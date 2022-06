St.Gallen: Peter Zeidler gratuliert Maturandinnen und Maturanden

Kantonsschule am Burggraben «Erfolg schafft Selbstbewusstsein»: So gratulierte FCSG-Trainer Peter Zeidler St.Galler Maturandinnen und Maturanden zum Abschluss 277 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule am Burggraben haben diese Woche ihre Maturazeugnisse erhalten. Am Donnerstag war das Wirtschaftsgymnasium an der Reihe – die Maturarede hielt Peter Zeidler. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 24.06.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Vergesst die Fremdsprachen nicht»: Der Appell des ehemaligen Französischlehrers und heutigen Cheftrainers Peter Zeidler an Maturi und Maturae in der Kirche Linsebühl. Bild: Donato Caspari (23. Juni 2022)

Die Kirche Linsebühl ist bereits eine Viertelstunde vor Beginn der Maturafeier des Wirtschaftsgymnasiums der Kantonsschule am Burggraben so gut wie voll. Dabei stehen die rund 80 Maturandinnen und Maturanden noch draussen vor der Kirche in der schwül-heissen Sommerhitze. So ist es Tradition bei Maturafeiern von Prorektor Stefan Strasser.

Als die KBO Concert Band unter der musikalischen Leitung von Daniel Zeiter den Refrain von «One Moment in Time» spielt, geht es los: Die Schülerinnen und Schüler schreiten hinter ihrem Prorektor in die Kirche, Eltern und Geschwister zücken ihre Smartphones. Die Stimmung ist festlich, freudig, ausgelassen.

Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari St. Gallen 23.06.2022 SG / Maturafeier der Kantonsschole St. Gallen in der Linsenbühlkirche. Donato Caspari / caspfoto.ch / chmedia Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari

«Gänsehautmusik für einen Gänsehautmoment», beginnt Prorektor Strasser dann seine Begrüssung. «One Moment in Time», das sei eine Hymne an den Glauben an sich selbst, die «Mutter aller Olympiahymnen». Und diesen hätten die Maturi und Maturae in den vergangenen vier Jahren unter Beweis gestellt. «Sie haben Widerstände überwunden, Wissen erworben und sind als Persönlichkeiten gereift.» Die Absolventinnen und Absolventen seien bereit, Verantwortung zu übernehmen und einen Platz zu finden in der Welt. Mit Zivilcourage und Rückgrat, wie Strasser betonte.

Ex-Gymnasiallehrer Zeidler mit Heimspiel

Dann war der Zeitpunkt gekommen für einen prominenten Maturaredner: Peter Zeidler, Cheftrainer des FC St.Gallen, hatte eine knappe Viertelstunde zur Verfügung. Die Zeit etwa, die er für eine Halbzeitansprache in der Kabine hat.

Der ehemalige Französisch-Gymnasiallehrer sprach frei und druckreif, blickte kaum auf die mitgebrachten Notizen. Er hatte gleich in mehrerlei Hinsicht ein Heimspiel, begrüsste die Lehrpersonen mit «geschätzte Kolleginnen und Kollegen». Es sei eine grosse Freude und Ehre, den Schülerinnen und Schülern einige Gedanken mit auf den Weg zu geben. Er wisse, wie wichtig und gross dieser Moment für sie sei. «Und ich bin mir der Schwere der Aufgabe bewusst.»

«Zeigt, was ihr draufhabt!»: Peter Zeidler gratulierte den Absolventinnen und Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums der Kantonsschule am Burggraben zu ihrem Abschluss. Bild: Donato Caspari (23. Juni 2022)

Zeidler erinnerte sich an den Zeitpunkt der Einladung im Frühling («damals haben wir viel gewonnen und es kamen viele Einladungen»), und er erinnerte auch kurz an den verlorenen Cupfinal, ohne zu explizit zu werden. So nannte er ihn lediglich «einen Sonntag im Mai in Bern, an dem wir, glaub ich, verloren haben.» Augenzwinkernd fügte er an: «Ich habe mich über die Einladung hierher sehr gefreut. Aber noch mehr habe ich mich gefreut, dass nach der Niederlage keine Absage kam.»

Er wolle diese Niederlage aber hier nicht ausführlich analysieren, denn im Kern gehe es um etwas ganz anderes: Nämlich einen grossen Sieg aller Maturandinnen und Maturanden, ein Erfolgserlebnis. «Und zwar nicht nur diese Saison, sondern die vergangenen vier Jahre.»

Der Mut, Umwege zu gehen

Zeidler schlug weitere Bögen zum Spitzensport. Er sagte:

«Erfolg schafft Selbstbewusstsein.»

Der Erfolg der Maturandinnen und Maturanden sei verdient, sie sollen ruhig zeigen, was sie draufhaben. Zeidler sagte aber auch: «Findet die Mischung zwischen Selbstbewusstsein und Bescheidenheit.» Er sei als ehemaliger Lehrer an vielen Maturafeiern dabei gewesen, die prägendsten Feiern seien aber jene seiner beiden Töchter gewesen.

Maturafeier der Kantonsschule St.Gallen in der Linsenbühlkirche. Bild: Donato Caspari

Die Jüngere habe er um Ratschläge für die Rede gebeten. «Sie sagte, ich solle gratulieren. Und ich solle euch dazu ermuntern, den Mut zu haben, Umwege zu gehen.» Denn Fehler passieren, aber danach stünden viele Türen offen. Das sei auch in der Verarbeitung des «Sonntags im Mai in Bern» so gewesen. «Niederlagen gehören dazu, traurig dürfen alle sein.»

Wichtig sei, die Bedeutung des Teams nie zu unterschätzen und die Freude zu behalten. Den Enthusiasmus, die Leidenschaft, die er in allen Gesichtern der Schülerinnen und Schüler sehe. Schliesslich brach Zeidler auch eine Lanze für die Fremdsprachen. «Vergesst sie nicht, sie sind das Tor zu Toleranz und Nächstenliebe.»

Frenetisch bejubelt nehmen die Maturandinnen und Maturanden ihre Maturazeugnisse von Rektor Michael Lütolf entgegen. Bild: Donato Caspari (23. Juni 2022)

Zeidlers Rede wurde mit tosendem Applaus quittiert, danach war es Zeit für die eigentlichen Protagonistinnen und Protagonisten des Nachmittags. Rektor Michael Lütolf überreichte die Maturazeugnisse, frenetisch bejubelt von Angehörigen und Freunden der Absolventinnen und Absolventen. Zum Schlusssong «Happy» klatschte die zum Bersten volle Kirche.

Der musikalische Leiter Daniel Zeiter (links) und Prorektor Stefan Strasser schwingen zum Schluss das Tanzbein. Bild: Donato Caspari (23. Juni 2022)

Der musikalische Leiter Daniel Zeiter und Prorektor Stefan Strasser führten eine Tanzchoreografie auf, die so ganz im Gegensatz zum Beginn der Feier stand: Gravitas zu Beginn, Leichtigkeit zum Schluss.

Die Bestleistungen

277 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule am Burggraben haben dieses Jahr ihre Maturaprüfungen bestanden. Jahrgangsbeste sind ex aequo Soraya Schwensow (Schwerpunktfach Latein), Luca Theytaz (Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht) und Mia Widrig (Schwerpunktfach Spanisch) mit einem Notendurchschnitt von 5,89.

In den übrigen Schwerpunktfächern haben Olivia Parisi (Physik/Anwendungen der Mathematik), Noemi Artho (Biologie/Chemie), Lilly Stadelmann (Italienisch) und Anja Netzle (Bildnerisches Gestalten) die Bestleistungen erbracht.

Im Rahmen der Maturafeiern wurden nicht nur herausragende Notenleistungen, sondern auch gemeinschaftliche Einsätze ausgezeichnet. Schülerinnen und Schüler etwa, die sich im Vorstand der Schülerorganisation, bei der Herausgabe der Maturazeitung oder der Schülerzeitung «Ultimatum», durch die Mitarbeit beim Onlineportal «kanti live» oder durch weitere Leistungen bemerkbar gemacht haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen