Die Kinderbetreuung der Schule Andwil-Arnegg eröffnet

Kinderbetreuung Happy Day für Andwil-Arnegger Familien: Mit dem neuen Schuljahr kommt die Kinderbetreuung Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg startet nach den Sommerferien mit einer familienergänzenden Betreuung am Nachmittag. Schulratspräsident Christoph Meier führt durch die Räume. Rita Bolt 10.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die kleineren Kinder gibt es eine Kochecke. Bild: Michel Canonica

«Happy Day» steht auf einem kleinen Poster, das auf einem Schrank im Eingangsbereich steht. In diesem hat jedes Kind ein eigenes Fach mit Namensschild, um seine persönlichen Dinge zu verstauen. Ein Happy Day ist Montag, der 16. August, auch für den Schulrat Andwil-Arnegg.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit neun Kindern mit der ausserfamiliären Betreuung starten können», sagt der Schulratspräsident Christoph Meier. Der Schulrat habe einige Jahre darauf hingearbeitet, jetzt sei alles bereit für den Start. Happy ist der Schulrat auch mit dem Standort. Die Wohnung befindet sich in einem Haus an der Geretschwilerstrasse 1, gegenüber dem Schulhaus Ebnet, etwas zurückversetzt von der Hauptstrasse. Direkt beim Haus sind Parkplätze angeordnet.

Die renovierte Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen. Sie ist geräumig und wurde von Schulrätin Mirjam Trittenbass altersgerecht eingerichtet. Für die Kleineren ist ein Zimmer mit Spielmöglichkeiten wie einem «Chöcherliherd» und niedrigen Sitzbänken mit Kissen gestaltet. Für die Grösseren gibt es im oberen Geschoss ein Activity-Raum mit «Tschüttelichaste» und Matten zum Austoben.

Wer will, kann an einem Pult Hausaufgaben erledigen. Bild: Michel Canonica

Die Hausaufgaben können entweder am grossen Tisch oder in einem Zimmer mit Pult im oberen Stock erledigt werden. Dort hat es zudem eine gemütliche Leseecke. Es werde keine Hausaufgabenhilfe geben, aber wenn ein Kind eine Frage stelle, versuche die Betreuungsperson, einen Blick auf die Aufgabe zu werfen. Bestandteil der Wohnung ist ebenfalls eine grosszügige Küche, «in der vielleicht auch mal gemeinsam Spaghetti gekocht werden», sagt Meier auf einem Rundgang. Auf jeden Fall würden hier die Zvieris für die Kinder vorbereitet.

Betreuungsangebot ist von der Gemeinde finanziert

Betreut werden im «aBa» – so steht es an der Wohnungstüre – Kinder ab dem Kindergartenalter bis zur sechsten Primarklasse; im Moment nur am Nachmittag. Dieser ist in zwei Blöcke gegliedert: 13.30 bis 15.15 Uhr, 15.15 bis 18 Uhr. «Die Kinder dürfen natürlich auch den ganzen Nachmittag bleiben», erklärt Meier.

Christoph Meier, Schulratspräsident Andwil-Arnegg.

Bild: Michel Canonica

Aktuell gebe es noch wenige Anmeldungen, täglich seien es zwischen drei bis fünf Kinder: «Wir starten, ob es eine Anmeldung oder ob es 20 Anmeldungen hat.» Das Betreuungsangebot sei von den politischen Gemeinden finanziert. Anmeldungen würden jederzeit entgegengenommen. Meier ist überzeugt, dass die Zahl der zu betreuenden Kinder in nächster Zeit noch steigen wird.

«Das Bedürfnis ist ganz klar vorhanden, das sieht man auch in anderen Gemeinden.»

Er sehe das Betreuungsangebot als Bereicherung für die ganze Schulgemeinde und als Beitrag an die Gesellschaft. Denn für den 50-Jährigen ist die ausserschulische Betreuung ein Schritt in Richtung Tagesschule. Vor 25 Jahren sei das Thema ausserschulisches Betreuungsangebot noch nicht so aktuell gewesen. «Durch den Wandel der Gesellschaft sind ausserfamiliäre Betreuungsangebote heute unabdingbar», sagt der Vater von vier Kindern. Die Kosten für die Betreuungseinheiten richten sich nach dem steuerbaren Einkommen der Familien. «Die Tarife sind mit jenen von Gossau identisch. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden.»

Auch ein «Tschüttelichaschte» darf nicht fehlen. Bild: Michel Canonica

Mittagstisch wird neu auch am Mittwoch angeboten

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Andwil haben an der Urnenabstimmung vom 11. April der Einführung eines ausserschulischen Betreuungsangebotes zugestimmt, die Stadt Gossau hat sich schon früher für ein Angebot in der Schulgemeinde Andwil-Arnegg ausgesprochen. Das umfangreiche Betreuungsangebot der Stadt Gossau stand der Einwohnerschaft von Arnegg grundsätzlich schon zur Verfügung, wurde aber aufgrund der Distanzen wenig genutzt. «Wir bieten im Moment noch keine Ferienbetreuung an und verweisen die Andwiler und Arnegger diesbezüglich nach Gossau», erklärt Meier.

Zum ausserschulischen Betreuungsangebot in Andwil gehört nach wie vor der Mittagstisch im Bühnensaal des Schulhauses Ebnet von 11.45 bis 13.20 Uhr. «Durchschnittlich nehmen 20 Kinder am Mittagstisch teil», sagt der Schulratspräsident. Die Anmeldungen hätten seit der Einführung vor drei Jahren kontinuierlich zugenommen. Gerade weil die Nachfrage immer grösser werde, findet neu auch am Mittwochmittag ein Mittagstisch statt; somit täglich von Montag bis Freitag.