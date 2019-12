Kinder rennen für Chlaussäckli und Medaillen um die Wette Rund 300 Schulkinder haben sich am Chlaussprint im Athletik Zentrum gemessen. Auch Promis sind mitgelaufen. Rafael Hug 04.12.2019, 17.31 Uhr

Bereits zum 14. Mal hat in diesem Jahr der St. Galler Chlaussprint stattgefunden. Beim Sportanlass sind Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 15 Jahren über 60 Meter um die Wette gerannt. «Am meisten Schätzen die Kinder das Kräftemessen mit Gleichaltrigen und natürlich das Chlaussäckli», sagt Dominik Meli, Vereinspräsident des Turnverein St. Gallen Ost und Organisator des Chlaussprints. Die Organisatoren wollen so die Freude an der Bewegung in der Freizeit fördern.