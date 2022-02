Graströchni zügelt doch nicht von Arnegg nach Waldkirch

Kehrtwende Angst vor Lärm, Staub und Gestank: Darum wird nun doch nichts mit dem geplanten Umzug der Graströchni von Arnegg nach Waldkirch Die geplante Umsiedlung der Grastrocknungsanlage Arnegg AG ist gestoppt. Der Waldkircher Gemeinderat verzichtet auf die dafür nötige Einzonung. Beim betroffenen Unternehmen kann man den Entscheid nicht nachvollziehen. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Hier neben der Bromag AG in Waldkirch hätte die neue Grastrocknungsanlage gebaut werden sollen. Bild: Andri Vöhringer

Das Thema gab zu reden, als die Gemeinde Waldkirch im letzten Oktober an einem Anlass über den Stand der Ortsplanungsrevision informierte: Erstmals wurde der Öffentlichkeit dort das Projekt «Trocknungsanlage Laubbach» vorgestellt. Der Hintergrund: Die Trocknungsanlage Arnegg AG, die seit 1942 in Arnegg eine Grastrocknungsanlage betreibt, wollte ihren Standort nach Waldkirch verlegen.

In der Graströchni werden Gras, Mais und Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie zu Trockenfutter verarbeitet. Der Neubau sollte an der Lehstrasse gegenüber des Golfparks auf rund 5700 Quadratmetern erstellt werden. Geplant war ein 11,5 Meter hohes Doppelgiebel-Gebäude, verkleidet mit Holz und Aluminium. Doch dafür hätte das Gebiet im Rahmen der Ortsplanungsrevision in eine Arbeitszone umgezont werden müssen. Wollte, sollte, hätte.

Befürchtungen wegen Lärm, Gestank und Staub

Mittlerweile ist klar: Aus dem Projekt und damit dem Umzug der Graströchni von Arnegg nach Waldkirch wird nichts. Der Gemeinderat Waldkirch hat die Handbremse gezogen. In der entsprechenden Mitteilung wird auf besagte Infoveranstaltung im vergangenen Jahr verwiesen. Dort habe es kritische Voten gegeben zum Standort, zu den Emissionen, zur zusätzlichen Verkehrsbelastung und zur Sicherheit.

Im Rahmen der Mitwirkung sei zudem eine schriftliche Eingabe gegen das Projekt eingegangen, heisst es weiter. Im Hinblick auf die Umsetzung des Zonenplans und des Baureglements habe der Gemeinderat deshalb «nach einer Gesamtbeurteilung» entschieden, auf die Einzonung der Arbeitszone für das Projekt zu verzichten. Der Zonenplan ist nun ohne dieses Projekt und der damit verbundenen Einzonung öffentlich aufgelegt (siehe Box).

Pläne liegen öffentlich auf Die Anpassungen des Waldkircher Zonenplans und Baureglements sowie die Ergänzung des Sondernutzungsplans zum Überbauungsplan Schöntal sind seit dem 14. Februar und noch bis am 15. März öffentlich aufgelegt. Die Details dazu sind auf der Website der Gemeinde oder im Gemeindehaus einsehbar. Die bereits erfolgten Einsprachen im Rahmen der ersten öffentlichen Auflage müssen nicht noch einmal eingereicht werden und haben weiterhin Bestand, wie die Gemeinde schreibt. (gk/mbu)

Gemeinde hatte mit kritischen Voten gerechnet

Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident Waldkirch. Bild: Urs Bucher

Warum diese Kehrtwende? Nachfrage bei Waldkirchs Gemeindepräsident Aurelio Zaccari. Er betont:

«Wenn eine Mitwirkung keinerlei Wirkung erzielt, dann wäre sie überflüssig.»

Weiter schreibt er, dass man sehr wohl mit kritischen Voten zum Projekt gerechnet habe. «Die Emissionen einer Trocknungsanlage sind nicht unwesentlich in einem für Waldkirch bedeutenden Naherholungsgebiet.» Dazu komme der Mehrverkehr. Demgegenüber habe man in Waldkirch aber auch eine hohe Anzahl an Landwirtschaftsbetrieben, die teilweise auch die Dienstleistungen der Trocknungsanlage nutzen und über deren Weiterbestand froh wären.

«Der Standort Laubbach hätte viele positive aber eben auch negative Faktoren», so Zaccari. Nun habe sich gezeigt, dass die negativen Faktoren überwiegen und nicht mit Kompromissen und einfachen Lösungen ausgeräumt werden können.

«Das gilt es zu akzeptieren.»

Man könne gewisse Bedenken und Befürchtungen auch nachvollziehen.

Firma sei gewarnt gewesen, dass das Projekt auf der Kippe steht

Nach der Informationsveranstaltung und der Mitwirkung habe eine Besprechung mit den Verantwortlichen der Trocknungsanlage Arnegg AG stattgefunden. «Dabei wurden alle Fakten und Rahmenbedingungen offen dargelegt und auch darauf hingewiesen, dass der Gemeinderat nun einen Entscheid zu fällen hat.» Dass das Projekt auf der Kippe stehe, sei dabei schon in Aussicht gestellt worden. Zaccari betont:

«Wir haben immer transparent kommuniziert.»

Die Gemeinde Waldkirch sei und bleibe offen für Neuansiedlungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit dies aufgrund der Vorgaben möglich sei. «Auch im vorliegenden Fall haben wir unsere Unterstützung zugesichert und viele Stunden in Besprechungen und Begehungen investiert.» Bei einem Betrieb wie einer Trocknungsanlage sei es aber wichtig, dass die umliegenden Grundeigentümer und die Bevölkerung die Ansiedlung unterstützten. Das sei hier «leider» nicht der Fall, so Zaccari.

Enttäuschung in Arnegg

Bei der Grastrocknungsanlage Arnegg AG ist die Enttäuschung gross. Projektleiter Xaver Popp sagt: «Wir können den Entscheid des Gemeinderates nicht nachvollziehen.» Man habe viel Zeit und Geld in das Neubauprojekt investiert. Den Widerstand kann er nicht verstehen – insbesondere, weil die Landwirtschaft für Waldkirch wichtig ist. «Es ist doch eigentlich noch eine Bauerngemeinde und wäre der ideale Standort.» Immerhin kämen die Dienstleistungen der Graströchni ja den Landwirten zu Gute. «Wir machen das ja nicht für uns», betont Popp.

Die Graströchni befindet sich mitten in Arnegg. Bild: Urs Bucher (26. September 2017)

Nun müsse man länger als geplant in Arnegg bleiben, was nicht ganz einfach sei. Der heutige Standort sei suboptimal. Die Graströchni befindet sich mitten im Wohngebiet. Über die Jahre ist das Dorf immer näher an die Anlage gerückt. In den kommenden Jahren entsteht in unmittelbarer Nähe zudem die neue Zentrumsüberbauung. Popp sagte schon am Infoanlass im Oktober: «Eine Entwicklung ist für uns am jetzigen Standort nicht mehr möglich.»

