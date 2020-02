«Keine Kopie»: Tochter will ihrem Vater Fredy Fässler in die Politik folgen Die Tochter von Regierungsrat Fredy Fässler will mit ihrem Vater gleichziehen und in die Politik einsteigen. Sheila Eggmann 07.02.2020, 05.00 Uhr

Salomé Fässler hat das Polit-Gen von ihrem Vater Fredy Fässler geerbt. Bild: Nik Roth

Wenn Salomé Fässler etwas stört, will sie was dagegen unternehmen. Aktiv werden, «statt nur zu motzen», wie sie sagt. Die 20-Jährige kandidiert in diesem Jahr zum ersten Mal für den Kantonsrat, auf der Liste der Jungen Grünen. Ihre Wahlchancen schätzt sie als gering ein, doch sie denkt weiter: «Ich mache mich damit erstmals ein wenig bekannt und wer weiss, vielleicht sieht es in vier Jahren bereits anders aus.»