Kirche Zeugen aus einer anderen Zeit: Was in der Turmkugel der Ulrichskirche in Wittenbach über 50 Jahre lang versteckt war Die katholische Kirche St.Ulrich in Wittenbach wird derzeit saniert. Im Rahmen der Renovation wurde nun auch die Kugel auf dem Turmspitz entfernt und geöffnet. Denn im Inneren der goldigen Kugel befinden sich historische Zeitdokumente, die vor 50 Jahren für die Nachwelt hinterlegt wurden. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 13.07.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Statt 42 Meter in der Höhe befinden sich die Turmkugel samt Inhalt sowie das Turmkreuz und die Wetterfahne derzeit im Ulrichsheim in Wittenbach. Bild: Michel Canonica

Hoch über Wittenbach thront die katholische Kirche St.Ulrich. Seit mehreren Jahrhunderten gehen hier Kirchgängerinnen und Kirchgänger ein und aus. Seit einigen Monaten verkehren aber nur noch Handwerker im Gotteshaus auf dem Dorfhügel. Die im 17. Jahrhundert erbaute Kirche wird derzeit für 3,5 Millionen Franken saniert. Die letzte grosse Renovation wurde 1972 abgeschlossen.

Aufmerksamen Passantinnen und Passanten fällt derzeit auf, dass die Kirche nicht nur eingerüstet ist, sondern auch etwas Wichtiges fehlt: Sowohl die Turmkugel als auch das Turmkreuz und die Wetterfahne, die normalerweise zuoberst in 42 Metern Höhe über der Kirchturmspitze thronen, sind weg. Verschwunden sind sie aber nicht. Sie wurden im Rahmen der Renovation lediglich auf den Boden runtergeholt.

Einerseits weil Kugel, Kreuz und Fahne ebenfalls aufgefrischt werden müssen, vor allem aber auch wegen der historischen Schätze, die sich im Inneren der Kupferkugel befinden. Denn bei dieser handelt es sich gleichzeitig um eine Zeitkapsel.

Die Kirche auf dem Hügel wurde vor 344 Jahren erbaut Die Kirche St.Ulrich wurde 1675/76 nach Plänen von Pater Maurus Heidelberger vom Kloster St.Gallen gebaut. Die Bevölkerung von Wittenbach sei dabei zu umfangreichen Fronarbeiten herangezogen worden, heisst es in einer Geschichte der Kirche. Die Steine für den Bau wurden unter anderem von der Sitter heraufgeschleppt. Nach anderthalb Jahren Bauzeit konnte die neue Kirche auf dem Ulrichsberg von Abt Gallus Alt eingesegnet werden. Seither wurde das Gebäude mehrmals renoviert, letztmals zwischen 1969 und 1972. Unter Mitwirkung der eidgenössischen und kantonalen Denkmalpflege wurde damals die Situation von 1812/13 wieder hergestellt. Auch der Kirchturm wurde um zwei Meter erhöht. (mbu)

Der erste Kran war zu klein

Walter Keller, Präsident Kirchenverwaltungsrat. Bild: Michel Canonica

Das Aufbewahren von Dokumenten in Turmkugeln hat eine lange Tradition. Wegen ihrer Unzugänglichkeit galten die Kugeln auf den Kirchenturmspitzen oft als sichere Aufbewahrungsorte für historische Zeugnisse, die man an die Nachwelt überliefern wollte.

Auch in Wittenbach sei es üblich, dass die Kugel bei jeder Renovation – also alle 50 Jahre – geöffnet und neu gefüllt wird, sagt Walter Keller, Präsident des katholischen Kirchenverwaltungsrats. Wie oft die Kugel bereits geleert und neu befüllt wurde, ist nicht bekannt.

Keller war dabei, als die Turmkugel Ende Juni von der Kirchturmspitze entfernt wurde. Ganz so einfach war dieses Unterfangen nicht. Denn der erste Kran, mit dem die Kugel heruntergeholt werden sollte, war zu klein. Mit einem grösseren Exemplar und im zweiten Anlauf habe schliesslich aber alles geklappt, sagt Keller. «Wir waren dann alle sehr gespannt, was sich in der Kugel befindet.»

Karin Federer, Mitglied Kirchenverwaltungsrat. Bild: Michel Canonica

Karin Federer, die im Kirchenverwaltungsrat für das Archiv zuständig ist, nickt zustimmend:

«Wir hatten ja keine Ahnung, was unsere Kolleginnen und Kollegen vor 50 Jahren in die Zeitkapsel gelegt haben.»

Ende Juni wurde die Turmkugel zusammen mit dem Turmkreuz und der Wetterfahne abmontiert. Bild: Kurt Merz

Arbeiter versteckten illegale Zeitkapsel

Um die Zeitkapsel, die sich in der Kugel befand, zu öffnen, musste der Kirchenverwaltungsrat eine Spenglerfirma anheuern. Dann folgte gleich die erste Überraschung: In der Kugel befand sich eine weitere Zeitkapsel. «Die Arbeiter, welche die Kugel 1972 verschlossen haben, haben selber auch eine kleine Dose darin versteckt», sagt Keller. In der «illegalen Zeitkapsel», wie er sie schmunzelnd nennt, fanden die Mitglieder des Kirchenverwaltungsrats unter anderem einen Fresszettel der Handwerker, in dem sie mitteilten, dass sie nun in die Ferien können:

«Heute am 10. Juli 1970 wurde die Kugel bei schönem Wetter montiert. Juhuy bald ist Ferien.»

Überraschung: Handwerker «schmuggelten» 1972 heimlich eine eigene Zeitkapsel mit. Bild: Michel Canonica

In der «legalen» Zeitkapsel fanden sich dann schliesslich zahlreiche Dokumente. Beispielsweise Amtsberichte der Gemeinde Wittenbach sowie der Kirch- und Schulgemeinde. Auch Luftaufnahmen der – damals noch deutlich weniger überbauten – Gemeinde Wittenbach waren beigelegt. Weiter fand der Kirchenverwaltungsrat Medaillen und Reliquien, Münzen sowie Gutachten und Zeitungsberichte zur letzten Kirchenrenovation und Liederbücher. Ebenfalls dabei war ein mehrseitiges Dokument mit dem Titel «Wittenbach in der Welt von 1970». Verfasst hatte dieses der Dorfhistoriker Sales Huber. Karin Federer sagt:

«Er hatte einerseits darüber geschrieben, was Wittenbach zu jener Zeit bewegte, aber auch, was sonst so in der Welt ablief.»

Sie fährt mit ihrer Hand über die einzelnen Papiere, die fein säuberlich auf einem Tisch im Pfarrheim ausgebreitet wurden, und dreht eine Münze zwischen ihren Fingern hin und her. «Ein Zweiräppler. Bemerkenswert, dass man vor 50 Jahren noch Ein- und Zweiräppler hatte.» Sie überlege sich, die Turmkugel ebenfalls mit jeder Münze und jeder Note, die es aktuell gibt, zu befüllen. «Wir wissen schliesslich nicht, ob man in 50 Jahren noch mit Bargeld bezahlt.»

Auch Malefizwachs, Medaillen und Reliquien fanden sich in der Zeitkapsel. Bild: Michel Canonica

Spannend sei auch, sagt Federer, dass der Kirchenverwaltungsrat 1972 nicht nur Zeitdokumente aus jenem Jahr in die Kugel gelegt, sondern auch einige ältere Unterlagen aus dem Jahr 1916 drinnengelassen hatte. So lag in der Kapsel unter anderem eine Ausgabe der Zeitung «Die Ostschweiz» vom 16. September 1916.

«Erscheint täglich zweimal»: Auch eine Ausgabe der «Die Ostschweiz» lag in der Turmkugel. Die Zeitung existierte bis 1997, dann wurde sie vom «St.Galler Tagblatt» übernommen. Bild: Michel Canonica

50 Jahre unbeschadet überstanden

Die Zeitkapsel war luftdicht verschlossen. Dennoch waren alle Beteiligten verwundert über den Zustand der Dokumente. «Alles ist bestens erhalten. Das ist schon erstaunlich», sagt Kurz Merz, der die Demontage der Kugel fotografisch für die Kirche festgehalten hat. Und nicht nur die Dokumente, auch die Kupferkugel selber ist in keinem schlechten Zustand. Merz ergänzt:

Kurt Merz, stellvertretender Mesmer, Fotograf. Bild: Michel Canonica

«Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie 50 Jahre lang der Witterung ausgesetzt war und auch als Blitzableiter gedient hat.»

Nur von der Goldbeschichtung ist nicht mehr allzu viel übrig – zumindest auf der oberen Halbkugel. Wie das Turmkreuz und die Wetterfahne wird auch die Turmkugel nun restauriert und wieder frisch in Gold gehüllt. Im September soll alles wieder auf der Turmspitze der Ulrichskirche montiert werden.

Das Gold ist an einigen Stellen durch die Verwitterung stark abgeblättert, vor allem auf der oberen Halbkugel. Schon bald aber soll die Turmkugel wieder leuchten. Bild: Michel Canonica

Bis dann hat der Kirchenverwaltungsrat Zeit, die Turmkugel mit neuen Zeitdokumenten zu füllen. «Wir müssen noch überlegen, was wir alles in die Kugel legen», sagt Walter Keller. Sicher sei, dass man erneut Amtsberichte, Berichte von der Kirchenrenovation sowie das Mitteilungsblatt «Am Puls» und eine Zeitung beilegen werde. «Dieses Mal eine Ausgabe des ‹St.Galler Tagblatts›», sagt Keller mit einem Augenzwinkern. Einige Dinge werde man aber geheim halten, sagt Karin Federer. Wer also wissen will, was sich alles in der Zeitkapsel befindet, muss sich 50 Jahre gedulden.

Die einzelnen Dokumente wurden begutachtet, digitalisiert und im Archiv verstaut. Bild: Michel Canonica

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen