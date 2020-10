Keine Festwirtschaft, keine Tombola, das Publikum nur mit Maske: Die Wittenbacher Musikgesellschaft trotzt Corona mit einem speziellen Unterhaltungsabend Der Unterhaltungsabend der Musikgesellschaft Wittenbach musste im März wegen der Pandemie verschoben werden. Am Samstag wurde dies nachgeholt – unter Einhaltung eines Schutzkonzepts. Ramona Riedener 25.10.2020, 15.48 Uhr

Die «Konkordia» bot einen bunten Melodienstrauss: Von rockig über verträumt, romantisch, urchig bis zackig. Dirigent Stefan Klieme führte das Orchester. Bild: Ramona Riedener

«Weisch no…?» war das Konzertmotto der Musikgesellschaft Wittenbach am vergangenen Samstag in der Aula des OZ Grünau in Wittenbach. «Weisch no…?», werden sich irgendwann in ein paar Jahren die Musikantinnen und Musikanten, aber auch die Zuschauer fragen und sich an diesen denkwürdigen Abend erinnern. Sicher das erste Mal in der Vereinsgeschichte hoffte man nicht auf ein zahlreiches Publikum, denn es stand nur eine beschränkte Anzahl Sitzplätze zur Verfügung.