Den Open-Air-Kinos der Region läuft es dank des Wetters gut

Kinosommer «Der Auftakt war grossartig»: Es ist Halbzeit bei den Open-Air-Kinos der Region und die Veranstalter sind sehr zufrieden Neben den hohen Besucherzahlen spielt auch das Wetter eine entscheidende Rolle für die Open-Air-Kinos. Die Veranstalter geben Auskunft darüber, wie es läuft. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 02.08.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Open-Air-Kino in der Lokremise konnte bis anhin alle Vorstellungen draussen durchführen. Bild: PD

«Der April macht, was er will», heisst es im Volksmund. Dass dies irgendwann auch auf den Sommer zutrifft, hätte, zumindest vor ein paar Jahrzehnten, niemand gedacht. Zu Beginn des Sommers regnete es ein wenig, mittlerweile brennt die Hitze Löcher in den Boden. In den kommenden Tagen steigt das Thermometer an manchen Orten über 30 Grad. Denis Haramincic, Gesamtleiter des Solarkinos, sagt:

«Bis jetzt hatten wir viel Wetterglück und konnten alle Vorstellungen im Freien durchführen.»

Es sei am Anfang etwas harzig gewesen. Die Leute mussten sich wieder daran gewöhnen, dass Veranstaltungen wieder im Freien stattfinden. Mit der Zeit habe sich dies auch verändert: «Mittlerweile kommen die Leute wieder verstärkt zu uns.»

Das zeige sich auch bei den Filmen. Diese seien sehr gut angekommen. Haramincic sagt: «In St.Margrethen hatte es bei der Premiere über 220 Personen.» Ansonsten besuchen im Durchschnitt rund 80 bis 90 Personen eine Vorstellung. Doch diese Rechnung ist ohne die Vorstellungen in St.Gallen. Kommen diese dazu, steigt der Durchschnitt laut Haramincic wieder. «Vor zwei Jahren hatten wir in St.Gallen bis zu 115 Personen im Durchschnitt pro Vorstellung», sagt der Gesamtleiter und führt aus: «Wir hoffen, dass wir das beibehalten können.» Denn vergangenes Jahr hatten die Organisatoren rund um Haramincic «Kapriolen mit dem Wetter».

Angebot wird breiter

Nicht nur das Kino hat sich in den Jahren seit dem Start des Solarkinos verändert. Das Angebot rund um das Open-Air-Kino sei laut Haramincic gewachsen. So findet am Abend des 6. und 12. August ein Kurs zu Kundalini-Yoga statt. Beim Begriff Kundalini geht es laut Wikipedia um eine ätherische Kraft im Menschen.

Und um nachhaltigen Umgang mit Kleidern zu fördern, wie es Haraminicic ausdrückt, gibt es am 4. August eine Kleiderbörse. Die Motivation dafür kommt bei Denis Haramincic von seinen Eltern. «Meine Eltern kamen wegen der Stickereitradition nach St.Gallen», sagt Haramincic. Diese Ausweitung des Angebots werde auch St.Margrethen übernehmen. «Es geht darum, das Solarkino lokal zu verankern.»

Das geht einher mit dem Anspruch an sich selbst. Haramincic sagt: «Wir wollen unsere Arbeit richtig machen und die Menschen beglücken, die zu uns an die Vorstellungen kommen.» Und natürlich mache es mehr Freude, wenn mehr Menschen kommen. «Da geht es allen etwa gleich», sagt der Gesamtleiter.

Ähnliches zum Wetter sagt auch Andreas Stock. Er ist stellvertretender Leiter des Kinok und mitverantwortlich für das Open-Air-Kino in der Lokremise. Da er und sein Team in dieser Woche am Filmfestival in Locarno sind, teilte Stock seine Einschätzung aus der vergangenen Woche mit:

«Der Auftakt war grossartig, was auch viel mit dem prächtigen Wetter zu tun hat.»

In den ersten zwei Wochen der Saison konnte das Kinok alle Filme im Freien in der Rondelle der Lokremise vor grossem Publikum spielen. In der vergangenen Woche führte das unsichere Wetter dazu, dass die Filme teilweise zeitgleich im Kinosaal und draussen auf der Rondelle der Lokremise vorgeführt wurden. «So konnten die Besucherinnen und Besucher selber entscheiden, ob sie den Film drinnen oder draussen sehen wollten», sagt Stock.

Arbon glänzt mit hohen Besucherzahlen

Wie schon vergangenes Jahr (hier im Bild) zieht das Open Air in Arbon viele Menschen an. Wie Mediensprecherin Nora Fuchs sagt, seien an einem Tag rund 900 Besucher nach Arbon gekommen. Bild: PD

Auch am Open-Air-Kino in Arbon verlief der Auftakt gut. Mediensprecherin Nora Fuchs sagt dazu: «Dank des tollen Sommerwetters und auch des Programms mit Highlights wie ‹Elvis› oder ‹Monsieur Claude› ziehen wir eine positive Bilanz zur ersten Hälfte der Saison.» Beim Film «Elvis» war es trotz Regenguss sehr voll, wie Fuchs bestätigt. Der Bodensee bildet dabei eine einladende Kulisse für das Kino. «Die Abendstimmungen sind malerisch und das Ambiente untermalt die besondere Atmosphäre zusätzlich», sagt Fuchs. Der Erfolg lässt sich auch sehen. An der Vorführung des Films «Minions» war das Open-Air-Kino mit rund 900 Gästen beinahe ausverkauft. Bei einer Kapazität von rund 1000 Sitzplätzen lässt sich diese Zahl sehen. Fuchs sagt:

«Wir hatten in Arbon bisher rund 7500 Besucher.»

Nächste Woche komme laut Nora Fuchs der Regisseur Markus Köbeli, der beim Schweizer Film «Luchsinger und die Götter» Regie führte, als Gast zum Arboner Open-Air-Kino. Neben besonderen Gästen besteht das Angebot an Getränken und Essen wie Knusperli, Popcorn und Glace weiter wie bisher. Wobei das Getränke- und Essensangebot immer neu überdacht und den aktuellen Trends angepasst werde.





0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen