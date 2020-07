Keine Freinacht, aber die Beizen können bis 3.30 Uhr offen haben: Das passiert in der Stadt St.Gallen, falls der FCSG Meister wird Die Stadt St.Gallen sorgt für den Fall vor, dass der FC St.Gallen den Einzug in die Finalissima am kommenden Montag schafft und dort sogar den Titel holt. Sie appelliert zum einen an die Vernunft der Fans und steckt zum anderen die Rahmenbedingungen für mögliche spontane Feiern ab. 30.07.2020, 11.54 Uhr

Grünweisser Jubel: Falls der FC St.Gallen am Montag Meister wird, dürften in der Stadt die Dämme brechen. Michele Limina/Keystone (St.Gallen, 21. Mai 2000)

(pd/dwa) Schafft der FC St.Gallen den Einzug in die Finalissima gegen YB? Noch harrt diese Frage einer Antwort. Damit es zum Endspiel zwischen den Espen und den Bernern kommt, muss der FCSG am Freitag zunächst Absteiger Xamax bezwingen. Gleichzeitig müssen die Young Boys bei Sion verlieren. Trotzdem gibt die Stadt St.Gallen nun in einem Communiqué bereits bekannt, welche Regeln bei einer Finalissima – und vor allem auch bei einem Titelgewinn der Ostschweizer – am kommenden Montagabend und in der Nacht auf Dienstag gelten würden.