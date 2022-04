Altersheim Espel in Gossau: Zukunft wird im Sommer entschieden

Kaufpreis von 2,4 Millionen Gossauer Altersheim Espel verfällt zusehends – trotzdem gibt es viele Kaufinteressenten Das Altersheim Espel in Gossau steht zum Verkauf. Im August wird der Stadtrat entscheiden, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Derweil zeigt ein Augenschein vor Ort: Das Gebäude und die Umgebung haben seit der Schliessung gelitten. Rita Bolt Jetzt kommentieren 27.04.2022, 18.00 Uhr

Das Gossauer Altersheim Espel steht bereits rund eineinhalb Jahre leer. Bild: Rita Bolt

Das Altersheim Espel hat schon seit einiger Zeit ausgedient, die Bewohnerinnen und Bewohner sind ausgezogen: Die Immobilie wird auf der Plattform Remax für 2,445 Millionen Franken zum Verkauf angeboten. «Den Entscheid über einen Verkauf hat der Stadtrat Ende des vergangenen Sommers gefällt», sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella.

Verkauft ist die Immobilie bis heute nicht, aber das Interesse ist gross: Gemäss Auskunft der Remax wurden gegen 40 Dossiers an Interessenten verschickt. Nur: Eine Nachfolgenutzung ist kaum möglich. Denn das Gebäude liegt in der Landwirtschaftszone. «Zwingend ist, dass eine Nachfolgenutzung wie bisher oder landwirtschaftsnahe sein muss», sagt Stadtpräsident Giella und fügt an: «Das Espel darf nicht gewerblich genutzt werden.» Das Espel könnte also theoretisch noch als Altersheim oder Betreuungseinrichtung im bisherigen Nutzungsrahmen genutzt werden. «Aber ohne eine umfangreiche Sanierung wäre gar kein Betrieb mehr möglich.» Das Gebäude ist leer – die Küche und das Mobiliar wurden entfernt und die sanitären Anlagen genügen nicht mehr.

Die Bewohnerinnen und Bewohner zügelten vom maroden Altersheim Espel ins Provisorium beim Betagtenheim Schwalbe. Michel Canonica (11. November 2020)

Viele Ideen, wenige umsetzbar

Wie aber könnte der ehemalige Altersheim genutzt werden? Ideen gibt es viele, umsetzbar ist laut dem Stadtpräsidenten wenig. An den Stammtischen werden Vorschläge gemacht: Ein Gastronomiezentrum, ein Seminar- und Tagungszentrum mit Hotelzimmer, ein Haus der Künste.

«Ich hatte eine Anfrage für einen milchproduzierenden Betrieb mit einer angegliederten Schaukäserei und war begeistert von dieser Idee», erzählt Giella. Die Freude sei schnell verflogen, denn es habe sich herausgestellt, dass dies eine gewerbliche Nutzung sei.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Bild: Sabrina Stübi

Eine solche sei eben nicht möglich. Denn: Eine vollständige Zweckänderung sei nicht erlaubt. «Eine Zweckänderung ist aus Zonenkonformität kaum realisierbar.» Und eine Umzonung in die Gewerbezone sei ebenfalls nicht möglich, weil das kantonale Amt für Raumentwicklung und Geoinformation für «Briefmarkenzonen» – Kleinzonen in der Landwirtschaftszone - keine Bewilligung erteilen darf. «Alle, die eine Idee haben, wie wir das Espel dennoch retten können, rennen bei mir aber offene Türen ein», sagt Giella.

Espel verfällt zusehends

Der Farbprospekt, der auf Immobilienportalen aufgeschaltet ist, zeigt das Gebäude in bestem Licht und von allen Seiten, mit und ohne Schnee. Auch zwei Innenaufnahmen sind angefügt. Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass das Gebäude und die Umgebung seit der Schliessung gelitten haben.

Diesen Eindruck bestätigt Peter Schlauri. Sein Landwirtschaftsbetrieb liegt unmittelbar gegenüber vom Altersheim. Das Gebäude werde immer mehr marode und rund um das Gebäude wuchere es, obwohl er noch den Rasen mähe und kleinere Umgebungsarbeiten mache.

Schlauri wird oft gefragt, was denn nun mit dem Espel geschehe. «Wir wissen auch nichts Genaues», sagt der Landwirt. «Manchmal fahren Leute auf den Platz, die sich für das Kaufobjekt interessieren.» Einmal habe ein Interessent gesagt, dass er im Espel Hotelzimmer bauen wolle. «Ich habe dem Mann gesagt, dass es nicht möglich ist, weil das Gebäude in der Landwirtschaftszone liegt.» Und selbst wenn dies gehen sollte, müssten vermutlich einiges über zehn Millionen Franken investiert werden.

Peter Schlauri ist neben dem Altersheim Espel aufgewachsen. Er hat viele Leute kommen und gehen sehen. «Viele alte Leute waren gerne hier in dieser ländlichen Umgebung mit dem Garten und den Tieren. Hier war immer etwas los», sagt er. Als das Gebäude leergeräumt und geschlossen worden sei, sei es für ihn seltsam gewesen. Jetzt habe er sich daran gewöhnt.

Eine konkrete Idee, was aus dem Gebäude werden könnte, hat er nicht. Vielmehr ist er der Meinung, dass es in der jetzigen Situation das Beste wäre, das Gebäude abzureissen und Wiesland zu schaffen.

Heute dient es als Übungsobjekt für Feuerwehr und Polizei

Einen Zweck erfüllt das Gebäude dennoch: Es wird von der Feuerwehr und der Polizei als Übungsobjekt genutzt. «Die Feuerwehr nutzt leerstehende Liegenschaften, um Übungen durchzuführen», sagt Stefan Kramer, Geschäftsführer des Sicherheitsverbundes Region Gossau. Im Espel könne beispielsweise auch mit Rauch und vollen Schläuchen geübt werden. Komme dazu, dass man nicht auf Zuschauerinnen und Zuschauer Rücksicht nehmen müsse. «Im Espel hat auch die Kaderausbildung stattgefunden», sagt Kramer. Auch die Polizei benutzt das Gebäude als Übungsobjekt.

Das ehemalige Altersheim Espel kostet jeden Monat Geld, obwohl es leer steht, sagt Stadtpräsident Giella. «In den Wintermonaten müssen wir heizen, damit die Leitungen nicht einfrieren.» Das leerstehende Gebäude verschlingt jährlich etliche Zehntausende Franken. Deshalb soll im August entschieden werden, wie es weitergeht. Hoffnung macht eine Projektidee. «Diese werden wir prüfen», sagt der Stadtpräsident. Wenn sich nichts ergebe, werde der 1933 erbaute Espel abgebrochen.

