Mörschwil: Neubau Kita ohne Doppelnutzung Pfadi

Kinderbetreuung Wettbewerb für neue Mörschwiler Kita läuft: Doppelnutzung mit Pfadi ausgeschlossen Die Gemeinde hat sich entschieden: Der Kitaneubau kommt an den Standort Häftlibach. Eine Absage bekommt die Pfadi Mörschwil: Für das neue Pfadiheim wird noch nach einer Lösung gesucht. 20.12.2022

Das dreieckige Areal mitten in Mörschwil wird neu gestaltet. Abgerissen wird unter anderem das alte Gemeindehaus, in dem heute die Kita beheimatet ist. Bild: Ralph Ribi (28. Mai 2018)

Mörschwil erhält eine neue Kindertagesstätte. Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, wurde der Wettbewerb lanciert. Architekturbüros können bis Ende April 2023 ihre Vorschläge einreichen. Der Neubau der Kita soll für vier Kita-Gruppen ausgelegt werden, damit man für künftige steigende Nutzungszahlen gewappnet sei. Aktuell werden in der «Kita im Chärn» zwei Kindergruppen betreut.

Die Kita ist derzeit in den Räumen des alten Gemeindehauses beheimatet. Da dieses im Rahmen der Neuüberbauung Dorfzentrum abgebrochen wird, ist für die Kita eine Nachfolgelösung nötig. Gemeinderat und Kitavorstand hätten im vergangenen Jahr verschiedene Standorte für den Neubau geprüft – und das Grundstück des ehemaligen Kindergartens Häftlibach als ideal erkoren.

Der Neubau der Kita hat eine Rochade zur Folge: Die Pfadi Jürg Jenatsch muss einen neuen Ort suchen. Die Pfadi nutzt seit 2015 die Räume des ehemaligen Kindergartens Häftlibach. Die Gemeinde hatte die unentgeltliche Nutzung der leerstehenden Räume als Übergangslösung erlaubt – die Pfadi plante ein neues Pfadiheim beim Bahnhof Mörschwil. Nachdem sich gegen dieses Projekt Widerstand formierte, wollte die Pfadi gerne am Häftlibach bleiben und schlug vor: Der Kita-Neubau solle so gestaltet werden, dass die Pfadi das Gebäude mitnutzen könnte.

Pfadi und Kita im selben Gebäude: Keine gute Idee

Wie die Gemeinde nun schreibt, habe der Gemeinderat die Idee der Doppelnutzung verworfen. Eine gemeinsame Nutzung ergebe kaum Synergien. Im Gegenteil, durch eine Kombination würden Abhängigkeiten und Erschwernisse entstehen, «die für beide Partner nicht wünschenswert sind». Kita- und Pfadi-Räume müssten wegen unterschiedlicher Anforderungen, wie beispielsweise in Sachen Hygienevorschriften, voneinander getrennt werden. Zudem seien Pfadiheime in der Regel einfache und zweckmässige Bauten. Die Pfadi solle in ihren Räumen weitestgehend uneingeschränkt wirken können.

Der Kita-Neubau hingegen solle «ein innovatives Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit» werden. Zudem müsse beim Neubau auch auf das Volumen des Gebäudes geachtet werden – das Grundstück befinde sich zwar in der Zone für öffentliche Bauten, aber zugleich auch im Ortsbildschutzgebiet. Es sei eingebettet zwischen verschiedenen geschützten Einzelobjekten wie «Ochsen», Kirche und Wohnhaus Häftlibach, deswegen sei man bezüglich Dimensionierung des Neubaus nicht vollends frei, sondern müsse darauf achten, dass dieser sich gut in die Umgebung einfüge, schreibt die Gemeinde.

Trotz Absage ein Bekenntnis zur Pfadi

Trotz der Absage der Doppelnutzung: Dem Gemeinderat sei es ein Anliegen, die Pfadi bei der Suche nach einem geeigneten Standort zu unterstützen. Die Wichtigkeit der Pfadi für die Kinder und Jugendlichen im Dorf sei dem Gemeinderat bewusst.

Für den Neubau der Kita hatte die Bürgerversammlung im Jahr 2022 einen Wettbewerbskredit in der Höhe von 180’000 Franken genehmigt. Darin enthalten sind die Vorbereitungsarbeiten, die Wettbewerbsbegleitung durch die ERR Raumplaner AG, die Honorare für die Jury sowie die Preissummen für die teilnehmenden Architekturbüros. Die Ausschreibung des Architekturwettbewerbs läuft bis Ende April 2023. Dann wird die Jury die Beiträge beurteilen. (pd/miz)

