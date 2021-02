Kinderbetreuung Die Gemeinde Berg will eine Kita mit Hort aufbauen, das letzte Wort hat aber die Bürgerschaft Im April stimmen die Bergerinnen und Berger darüber ab, ob sie eine Kita mit Hort wollen. Auslöser sind die Zuzüger der vergangenen Jahre und anstehende Bauprojekte. Marlen Hämmerli 15.02.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Berg plant, in der ehemaligen Käserei eine Kita mit Hort einzurichten. Bild: Ralph Ribi (10. Februar 2021)

In Berg gibt es bisher weder Kindertagesstätte noch Hort. Eltern, die ihr Kind in eine familienergänzende Betreuung geben möchten, müssen ausweichen. Das soll sich ändern.

Der Gemeinderat möchte an der Käsereistrasse 5 eine Kindertagesstätte mit zwölf Plätzen und einen Hort mit zehn Plätzen einrichten. In der Kita werden Kinder ab drei Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten betreut. Die Betreuungszeiten sind von 6.45 bis 18 Uhr. Der Hort hingegen ist für Schulkinder ab dem Kindergarten bis zur sechsten Klasse. Entsprechend wird er während der Schulzeit offen haben, jeweils von 6.45 bis 8 Uhr und von 11.40 bis 18 Uhr.

Ins Angebot wird der Mittagstisch integriert, der derzeit von der Primarschule organisiert wird.

Am Samstag informierten Schulpräsidentin Anneliese Leitner und Gemeinderat Christian Bischoff interessierte Personen an einer Informationsveranstaltung. Denn das letzte Wort hat die Bürgerschaft. Sie stimmt am 11. April an der Urne über das Geschäft ab. Die Bürgerversammlung vom 29. März wurde aufgrund der Coronapandemie abgesagt.

Annelise Leitner ist Schulpräsidentin in Berg. Bild: Ralph Ribi (10. Februar 2021)

Sagt die Bürgerversammlung Ja, soll das Cavallino Berg seinen Betrieb am 1. August aufnehmen.

Heute zählt Berg rund 860 Einwohnerinnen und Einwohner. Doch Bauprojekte wurden und werden umgesetzt. Schulpräsidentin Anneliese Leitner sagt: «In den nächsten Jahren wachsen wir um einen Viertel.» Das Betreuungsangebot sei einerseits für Familien gedacht, die bereits in Berg wohnen, andererseits für Zuzüger. Gemeinderat Christian Bischoff erklärt, diese würden immer wieder nach einer Kita oder einem Hort fragen. Schliesslich sind solche Angebote auch ein Standortfaktor.

Das Bedürfnis in der Gemeinde hat sich zudem verändert. In den vergangenen fünf, zehn Jahren sei das Thema immer wieder aufgekommen, sagt Leitner. «Aber wir dachten, wir sind als Gemeinde zu klein dafür.» Vor vier Jahren führte die Gemeinde dann ein Zukunftscafé durch und merkte: Eine Kita mit Hort wäre sinnvoll. Zudem stellte Leitner als Schulpräsidentin fest, dass eine Tagesstruktur inzwischen ein Bedürfnis ist. Sie sagt: «Auch in Berg ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zunehmend ein Thema.»

Dass die geplante Kita mit Hort Cavallino heisst, ist kein Zufall. Der Verein Chinderhuus Cavallino aus Wittenbach soll in Berg einen weiteren Standort eröffnen und hier Stellen schaffen. Laut Bischoff hat der Gemeinderat mit Fiorino Gespräche geführt, mit Pipi Umbrella aus Roggwil und eben dem Chinderhuus Cavallino. Dieses und Fiorino reichten schliesslich Offerten ein. Weiche Faktoren hätten am Ende den Ausschlag gegeben, sagt Bischoff. «Cavallino passt besser zu Berg.»

Cavallino rechnet pro Jahr mit Kosten von 265'000 Franken. Davon können gemäss einer Prognose 145'000 Franken mit Elternbeiträgen gedeckt werden. Für die Gemeinde bedeutet das einen jährlichen Defizitbeitrag von rund 120'000 Franken. Wobei die Zahlen laut Bischoff mit Vorsicht zu geniessen sind. Es handelt sich um Erfahrungswerte, wobei die Gemeinde vorsichtig kalkuliert habe: Die Zahlen basieren auf einer Auslastung von 50 Prozent.

Der Bund zahlt derzeit noch Anschubfinanzierungen, wofür Berg einen Antrag stellen möchte. Zudem kann sie vom Kanton St.Gallen einen Beitrag beantragen, nachdem das Stimmvolk im November das Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung angenommen hat. Werden die Beiträge gesprochen, fallen für Berg 2022 noch Kosten von rund 60'000 Franken an. Dabei handelt es sich aber ebenfalls um eine Schätzung.

Die Abstimmung ist Mitte April, Anfang August soll Cavallino den Betrieb aufnehmen. Nimmt das Stimmvolk den Antrag an, bleiben für die Vorbereitungen und insbesondere die Personalsuche dreieinhalb Monate. Christian Bischoff sagt dazu: «Es ist sicher sportlich, aber wir sind der Meinung, dass wir das schaffen.» Der Gemeinderat habe sich vorbereitet. Man wisse, welche Umbauten nötig seien und das Konzept liege parat. «Und im schlimmsten Fall können wir den Start verschieben.»

Gemeinderat Christian Bischoff. Bild: Ralph Ribi (10. Februar 2021)

Das Gebäude war schon vieles: Käserei, Dorfladen, temporärer Kindergarten und Café. Derzeit wohnen in einem Teil des Hauses Migrantinnen, nun soll es als Kita und Hort umgenutzt werden. Der Gemeinderat habe zwischen dem Gebäude und der ehemaligen Hauswartwohnung in der Primarschule abgewogen.

Nach diversen Besichtigungen und Gesprächen fiel der Entscheid für die Käsereistrasse, wie Bischoff sagt. Zum einen kämen die Kinder so etwas nach Draussen, wenn sie von der Schule in den Hort wechseln. Zum anderen werde der Unterricht nicht gestört.

Die Bundesbeiträge sind eine Anschubfinanzierung, fallen also nach zwei Jahren weg. Gemeinderat Bischoff sagt zu den Defizitbeiträgen: «Es sind grosse Beträge. Das schleckt keine Geiss weg.» Zudem haben Anwohnerinnen und Anwohner der Käsereistrasse an einem Informationsanlass im Sommer Bedenken geäussert. Stichwort: Elterntaxis. Vor der ehemaligen Käserei hat es nur drei Parkplätze und die Strasse ist eng.

Blick in einen der Räume, in dem ab August Kita und Hort Cavallino untergebracht werden – falls die Bürgerschaft dem Antrag des Gemeinderats zustimmt. Bild: Ralph Ribi (10. Februar 2021)

Zu den Kosten sagt Christian Bischoff, dabei handle es sich um eine sehr langfristige Investition in die Zukunft. Diverse Studien würden belegen, dass sich eine ausserfamiliäre Kinderbetreuung langfristig lohne. Zudem fallen bei der Primarschule die 25'000 Franken für den Mittagstisch nicht mehr an und Cavallino wird für die Räume Miete zahlen.

Gegen den befürchteten Verkehr hat der Gemeinderat keine grösseren Massnahmen geplant, wie Bischoff sagt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cavallino werden aber beim Feuerwehrdepot parkieren und die Eltern darauf aufmerksam gemacht, ihr Kind wenn möglich zu Fuss zu bringen. Ausserdem sollen die öffentlichen Parkplätze beim ehemaligen Restaurant Rebstock genutzt werden.

Dann bleibt der Mittagstisch bei der Schule. Diese wird laut Schulpräsidentin Leitner eine Tagesstruktur prüfen. Ausserdem wird sich der Gemeinderat damit auseinandersetzen, wie er mit Eltern umgeht, die ihr Kind ausserhalb in eine Betreuung geben müssen.