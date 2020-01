Kantonsratswahlen: Erstmals eigene Liste für GLP Wahlkreis Rorschach Die Grünliberalen streben einen Sitz im Kantonsrat an. Ines Biedenkapp 06.01.2020, 10.29 Uhr

Die Grünliberalen haben sich ambitionierte Ziele für die Kantonsratswahlen im März gesetzt. Bild: Max Tinner/2018

Am 8. März wird der St. Galler Kantonsrat und die Regierung neu bestellt. Nun haben auch die Grünliberalen des Wahlkreises Rorschach bekannt gegeben, dass sie erstmals mit einer eigenen Listen zu den Parlamentswahlen antreten wollen. Vor vier Jahren traten sie noch mit einer gemeinsamen Liste mit der BDP an. Die Partei will das gute Ergebnis der Nationalratswahlen vom Herbst 2019 nutzen. Heute haben die Grünliberalen zwei Sitze im Kantonsrat und streben wie die Grünen mindestens Fraktionsstärke, also sieben Sitze, an.

Das gute grünliberale Nationalratsresultat im Wahlkreis Rorschach ermutige die Partei, für die Kantonsratswahlen ein ambitioniertes Ziel ins Auge zu fassen, heisst es in einer Mitteilung der Partei. «Wir wollen mit motivierten Kandidatinnen und Kandidaten einen Sitz im Kantonsrat und somit der GLP im St. Galler Kantonsrat zur Fraktionsstärke verhelfen», wird in der Mitteilung Theo Knaus, GLP-Präsident im Wahlkreis Rorschach, zitiert. Neben Knaus treten Andreas Eigenmann (Goldach), Vanessa Jenny (Thal), Igor Feuz (Rorschach), Matthias Peter (Goldach), Thomas Eigenmann (Rorschach), Peter Eschenmooser (Rorschacherberg), Stefan Biehle (Rorschacherberg) und Heinz Messmer (Tübach) an.

Entlastende Massnahmen rasch umsetzen

Die Grünliberalen zeigen sich erfreut, verschiedene Generationen und vielfältige Persönlichkeiten auf einer Liste vereinen zu können. So ist der jüngste Kandidat, Student Igor Feuz, 1997 geboren. Mit der Nomination der Kantonsratsliste fassen die Grünliberalen verschiedene Ziele ins Auge. So wollen sie sich zum einen für eine nachhaltige und effiziente Raumplanung mit einem klaren Schwergewicht auf den Langsamverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel einsetzen. Nach Annahme des dritten Autobahnanschlusses für die Region Rorschach sei eine rasche Umsetzung der begleitenden und entlastenden Massnahmen erforderlich, heisst es in der GLP- Mitteilung weiter.

Zum anderen will die Partei die wirtschaftliche Entwicklung stärken und attraktive, moderne Arbeitsplätze in der Region fördern. Auch die von der Regierung vorgeschlagene Spitalstrategie, das stationäre Angebot auf vier Standorte zu konzentrieren, unterstützt die Partei. Es gehe um die Sicherstellung der medizinischen Versorgung in hoher Qualität.