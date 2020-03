Kantonsratswahlen im Wahlkreis St.Gallen-Gossau: Vier Parteien verlieren, drei gewinnen Im Wahlkreis St.Gallen-Gossau hat sich bei den Kantonsratswahlen vom Sonntag ein Trend bestätigt: Grün ist im Aufwind. Die Sitzverluste sind aber über alle Traditionsparteien verteilt. Reto Voneschen 08.03.2020, 22.35 Uhr

Thomas Scheitlin, FDP, bisher Bettina Surber, SP, bisher Toni Thoma, SVP, bisher Claudia Martin, SVP, bisher Arno Noger, FDP, bisher Sonja Lüthi, GLP, bisher Boris Tschirky, CVP, bisher Peter Boppart, CVP, bisher Monika Simmler, SP, bisher Maria Pappa, SP, neu Ruedi Blumer, SP, bisher Seline Heim-Keller, CVP, bisher Thomas Ammann, FDP, bisher Benno Koller, SVP, bisher Isabel Schorer, FDP, bisher Susanne Schmid, SP, bisher Christoph Bärlocher, CVP, bisher Walter Locher, FDP, bisher Pascal Fürer, SVP, bisher Patrizia Adam, CVP, bisher Karl Güntzel, SVP, bisher Basil Oberholzer, Grüne, bisher Christian Haefele, SVP, neu Thomas Schwager, Grüne, bisher Peter Jans, SP, neu Margot Benz, Grüne, neu Andrin Monstein, GLP, neu Sarah Noger-Engeler, GLP, neu Jascha Müller, EVP, neu

Am Sonntag waren im Wahlkreis St.Gallen-Gossau 29 der 120 Sitz im Kantonsparlament zu vergeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,7 Prozent.

Sieger im Wahlkreis St.Gallen-Gossau waren die Grünliberalen (+2 Sitze), die Grünen (+1) und die EVP (+1).

Verlierer der Kantonsratswahlen waren im Wahlkreis St.Gallen-Gossau die vier Traditionsparteien SP, SVP, CVP und FDP. Jede verlor einen Sitz.

Bemerkenswert: Bei der SP wurde die Kantonsratsvertretung umgekrempelt. Drei Bisherige - Max Lemmenmeier, Etrit Hasler und Karl Bürki - wurden abgewählt: einer wegen des SP-Sitzverlustes, einer wegen des Erfolgs der Frauenliste (neu gewählt: die St.Galler Stadträtin Maria Pappa) und einer wegen des Erfolgs eines Neuen auf der Männerliste (der St.Galler Stadtrat Peter Jans).

Haben am Sonntag im Pfalzkeller Grund zum Jubeln: Grüne aus dem Wahlkreis St.Gallen-Gossau feiern ihren dritten Sitz. Er geht an Margot Benz (zweite von links). Bild: Ralph Ribi

Im grössten Wahlkreis des Kantons St.Gallen waren am Sonntag 29 Sitze im Kantonsparlament zu vergeben. Wäre es nach den Resultaten der Nationalratswahlen vom Herbst gegangen, hätten SP und SVP zusammen fünf Sitze verlieren müssen. Drei davon wären an die Grünen und zwei an die Grünliberalen gegangen.

Am Sonntag ist es allerdings etwas anders gekommen.

Verluste und Gewinne verteilen sich gleichmässiger als im Oktober 2019 über die Parteien. SP, SVP, CVP und FDP geben im Wahlkreis St.Gallen-Gossau je einen Sitz ab. SP und SVP kommen – gemessen am Nationalratsresultat – mit einem blauen Auge davon. Sie bleiben mit Stimmenanteilen von 21,1 und 19,5 Prozent stärkste Parteien. Der SVP gelang damit sogar das Kunststück, einen von zwei vakanten Sitze zu retten.

Personelle Änderungen bei der SP

Bemerkenswert beim Resultat der SP ist, dass ihre Vertretung in der Kantonsratsfraktion personell umgekrempelt wurde. Damit, dass mit einem Sitzverlust ein Bisheriger auf der Männerliste würde über die Klinge springen müssen, hatte man gerechnet. Jetzt traf es aber gleich drei bisherige Genossen.

Ein guter Tag auch für die Frauen: Vorher sassen neun aus dem Wahlkreis St.Gallen-Gossau im Kantonsparlament, neu sind es elf. Im Bild links die St.Galler Stadträtin Maria Pappa, die eine der Neugewählten ist. Bild: Urs Bucher

Karl Bürki aus Gossau, Kantonalpräsident Max Lemmenmeier und Etrit Hasler, beide aus St.Gallen, wurden abgewählt. Dies weil ein Sitz der Männer- an die Frauenliste ging (an die St.Galler Stadträtin Ma­ria Pappa) und die drei abgewählten Bisherigen auf der Männerliste vom St.Galler Stadtrat Peter Jans überholt wurden.

CVP und FDP verlieren je einen vakanten Sitz

Etwas überraschend sind die Sitzverluste von CVP und FDP im Wahlkreis St.Gallen-Gossau; ihre Stimmenanteile waren bei den Nationalratswahlen stabil geblieben. Dass es jetzt zu Sitzverlusten kam, dürfte stark damit zusammenhängen, dass beide Parteien je einen vakanten Sitz hatten: Bei der CVP trat der nach Goldach umgezogene Dominik Gemperli, bei der FDP die in den Nationalrat gewählte Susanne Vincenz-Stauffacher nicht mehr an.

Im Wahlkreis liegen die beiden Mitteparteien gemessen am Stimmenanteil auf den Plätzen drei und vier. Wobei die Hierarchie so ist wie vor 2016: Die CVP (18 Prozent, fünf Sitze) hat die FDP (17,2 Prozent, fünf Sitze) wieder überholt.

Grün im Aufwind und die EVP holt ihren Sitz zurück

Gewinner der Kantonsratswahlen im Wahlkreis St.Gallen-Gossau sind wie erwartet die Grünliberalen (+2) und die Grünen (+1). Diese Parteien ziehen damit gleich: Beide haben drei Sitze und vergleichbare Stimmenanteile von 10,2 und 10,3 Prozent. Auch gewonnen hat die EVP: Sie hat den 2016 verlorenen Sitz zurückgeholt – mit Jascha Müller, der vor vier Jahren abgewählt worden war.

Gratulationen für EVPler Jascha Müller (rechts mit Bart). Er schaffte am Sonntag im Wahlkreis St.Gallen-Gossau den Sprung zurück in den Kantonsrat. Bild: Urs Bucher

Die BDP bleibt trotz gemeinsamer Liste mit der EVP auf der Strecke. Sie kann ihren 2016 verlorenen Sitz nicht mehr zurückholen. Wie die SVP-Abspaltung konkret abgeschnitten hat, ist aufgrund der gemischten Liste mit der EVP allerdings nicht ersichtlich. Zu vermuten ist angesichts des Gesamtresultats dieser Liste und des in der Vergangenheit ziemlich konstanten Stimmenanteils der EVP, dass der BDP-Anteil jetzt unter einem Prozent liegt.

Parteifrei St.Gallen (PFSG) und die Schweizer Demokraten (SD) bleiben am Sonntag mit 0,6 und 0,3 Prozent auf den Stimmenanteilen sitzen, die sie jeweils bei der letzten vorangehenden Teilnahme an Kantonsratswahlen erobert hatten.

Spannende Ausgangslage für den lokalen Wahlherbst

Nach den Wahlen ist bekanntlich immer auch vor den Wahlen: Am 27. September steigen im Wahlkreis die Stadtparteien in St.Gallen und in Gossau in kommunalen Parlamentswahlen. In St.Gallen ist die Ausgangslage spannend, wie ein erster Blick auf das sonntägliche Resultat der Kantonsratswahlen zeigt.

Die SP bleibt mit Abstand die grösste Partei. Grüne und Grünliberale bestätigen den Trend der Nationalratswahlen: Die Grünen rücken auf Platz drei hinter der FDP sowie vor SVP und CVP vor. Die Grünliberalen liegen jetzt auf Platz sechs nur noch knapp hinter der CVP.