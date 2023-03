St.Gallen: Mit 32 Jahren zum Priesteramt

KIRCHE «Ich hätte nicht gedacht, dass Gott mich dafür auswählt»: Der 32-jährige Ivan Šarić wird Ende März zum katholischen Priester von St.Gallen West geweiht Weshalb entscheidet sich jemand in seinen Zwanzigern dafür, Priester zu werden? Ist dieses Amt wirklich nur ein Beruf oder doch eine Berufung? Der 32-jährige Wiler wird am 25. März in der Kathedrale St.Gallen zum katholischen Priester geweiht. Er erzählt, weshalb er sich für diesen Weg entschieden hat. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

«Ich war überzeugt: Das ist etwas für mich»: Ivan Šarić diente auch als Schweizergardist. Bild: Donato Caspari

«Ich hatte immer dieses Bild vor Augen, wenn Gott jemanden als Priester beruft, dann merkt derjenige das. Ich hätte nicht gedacht, dass mich Gott dafür auswählt», sagt der junge Mann, der demnächst genau das vorhat. Ivan Šarić ist gross gewachsen und schlaksig. Am linken Handgelenk blitzt eine silbrige päpstliche Schweizergardeuhr unter dem Ärmel hervor.

Šarić schliesst die Türe zu den Büros der Pfarrei Bruder Klaus in St.Gallen-Winkeln auf. Hier, in Engelburg, Abtwil und Bruggen hält er bald Predigten. Am 25. März wird der 32-Jährige in der St.Galler Kathedrale zum katholischen Priester geweiht. Am Sitzungstisch erzählt er von seinem Weg - vom gelernten Polymechaniker zum angehenden Priester.

Ivan Šarić lebt in Engelburg, geboren und aufgewachsen ist er in Wil als zweites von fünf Kindern. Sonntags ging es in die kroatisch-katholische Messe. Seine Eltern stammen aus einem Dorf in Herzegowina, wo die Familie ihre Ferien verbrachte und von dort aus jährlich Međugorje, einen Wallfahrtsort in Bosnien-Herzegowina, besuchte.

In seiner Freizeit spielte er Fussball. Beim FC Zuzwil und Wil durchlief er alle Nachwuchsstationen. Nach der Lehre zum Polymechaniker ging Šarić ins Militär, zur Rettungstruppe. Dort kam das Thema Schweizer Garde das erste Mal auf. «Ich war überzeugt: Das ist etwas für mich.» So ging es Anfang 2012 nach Rom, wo er zuerst Papst Benedikt dem XVI. und später Papst Franziskus diente.

Ich glaube, also bin ich komisch?

«Es gab keinen bestimmten Zeitpunkt, an dem ich dachte: Jetzt werde ich Priester», erzählt Ivan Šarić. Die Erfahrungen bei der Schweizer Garde, der Besuch ‹des Heiligen Landes› Israel und Filme über Heilige oder Päpste hätten ihn fasziniert. «Ich spürte, dass ich so etwas auch machen möchte» 2015 verliess Šarić die Schweizer Garde schliesslich und folgte seinem Wunsch, Priester zu werden und studierte. Im Sommer 2020 schloss er sein Theologiestudium im deutschen Lantershofen ab.

Bei ihm in der Familie war und ist es normal, an Gott zu glauben. «Wenn früher jemand zu mir gesagt hat ‹ich glaube nicht› war das für mich fremd», sagt Ivan Šarić. «Erst im Studium merkte ich: ‹So en Seich›. Ich glaube an die Auferstehung, also, dass ein Toter lebt und dass an Weihnachten Gott als Mensch auf die Erde gekommen ist – eigentlich bin ich der Komische, nicht die anderen. Aber, ich vertraue darauf, dass das so stimmt. Und mittlerweile verstehe ich die Menschen besser, die dies nicht tun.»

Der Push-up-Priester

«Das A und O als Priester ist es, Menschen gerne zu haben. Einfach weil sie sind», sagt Ivan Šarić. Er habe sein Hobby, die Religion, zum Beruf gemacht und das sei doch das schönste. Šarić outet sich als einer, der die Lehre der katholischen Kirche mag. Der Gottesdienst begeistere ihn, es fasziniere ihn, wie der Priester die Hostie wandelt: «Dass ich das machen darf, ehrt mich.» Es heisse oft, dass die katholische Kirche die Menschen mit ihren Vorschriften einenge. Er aber versuche die Position der katholischen Kirche zu verstehen. Er sehe keinen Zwang oder Vorschriften, sondern Grundlagen, die ihn tragen.

Priesterposten hin oder her: Auch heute spielt Ivan Šarić noch Fussball, am Donnerstagabend im Schulhaus Tschudiwies in St.Gallen. Seine Lieblingsvereine sind der FC Wil, Lazio Rom und Hajduk Split. Die Fussballresultate schaut er regelmässig nach. Jetzt, in der Fastenzeit, geht er wieder ins Crossfit. «Es ist streng und intensiv. Und ich brauche Leute, die mich pushen.» Er klappt seine Handyhülle auf, in der Innenseite klebt ein Jesusbild. Er zeigt eine Fastenapp «Exodus 90». Die App nutzt er mit Freunden. Dort tragen sie ein, wenn sie zum Beispiel auf das Fernsehen verzichtet oder gebetet haben.

Religion hilft ihm auch, mit eigenen Schicksalsschlägen zurecht zu kommen. Šarić glaubt an das ewige Leben und deshalb daran, dass er seine Mutter wiedersehen wird. Sie verstarb letztes Jahr an Eierstockkrebs. «Ich bereue, dass ich mir der Schwere ihrer Krebserkrankung nicht von Anfang an bewusst war. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mehr Zeit mit ihr verbringen.»

«Ich kann Menschen zusammenbringen»

Ivan Šarić wirkt jugendlich und gleichzeitig reif. Keck und gleichzeitig fromm. Freundlich und gleichzeitig distanziert. Ivan Šarić wirkt nicht wie ein Priester – aber, wie soll ein Priester schon wirken? Auch wenn dieser Berufsweg wohl für die meisten Menschen nicht erstrebenswert ist, ist er sich seines Weges so sicher.

Ein 32-jähriger Mann, der sich in den Dienst der katholischen Kirche stellt, eine Institution der viele junge Schäfchen davonlaufen und die wegen Homophobie, sexuellen Missbräuchen oder dem Zölibat Kritik einstecken muss. Was kann Ivan Šarić in Zukunft verändern? «Ich muss mich immer noch finden in meiner neuen Rolle. Aber ich kann die Menschen zusammenbringen.»

Am 25. März wird Ivan Šarić vom Bischof geweiht. Er legt sich bäuchlings auf den Boden der St.Galler Kathedrale, den Kopf nach unten. Als Symbol der Ergebenheit. Es wird ihm ein Messegewand, Krankenöl, eine Schale, ein Kelch und eine violette Stola überreicht. Seine Hände werden gesalbt. Und dann ist Ivan Šarić offiziell Priester. Einer, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat.

