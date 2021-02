Umweltfreundlich Faltblatt statt Amtsbericht: Die Katholische Kirchgemeinde Region Rorschach spart 740'000 Seiten Papier Der Geschäftsbericht der Katholiken der Region erscheint neu als Faltblatt im A2-Format. Die detaillierten Zahlen finden Interessierte auf der Homepage der Kirche. Auch bei politischen Gemeinden setzt man zum Teil auf den Amtsbericht light. Rudolf Hirtl 23.02.2021, 05.03 Uhr

Präsident Pius Riedener freut sich, dass die katholische Kirche der Region Rorschach umweltfreundlicher wird. Bild: Rudolf Hirtl

Wie üblich im Frühjahr erhalten auch dieses Jahr sämtliche Haushalte in den Gemeinden die Geschäftsberichte der öffentlichen Körperschaften zugestellt. Derjenige der Katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach erscheint dieses Jahr in Kurzform.

Den ausführlichen Geschäftsbericht können alle Interessierten auf der Website der Kirchgemeinde einsehen, herunterladen oder ausdrucken. Auf Wunsch wird sogar eine gedruckte Version per Post zugestellt. Präsident Pius Riedener stellt zufrieden fest: «Mit dem neuen Geschäftsbericht informieren wir in zweierlei Hinsicht nachhaltiger. Zum einen erhalten alle Interessierten einen kompakten und schnellen Überblick über die Geschäfte der Kirchgemeinde, zum anderen sparen wir merklich Papier und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz».

In der Jugendarbeit Schwerpunkte setzen

Mit einem Umfang von 52 A4-Seiten und einer Auflage von 14300 Stück wurden laut den Verantwortlichen für den letztjährigen Geschäftsbericht rund 740000 Seiten Papier bedruckt und verteilt. Dieses Jahr werde eine Kurzform im Format A2 gefaltet in alle Haushalte verteilt. Neben den wichtigsten Kennzahlen zu Rechnung und Budget der Kirchgemeinde kann der Leser im modern gestalteten Faltblatt auch Ausschnitte aus dem Wirken der Kirchgemeinde finden. «Uns ist wichtig, dass wir der Bevölkerung in unserer Region zeigen können, in welchen Bereichen die Kirchgemeinde tätig ist», sagt Riedener und nennt Beispiele im sozialen und karitativen Bereich.

Wichtig sei für ihn auch, zu erwähnen, dass insbesondere in der Jugendarbeit Schwerpunkte gesetzt würden. Allgemein seien die Mitarbeitenden der Kirchgemeinde wichtige Wegbegleiter für Menschen in Lebensübergängen.

Steuern können gesenkt werden

Wie erwähnt können die detaillierten Informationen jederzeit online angesehen werden. Da ist beispielsweise auch der Antrag des Kirchenverwaltungsrates zu finden, die Steuern um zwei Prozent auf neu 22 Prozent zu senken. Der kürzere Geschäftsbericht sei für diesen Schritt nicht verantwortlich, sagt Pius Riedener mit einem Schmunzeln, er trage aber mit vielen anderen wichtigen Puzzleteilen dazu bei, dass die Kirchgemeinde nachhaltig gesunde Finanzen habe.

Die Steuergelder sollen den Menschen in der Region zugutekommen, das sei das oberste Ziel des Kirchenverwaltungsrates. Über die Steuersenkung wird am 21. März an der Urne abgestimmt. Bezüglich Urnenabstimmung stellen die Kirchen fest, dass die Stimmbeteiligung höher sei als an den Kirchbürgerversammlungen. Riedener kann sich daher vorstellen, künftig nur noch Infoversammlungen durchzuführen und grundsätzlich an der Urne abstimmen zu lassen.

Der Amtsbericht light findet nicht überall Anklang

Gemäss Artikel 30 des Gemeindegesetzes dürften auch politische Gemeinden Papier sparen und auf den Postversand des detaillierten Amtsberichts verzichten. «Das widerspricht aber unserer Auffassung von Transparenz und politischer Kultur», sagt Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs.

Zum dritten Mal stelle die Kanzlei daher einen kurzen Amtsbericht auf Papier und einen ausführlichen zum Download bereit. «Der kurze Amtsbericht wird diesmal noch etwas straffer ausfallen und enthält nur sehr wenige Bilder, damit er gefaltet als Abstimmungsgutachten im C5-Abstimmungscouvert Platz hat», sagt Hirs und verweist auf die Urnenabstimmung vom 11. April, die coronabedingt statt der Bürgerversammlung durchgeführt wird.

Steinach verschickt weiter ausführlichen Amtsbericht

«Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem kurzen Amtsbericht auf Papier. Er kann leserfreundlich aufbereitet werden und konzentriert sich aufs Wesentliche. Die ganzen ausführlichen Detailberichte und der vorgeschriebene seit RMSG noch ausführlichere ‹Zahlenfriedhof› stehen interessierten Lesern online zur Verfügung; ebenfalls schön aufbereitet und grafisch gestaltet», so Hirs.

Auch in der Stadt Rorschach erhalten die Bürgerinnen und Bürger laut Stadtpräsident Röbi Raths statt des dicken Schmökers einen schlanken Geschäftsbericht. Die detaillierten Rechnungen sowie Budgets könnten auf der Website der Stadt heruntergeladen werden.

«Die Gemeinde Steinach hat aktuell keine Absichten, den ausführlichen Amtsbericht nicht in die Haushalte der Stimmberechtigten zu schicken», sagt Gemeindepräsident Michael Aebisegger. «Mit dem Amtsbericht orientieren wir die Bürgerschaft detailliert über das Berichtsjahr und die Finanzen. Wir erachten dieses physische Produkt auch in Zeiten der Digitalisierung als Bedürfnis und Dienstleistung, zumal auf diese Art alle Bürgerinnen und Bürger in gleicher Form bedient werden. Einmal jährlich betrachten wir den Papieraufwand als vertretbar.»

Bürger müssen möglichst einfach Zugang zu den Informationen haben

Digitalisierung und die Einsparung von Ressourcen seien ein Anliegen, das an Bedeutung gewinne. Deshalb werde sicher auch der Gemeinderat Goldach die Frage diskutieren, wie er künftig seinen Geschäftsbericht der Bevölkerung zur Verfügung stellen wolle, sagt Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. «Persönlich bin ich allerdings nicht überzeugt davon, dass es bei derart zentralen Unterlagen, welche die Abstimmung über Rechnung, Budget, Steuerfuss und weitere wichtige Projekte beinhalten, richtig und sinnvoll ist, mittels eines Kurzberichts auf Onlineunterlagen zu verweisen.»

Hohe Bedeutung für die kommunale Politik

Die Bedeutung eines Geschäftsberichts für die kommunale Politik sei immens und unter Berücksichtigung von demokratiepolitischen Überlegungen sei es nicht unproblematisch, auf die physische Zustellung a priori zu verzichten. Gemperli sagt:

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach. Bild: Ralph Ribi

«Einerseits beklagen wir uns nämlich über mangelndes Interesse an der Politik, andererseits verweisen wir in Bezug auf die Informationsbeschaffung auf eine ‹Holschuld› der Bürgerinnen und Bürger: Das ist für mich ein gewisser Widerspruch oder zumindest ein Spannungsfeld.»

Er sei ein absoluter Verfechter direkt-demokratischer Prozesse und denke, die Bürgerinnen und Bürger sollten möglichst einfach Zugang zu den relevanten Informationen finden, betont der Gemeindepräsident.

Erstmals Livestream in Tübach statt Bürgerversammlung

«Den Amtsbericht haben wir vor fünf Jahren um die Hälfte verschlankt. Ob wir diesen noch weiter ausdünnen, prüfen wir noch», sagt Michael Götte, Gemeindepräsident in Tübach. Im Dorf ist man vor allem gespannt, wie der erstmalige Livestream laufen wird, bei dem die Behördenmitglieder Fragen direkt beantworten.