St.Gallen: KESB-Präsident Patrik Terzer verlässt Stadtverwaltung

Kesb Region St.Gallen Ein Jahr nach Politikum wegen Firmengründung: Der St.Galler Kesb-Präsident Patrik Terzer verlässt die Stadtverwaltung Der St.Galler Kesb-Präsident Patrik Terzer tritt per Ende Jahr zurück. Terzer löste im vergangenen Sommer mit einer Firmengründung eine politische Debatte zu Nebenbeschäftigungen von Angestellten aus. 31.08.2022, 11.42 Uhr

Seit März 2020 präsidiert Patrik Terzer die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region St.Gallen. Per Ende Jahr ist Schluss damit: Wie die Stadt St.Gallen vermeldet, tritt Patrik Terzer per Ende dieses Jahres zurück und verlässt die Stadtverwaltung.

Seit seinem Stellenantritt habe Patrik Terzer in einem anspruchsvollen Umfeld viel bewegen und entwickeln können, heisst es in der Mitteilung. Mitunter habe Terzer zur Restrukturierung der Dienststelle beigetragen und neue Führungsstrukturen etabliert.

Im November 2019 vom Stadtrat gewählt: Patrik Terzer, aktueller Leiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Region St.Gallen. Bild: PD

In die Schlagzeilen geraten war Patrik Terzer im vergangenen Jahr, weil er eine Sozialfirma gegründet hatte. Der Gesamtstadtrat war vorgängig nicht darüber informiert worden. Das Stadtparlament überwies in der Folge einen parlamentarischen Vorstoss, mit dem der Stadtrat beauftragt wurde, das Personalreglement zu überarbeiten und die Nebenbeschäftigungen von Angestellten der Stadt klar zu regeln. Die Nachfolge Terzers ist aktuell offen – gemäss der Direktion für Soziales und Sicherheit wird die Stelle in den kommenden Tagen öffentlich ausgeschrieben. (pd/ok/dwi)