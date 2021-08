Orgel der Andreaskirche in Gossau wird gereinigt

Kirchenmusik 2953 Pfeifen und 54 Register: Spezialisten reinigen die Orgel in der Gossauer Andreaskirche Eine Spezialistin und ein Spezialist putzen noch bis Ende August die Orgel in der Gossauer Andreaskirche. Dafür lösen sie fast alle 2953 Pfeifen aus ihrer Halterung. Rita Bolt 04.08.2021, 05.00 Uhr

Die Orgel in der Andreaskirche wurde 1976 gebaut. Bild: Andri Vöhringer

Der goldene Fünfzack-Zimbelstern dreht sich jeweils nur an Weihnachten. Er ist hoch oben an der Orgel in der Gossauer Andreaskirche montiert. Hinter dem Zimbelstern ist ein Glockenspiel versteckt, dass meistens nur zu Weihnachtsliedern erklingt, zu «Stille Nacht» oder «Oh du Fröhliche». Es verleiht dem Orgelspiel eine besonders festliche Note. «Es ist ein kleines Showelement für den Organisten», sagt Orgelbauerin Evelyn Kaufmann und lacht.

Einen Zimbelstern hätten längst nicht alle Schweizer Kirchen; das sei eher eine Rarität. Ihr Arbeitskollege Jens Krug ist Organist im Luzernischen Triengen und nickt. Beide hantieren auf der Empore der Gossauer Andreaskirche mit kleinen, grösseren und ganz grossen Pfeifen. Sie lösen jede einzelne Pfeife aus der Halterung und reinigen sie sorgfältig. Eine Arbeit, die viel Zeit beansprucht. Die Gossauer Orgel setzt sich aus 2953 Pfeifen zusammen. Die Kleinste hat einen Klangkörper von acht Millimetern, die grösste von 4,80 Metern.

Nochmals dieselbe Orgel würde 1,3 Millionen Franken kosten

Evelyn Kaufmann und Jens Krug sind seit 2020 Inhaber von Orgelbau Graf AG in Sursee. Die Graf AG hat das Orgelwerk in der Andreaskirche 1976 auch gebaut. Die Orgel mit gegen 3000 Pfeifen und 54 Registern habe eine schöne Grösse. Wenn man sie nochmals bauen würde, bräuchte man etwa 8000 Stunden, sagt die Orgelbauerin. Geschätzte Kosten: 1,3 Millionen Franken.

«In der Umgebung gibt es noch grössere Orgeln, beispielsweise jene in der St.Galler Kathedrale», sagt Jens Krug. Die grösste der drei dortigen Orgeln umfasst 73 Register und 5465 Pfeifen. Die grösste Orgel der Schweiz steht allerdings im Kloster Engelberg. Sie besitzt 9097 Pfeifen und 137 Register – diese Orgel wird ebenfalls von Evelyn Kaufmann und Jens Krug gewartet.

Der Arbeitsplatz von Evelyn Kaufmann und Jens Krug. Bild: Andri Vöhringer

Eine Orgel in der Grösse von jener in der Andreaskirche wird alle 15 bis 20 Jahre revidiert. Evelyn Kaufmann war schon bei der letzten Revision dabei. Die Fachfrau und der Fachmann haben Mitte Juni begonnen und werden Ende August fertig sein. Mit Flaschenputzer haben sie das Innere der Pfeifen von Staub und Kerzenruss befreit. In den Pfeifen setzt sich sogar Strassenschmutz an. «Dieser gelangt durch offene Fenster in die Pfeifen», erklärt Jens Krug.

Die grösste Pfeife wird nur von aussen gereinigt

Alle Pfeifen werden aussen feucht abgerieben und nachgetrocknet, damit sich keine Wasserflecken bilden können. «Das ist nur fürs Optische. Damit die Pfeifen so richtig glänzen.» Um die Pfeifen aus dem Rastbrett zu lösen, steigen die Orgelbauer in die Orgel hinein. Bei kleinen und kleineren Pfeifen ist das kein Problem. Die 4,80 Meter grosse Pfeife ist etwa 80 Kilogramm schwer und hat einen Durchmesser von einem halben Meter. Wie wird sie gereinigt? Sie habe einen Deckel und sei nicht schmutzanfällig. Es reiche, wenn sie an Ort und Stelle abgewischt werde. Im Kloster Engelberg sei die grösste Pfeife zehn Meter hoch. Ein schwieriges Unterfangen.

Die Spezialistin und der Spezialist lösen die Pfeifen aus ihrer Halterung und reinigen sie. Bild: Andri Vöhringer

Die Orgeln werden in der Regel auch zwei Mal im Jahr gestimmt. Vor Weihnachten und nach der Heizperiode. An Weihnachten müsse eine Orgel in den schönsten Tönen erklingen, sagt Evelyn Kaufmann. Denn die Orgel stehe im Dienste der Liturgie. «Für viele Gottesdienste wird die Orgelmusik nach dem Liturgieplan ausgesucht», weiss Organist Jens Krug.

An Ostern wie an Weihnachten kommt der Orgel eine grosse Bedeutung zu: Vom hohen Donnerstagabend, dem letzten Abendmahl der Jünger, schweigt die Orgel bis zur Osternacht. Dann in der Osternacht von Samstag auf Sonntag, gibt es das sogenannte Orgelgebrause. Alle Register – ein Register ist eine den gesamten Tonumfang reichende Reihe von Pfeifen gleicher Klangfarbe – erklingen gemeinsam. Es werde jubiliert und die Kirche sei erfüllt mit Musik. Evelyn Kaufmann sagt: «Die Orgel ist das Orchester der Kirche.» Der Organist ist der Dirigent und bestimmt, welche Register, also welche Instrumente, spielen.

«Je mehr Register, desto voluminöser ist das Spiel.»

Evelyn Kaufmann nimmt eine Pfeife aus dem Rastbrett. Bild: Andri Vöhringer

Orgelmusik direkt aus dem Himmel

Die Andreaskirche besitzt nebst dem Zimbelstern noch etwas ganz Spezielles: Ein über 100 Jahre altes Orgel-Fernwerk. Es befindet sich unter der Decke in der Nähe des Altars. Auch das Fernwerk wurde komplett gereinigt, intoniert und gestimmt. Jens Krug sagt:

«Bei der Reinigung ist ein toter Vogel, der sich verirrt hat, zum Vorschein gekommen.»

Krug setzt sich an die grosse Orgel und demonstriert, was ein Fernwerk ist. Er spielt einige Takte auf der grossen Orgel auf der Empore, die Musik ist wie ein Echo zu hören, kommt verzögert und verbreitet sich im vorderen Teil der Kirche. Science Fiction in der Andreaskirche? «Die Orgelmusik kommt direkt aus dem Himmel. So muss es sein», scherzt Jens Krug. Das Fernwerk werde vor allem bei festlicher Musik, wie der Weihnachtsmusik, eingesetzt. Zwei Orgeln und nur eine Organistin oder ein Organist.

Jens Krug spielt an der Orgel. Bild: Andri Vöhringer

Die Empore leert sich langsam – die Orgel füllt sich wieder. Die Intonierung ist fast abgeschlossen. Die 2953 Pfeifen sind wieder im Rastbrett. «Die Akustik hier ist für Orgelmusik wunderbar», sagen die beiden Spezialisten. «Hier würde ich gerne singen», sagt Evelyn Kaufmann. Sie und Jens Krug singen beiden in Kirchenchören. «Der Ton wird so richtig getragen.» Die Andreaskirche sei eine schöne Kirche, sie sei nicht überladen.