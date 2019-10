Kathrin Waldvogel-Zürcher wird neue Berger Schulrätin Die Sekundarlehrerin erzielt bei der Ersatzwahl in den Berger Primarschulrat das beste Ergebnis. Kathrin Waldvogel vereint knapp 100 Stimmen mehr auf sich als ihre Konkurrentin Andrea Meier. Perrine Woodtli

Die neu gewählte Berger Schulrätin Kathrin Waldvogel-Zürcher. (Bild: PD)

Nicht immer haben es kleine Gemeinden leicht, überhaupt eine Kandidatin oder einen Kandidaten für ein politisches Amt zu finden. In Berg haben sich für den frei werdenden Sitz im Primarschulrat gleich zwei Frauen zur Wahl gestellt: Andrea Meier und Kathrin Waldvogel-Zürcher. Das Rennen machte schliesslich Kathrin Waldvogel.

301 Stimmzettel sind bei der Gemeinde eingegangen. 196 Bürgerinnen und Bürger haben Kathrin Waldvogel ihre Stimme gegeben. Andrea Meier kommt auf 97 Stimmen.

Kathrin Waldvogel tritt ihr neues Amt am 1. November an. Die 38-Jährige ist in Berg aufgewachsen, dreifache Mutter und unterrichtet an der Maitlisek in Gossau.