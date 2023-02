KATASTROPHE Wie eine Kosmetikerin, ein Möbelhändler, eine Coiffeuse und ein Barbier zu Helfenden werden: Diese St.Galler sammeln für die Erdbebenopfer in der Türkei Helin Kilinc sammelt Hilfsgüter, Onur Emre wirbt für die Spendenaktion des Roten Kreuzes. Weil sie Familie in der Türkei haben und Bekannte im Erdbebengebiet. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

Helin Kilinc und Nurettin Sentürk lieben die Türkei, deren Menschen, die Kultur. Nun wollen sie dem Land helfen. Anfang März schicken sie einen Transporter mit Hilfsgütern in die Erdbebenregion. Bild: Michel Canonica

Helin Kilinc hat seit kurzem einen dritten Job. Sie führt das Schönheitsstudio Leda Beauty im Osten der Stadt, ist Mutter eines zweieinhalbjährigen Sohnes. Und nun organisiert sie auch noch einen Hilfstransport, der schon bald Sachspenden in das Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze fahren soll. «Wir haben schon viel Ware zusammen, der Lastwagen dürfte bald voll sein», freut sich die 34-Jährige. Auf ihrem Instagram-Account (helinleda) führt sie in einem Video durch einen Lagerraum, in dem sich Schachteln und Zügelkisten stapeln bis zur Decke. Er befindet sich an der St.Gallerstrasse 2 in Gossau.

Üblicherweise lagert Nurettin Sentürk hier Möbel ein, die er als Geschäftsführer der Desentii Gmbh verkauft. Nun hat er Sofas und Co. zusammengerückt und Platz für die Hilfsgüter geschaffen. Kilincs Eltern stammen aus der Türkei, sie selber ist hier aufgewachsen, fliegt aber ein- bis zweimal pro Jahr zurück in die Heimat. Nach Istanbul, nach Brusa, sie habe «viel Familie dort».

Möbeltransporter fährt mit Hilfsgütern zurück

Über 40'000 Menschen starben bei dem Erdbeben, Kilincs Verwandten geht es gut. Aber Kollegen und Kollegen von Kollegen nicht. «Sie haben alles verloren, sie stehen auf der Strasse. Und das teils mit Kindern», sagt Kilinc. Der Kloss in ihrem Hals ist nicht zu überhören. Das stimme sie traurig, jeden Tag aufs Neue. «Mir war sofort klar, dass ich helfen will.» Ihrem Kollegen Nurettin Sentürk und ihrer Kollegin, der Coiffeuse Mujgen Yagan, auch. So gründeten sie die Hilfsorganisation HMN. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Namen zusammen.

Schnell war auch klar, wie sie helfen. Der Kollege lässt sich die Ware für das Möbelgeschäft jeweils per Lastwagen anliefern, leer fährt der Lkw zurück in die Türkei. Nächstes Mal nicht. Noch immer sortieren Kilinc und ihre Freunde die Ware, die nach den Aufrufen auf Instagram eingegangen ist.

Viel Nützliches – und schmutzige Socken

Um Winterkleider haben sie gebeten, dicke Jacken, warme Decken, Schals. «Wir haben aber auch viel anderes bekommen. Bikinis, ungewaschene Unterwäsche und schmutzige Socken, Haarbürsten, die schon lange in den Kübel gehören», sagt sie. Unterdessen nehmen sie keine Kleider mehr entgegen, nur noch Frauenhygieneartikel, Windeln, Schoppen, Kindernahrung. «Und Futter für Tiere. Die brauchen ebenfalls Hilfe.»

Auch wenn der Lagerraum zu platzen scheint: Erst Anfang März fährt der Transporter los. «Uns fehlt noch das Geld für die Fahrt und den Chauffeur. Bis dann haben wir es zusammen», sagt Kilinc. Rund 5000 Franken seien nötig. Der Hilfsverein nimmt fortan deshalb auch Geldspenden entgegen.

Gesprächsthema Nummer eins im Salon

Auch Onur Emre will den Erdbebenopfern in der Türkei helfen. Ihm gehört der Laden Barberswiss am Unteren Graben. Er selber habe keine Angehörigen verloren. «Viele meiner Kollegen aber schon. Das tut weh», sagt der 29-Jährige. Auf seinem Instagram-Account (barberswiss_sg) führt er den Link zur Hilfsaktion des Roten Kreuzes auf. Ein Klick, schon kann man spenden.

Coiffeur und Barbier Onur Emre kümmert sich momentan nicht nur um die Haare seiner Kunden, sondern auch um die Türkei. Bild: Benjamin Manser

Über 40'000 Tote, dazu über 100'000 Verletzte und Strassen, die noch immer nicht passierbar seien für Helferinnen und Helfer, schrecklich, meint Emre. «Ich und meine oft türkischen Kunden sind fassungslos. Das Erdbeben ist Gesprächsthema Nummer 1 in meinem Salon. Unsere Gedanken sind gerade sehr oft in der Heimat.» Die Türkei bedeute ihm viel, er habe dort seine Kindheit verbracht. In der Stadt Gürün, nur rund 80 Kilometer von der Erdbebenregion entfernt. Seine Eltern, seine drei Geschwister leben noch immer dort. Er ist vor sieben Jahren in die Schweiz gekommen, des Berufes wegen.

Emre unterstützt die Aktion des Roten Kreuzes selber finanziell. Auch hat er einem Freund Bargeld mitgegeben, der kurz nach der Katastrophe in die Türkei gereist ist, um zu helfen. Viele Opfer hätten kaum zu essen und trinken. «Mein Kollege hat mit dem Geld im Supermarkt Lebensmittel eingekauft und sie an hilfsbedürftige Bekannte und deren Nachbarn verteilt.» Unterdessen sei er zurück in der Ostschweiz. «Seine Mutter und seinen Vater hat er mitgebracht. Hierher, wo es sicher ist.»

Für Geldspenden: HMN Hilfsorganisation, Acrevis Bank Gossau, CH17 0690 0062 0638 1000 4