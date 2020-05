«Wir müssen uns jetzt kritische Fragen stellen» – für die Mörschwilerin Jeannette Losa (Grüne) startet in zwei Wochen die erste Kantonsratssession Ab Juni vertritt Jeannette Losa den Wahlkreis Rorschach im Kantonsrat: «Ein Privileg», findet sie. Aus der Krise schöpft sie Mut, vor allem in Bezug auf die «gigantische Umweltzerstörung». Jolanda Riedener 19.05.2020, 05.00 Uhr

Den Einführungstag hat sie schon hinter sich: Ab Juni politisiert die Mörschwilerin Jeannette Losa aus dem Wahlkreis Rorschach für die Grünen im Kantonsrat.

Bild: Nik Roth

Im März ist die Mörschwilerin Jeannette Losa in den Kantonsrat gewählt worden. Die Grüne lag nur zwei Stimmen vor ihrem Parteikollegen Richard Faust. Zu Reibungen kam es wegen des knappen Resultats nicht, im Gegenteil: «Er hat sich aufrichtig für mich gefreut – das wäre auch umgekehrt der Fall gewesen», sagt sie mit einem Lächeln.

Nachdem die Resultate im Pfalzkeller bekannt gegeben wurden, ging es mit Regionalpräsident Richard Faust zur Wahlfeier der Grünen ins Restaurant Rimini. Bild: Jolanda Riedener

Zwei Monate später ist die Welt coronabedingt eine andere. Die Freude über die Wahl ist aber geblieben: «Das Amt der Kantonsrätin ist für mich ein Privileg», sagt die 57-Jährige. Sie habe unzählige positive Rückmeldungen erhalten und werde noch immer beglückwünscht, im Dorfladen zum Beispiel.

Am Donnerstag war Einführungstag für neue Kantonsräte. Erstmals an der Session teilnehmen werden diese am 2. Juni in der Olmahalle. Sie habe die Zeit, die sie während des Lockdowns vermehrt zu Hause verbrachte, genutzt, um sich in Geschäfte einzulesen:

«Ich will die Arbeit gut vorbereitet übernehmen.»

Auf dem Küchentisch liegen die WOZ, das «Tagblatt» und ein Notizheft. Die Glastüre im Wohnzimmer gibt den Blick auf das Grün im Garten frei. Auch ihr Sohn, der jüngste von drei erwachsenen Kindern, war während des Lockdowns viel zu Hause, da Vorlesungen ausgefallen sind.

Jeannette Losa wohnt in Mörschwil und ist gerne mit dem Velo unterwegs: Pro Jahr legt sie so 4000 Kilometer zurück. Bild: Nik Roth

Sie habe den besonderen Umständen auch Positives abgewinnen können: «Die digitalen Herausforderungen im Homeoffice haben mir gutgetan.» Auch in der Gesellschaft erhoffe sie sich dadurch in einigen Bereichen ein Umdenken:

«Wir haben so viele Panzer in Bereitschaft aber keine Schutzmasken oder Engpässe bei Medikamenten – da müssen wir uns schon kritische Fragen stellen.»

Velowege sicherer machen

Langweilig sei es ihr nicht geworden, denn ihr Fachwissen war in diesen Wochen gefragt: Die Beraterin und Bildnerin für Eltern und Fachpersonen Kinderbetreuung bekam die Herausforderungen zu spüren, vor denen viele Familien standen. Da sie beruflich selbstständig ist, kann sie ihr Pensum anpassen. Denn vor allem zu Beginn wolle sie genug Zeit für ihr Amt im Kantonsrat haben. So liebäugelt Jeannette Losa bereits mit ersten Aufgabenbereichen: Mitarbeiten will sie in der vorberatenden Kommission Integrationsagenda St.Gallen. Mit Flüchtlingsfamilien ist sie auch berufsbedingt in Kontakt.

Auch für den Langsamverkehr will sich die leidenschaftliche Velofahrerin einsetzen. 4000 Kilometer pro Jahr legt sie mit ihrem E-Bike zurück. Punkto Sicherheit gebe es Handlungsbedarf: Viele würden sich mit ihrem Zweirad auf der Strasse nicht sicher fühlen. «Gerade jetzt, wo einige lieber auf den ÖV verzichten, ist das Velo ein schönes Fortbewegungsmittel», sagt sie.

Ein grosser Tag für die Mörschwilerin: Am 8. März - dem Internationalen Tag der Frau - wurde Jeannette Losa in den Kantonsrat gewählt. Ralph Ribi

Aber es sind nicht nur die «grünen» Themen, die Jeannette Losa umtreiben. «Wir sind keine reine Umweltpartei», sagt sie. Die Grünen strebten eine solidarische, gerechtere Gesellschaft an. Der Fokus des Kantons dürfe nun nicht auf dem Sparen liegen. Die verfügbaren Mittel sollten dort eingesetzt werden, wo sie sozial Benachteiligte entlasten und wo in eine ökologisch nachhaltige Zukunft investiert werden könne.

Situation macht Mut für Klimaschutz-Massnahmen

«Die Krise hat uns im Kern getroffen, jetzt müssen wir aber nach vorne schauen», sagt Jeannette Losa. Dass Parlament und Kantonsrat kurzfristig nicht mehr in Entscheide eingebunden waren, dafür hat sie Verständnis. «Die Legislative darf sich aber nicht auf die Zuschauertribüne begeben.» Diese hätten früher aus ihrer Starre erwachen und den Betrieb wieder aufnehmen sollen.

Als Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im Zusammenhang mit den Coronamassnahmen sagte, es müsse ein Ruck durchs Land gehen, beeindruckte es Jeannette Losa, dass das so gut funktionierte:

«Es muss ein Ruck durchs Land gehen – auch beim Klimaschutz.»

Das mache ihr Mut, denn so könnten auch Massnahmen zum Klimaschutz fruchten. Sie fühle sich den kommenden Generationen verpflichtet, denn: «Die gigantische Umweltzerstörung macht keine Pause.»