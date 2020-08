«Keine Schweizer Familie würde freiwillig hier wohnen»: Gemeinde quartiert Flüchtlinge seit Jahrzehnten im «Schandfleck» von Andwil ein Die Fensterrahmen sind morsch, die Fassade bröckelt, im Teppich klaffen Löcher: Die Gemeinde Andwil platziert ihre Flüchtlinge im schäbigsten Haus im ganzen Dorf. Man habe keine andere Möglichkeit, heisst es. Und verglichen mit ihren Heimatländern würden sie im alten Haus einen guten Komfort geniessen. Melissa Müller 29.08.2020, 17.00 Uhr

Hier quartiert die Gemeinde Andwil ihre Flüchtlinge ein. Aus Mangel an Alternativen, wie es auf Anfrage heisst. Ralph Ribi (26. August 2020)

Viele Andwilerinnen und Andwiler nennen das schiefe Haus an der Arneggerstrasse 10 einen Schandfleck. Die Fassade ist an einigen Stellen kaputt, manche Fenster lassen sich nicht mehr schliessen, die Fensterrahmen sind morsch. Man nennt es auch das «Multikultihaus», weil die Gemeinde hier Asylsuchende einquartiert. Flüchtlingsbetreuerin Evelyn Ehrbar sagt:

«Keine Schweizer Familie würde freiwillig hier wohnen.»

Marode Fenster an der Arneggerstrasse 10 in Andwil. Bild: Ralph Ribi (26. August 2020)

Im Teppich im Treppenhaus klaffen Löcher. Die Isolation ist schlecht, die alten Heizkörper oft defekt oder überhitzt. Wenn der Wind weht, zieht es im ganzen Haus.

Die kurdische Familie Tanriverdi wohnt mit vier Kindern im ersten Stock. Der jüngste Sohn ist schwer behindert. Die Mutter kann seinen Rollstuhl nicht in die Wohnung hinauftragen. Die Familie wollte darum in die leer stehende Parterrewohnung im gleichen Haus einziehen. «Der Boden ist jedoch so marode, dass er wie ein Wasserbett schwankt», sagt Evelyn Ehrbar.

Die Firma Bresga AG in St.Gallen, welche die Liegenschaft vermietet, habe es aber abgelehnt, den Boden zu sanieren. «Offenbar lohnt es sich, die Parterrewohnung nicht zu vermieten», sagt Ehrbar.

«Sie schlagen noch ein bisschen Profit aus dem alten Haus, und wenn die Zeit reif ist, wird ein Neubau hingestellt.»



Eine Auffrischung würde dem Treppenhaus nicht schaden. Bild: Ralph Ribi (26. August 2020)

Die Situation ist seit 20 Jahren unverändert

Ehrbars Vorgängerin Dorothee Belart wies schon vor 15 Jahren darauf hin, dass es ins Dach hineinregnete. Oder dass man ein Küchenkästchen nicht mehr schliessen konnte, weil das Haus immer schiefer wurde. Belart betreute im alten Haus ab 1999 Pakistaner, Georgier, Eritreer, Kosovoalbaner, Tibeter. «Die Gemeinde fand es praktisch, dass alle Asylsuchenden unter einem Dach leben.»

Doch das Haus verfalle seit Jahrzehnten. Die Firma Bresga streiche Mietzins ein und tätige kaum Investitionen. Dadurch, dass die Gemeinde trotzdem weiterhin drei Wohnungen mietet, nehme sie diese Situation in Kauf.

Wartet man also, bis ein kräftiger Sturm kommt und das Haus zusammenklappt? Das Haus müsse «irgendwann» ersetzt werden, sagt Patrick Bregenzer, Geschäftsführer der Bresga AG. Was sagt er dazu, dass Dorfbewohner das Haus als Schandfleck bezeichnen? «Das kann ich verstehen.» Ist es zumutbar, in diesem Haus zu wohnen? «Die Frage ist falsch gestellt. Sie müsste lauten: Was gibt es für Alternativen?» Wie viel investiert die Bresga AG in den Unterhalt? «Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Wir beenden dieses Telefongespräch jetzt», blockt Bregenzer das Gespräch ab.

Die verkommene Fassade fällt im ansonsten herausgeputzten Dorf auf. Bild: Ralph Ribi (26. August 2020)

«Natürlich ist das Haus äusserlich in einem bedenklichen Zustand», sagt der Andwiler Gemeindeschreiber Peter Thuma. Man müsse kein Baufachmann sein, um das zu sehen. Doch man müsse zwischen innen und aussen unterscheiden, denn die Wohnqualität sei in Ordnung. Man habe die Wohnungen bei Bedarf instand gestellt.

«Die Leute wohnen hier nicht etwa wie in einer Höhle, sie haben Kühlschränke und Geschirrspüler. Sie fühlen sich wohl. Verglichen mit ihren Heimatländern ist das ein guter Komfort.»

Die Gemeinde Andwil habe nur beschränkt Wohnraum zur Verfügung. «Wir hatten keine andere Möglichkeit, als die Flüchtlinge in diesen Wohnungen einzuquartieren», sagt Thuma. Einschränkungen seien vorhanden. Jedoch versorge die Gemeinde Andwil ihre Flüchtlinge gut, «auch wenn mal ein Teppich schäbig ist».

Der Rollstuhl wird beim Eingang parkiert, das Kind in den ersten Stock getragen. Bild: Ralph Ribi (26. August 2020)

Wer kann, zieht aus

Wer kann, zieht aus. Drei Familien haben auf eigene Faust eine andere, bessere Wohnung im für sie vorgegebenen Preissegment gefunden. Familie Tanriverdi hat sich mit ihrer misslichen Lage abgefunden. Sie bleibt vorläufig in der Fünfzimmerwohnung, die 1150 Franken monatlich kostet. Für sechs Personen etwas anderes Bezahlbares zu finden, sei in Andwil schwierig, sagt Ehrbar.

Die Situation der Familie Tanriverdi sei nicht vorteilhaft, mit Rollstuhl und einem behinderten Kind, das immer grösser und schwerer wird und die Treppe hinauf getragen werden muss, sagt Peter Thuma. «Da müssen wir mittelfristig eine Lösung finden.»