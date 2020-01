Kinderkrankheiten beseitigt: Die binäre Uhr am St.Galler Hauptbahnhof zeigt nun die richtige Zeit

Binäre Uhr wieder defekt: Das Zeiträtsel am St.Galler Bahnhofplatz

Mit der binären Uhr am Hauptbahnhof harzt es immer noch: Am Sonntagabend zeigte das Kunstwerk an der Aussenseite der neuen Ankunftshalle wieder eine falsche Zeit an. Die Stadt sucht erneut den Fehler, der beim Funksignal für die Zeitsynchronisation vermutet wird.