinde zu. Die neue Orgel funktioniert nicht mehr mechanisch, sondern elektrisch. Aus diesem Grund müssen die Elektroanschlüsse in der Kirche erneuert werden. Die Kirchgemeinde nimmt dies zum Anlass, die Beleuchtung auf LED umzustellen. Die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger haben bereits einen Kredit von 190’000 Franken bewilligt. Doch dieser reicht laut Brunner längst nicht aus. (cw)

Organist Ruchti, der jeweils nach dem Sonntagsgottesdienst Führungen über die Baustelle anbietet, ist überzeugt: «Das wird eine Bereicherung.» Vorbilder gebe es keine. Die 3D-Orgel sei eigens für den Kirchenraum von St.Laurenzen entwickelt worden. Hier werde man eine Klangerfahrung machen können, die andernorts nicht möglich sei. Pfarrerin Kathrin Bolt ergänzt: Die Orgel solle über die Stadt St.Gallen ausstrahlen und neues Publikum anziehen, das Lust habe, die neue Orgel zu hören.

Pfeifen werden in der Kirche entstaubt

Bis es so weit ist, braucht es nicht nur einen finanziellen Lupf. Es bleibt auch viel zu tun. Über 20 Mitarbeiter der Orgelbaufirma Goll arbeiten derzeit für die Laurenzenorgel, 18 davon am Firmenstandort in Luzern, drei in St.Gallen. Sie nehmen in diesen Tagen die alten Orgelpfeifen herunter, um sie zu revidieren. Vorne in der Kirche haben sie eine provisorische Werkstatt eingerichtet, wo sie die Pfeifen vom Staub der letzten 40 Jahre befreien und kleine Dellen ausmerzen. Eine Pfeife nach der anderen kommt an die Reihe – hölzerne, metallene, kleine, grosse, dicke, schlanke.

Vorne in der Kirche haben die Orgelbauer eine provisorische Werkstatt eingerichtet, in der sie die alten Orgelpfeifen reinigen und instandstellen. Bild: Ralph Ribi

Die ersten neuen Pfeifen werden in zwei bis drei Wochen geliefert und eingebaut, zuerst auf den Seitenemporen, danach auf der Westempore. Dort sind zwei Orgeltürme, also turmartige Gehäuse mit Orgelpfeifen, vorgesehen. Sie wiegen je acht Tonnen. «Würde man sie auf der Empore abstellen, würde diese unter der Last zusammenkrachen», sagt Ruchti. Aus diesem Grund müssen sechs Stahlplattformen von der Decke heruntergehängt werden, auf denen die Orgelpfeifen abgestellt werden.

Schwierige Montage der Basspfeifen

Der heikelste Moment stehe bevor, wenn die bis zu zehn Meter langen Basspfeifen geliefert würden, sagt Ruchti. Sie reichen von der Empore bis zur Decke, müssen aus drei Teilen zusammengesetzt werden und sind so empfindlich, dass sich nicht abgelegt werden dürfen. Sonst besteht die Gefahr, dass sie sich verformen.

Auf der Westempore, wo zwei acht Tonnen schwere Orgeltürme vorgesehen sind, wird das Gerüst gestellt. Bild: Ralph Ribi

Der Einbau der Pfeifen wird im April abgeschlossen. Danach folgt die Intonation. Jede einzelne Pfeife muss in Klangfarbe und Lautstärke auf die anderen Pfeifen abgestimmt werden. Bei insgesamt 5501 Pfeifen ist das aufwendig. Auch Technik und Spieltisch der Orgel werden erneuert. Der Organist wird nicht mehr versteckt auf der Empore sitzen. Kirchgänger werden ihm beim Spielen zuschauen können. Denn der Spieltisch wird neu im Altarraum platziert werden. Er wird laut Ruchti verschiebbar sein.

Bis die neue Orgel eingeweiht wird, muss die Kirchgemeinde nicht auf musikalische Begleitung verzichten: Der Orgelbauer stellt vorübergehend eine kleine Truhenorgel zur Verfügung. Bild: Ralph Ribi

In den kommenden Wochen und Monaten fällt das musikalische Programm in der Laurenzenkirche wegen des Orgel-Umbaus schmalspuriger aus als gewohnt, die Mittwochmittagskonzerte fallen aus. Ganz auf musikalische Begleitung verzichten muss die Kirchgemeinde dennoch nicht.

Der Orgelbauer hat zur Überbrückung eine kleine Truhenorgel zur Verfügung gestellt. Zudem wird der Steinway-Flügel öfter zum Einsatz kommen, wie Pfarrerin Kathrin Bolt sagt. «Es ist ein bisschen wie Fastenzeit. Man verzichtet eine Zeit lang und freut sich umso mehr aufs neue Instrument.» In den kommenden Wochen wird es stiller in St.Laurenzen. Dafür ab September umso klangmächtiger.

