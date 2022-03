St.Gallen: Mann wegen fehlender Unterhaltszahlungen verurteilt

Kantonsgericht St.Gallen Unterhalt für Kinder nicht bezahlt: Gericht belegt Mann mit Geldstrafe Ein Mann war angeklagt, seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachgekommen zu sein. Er erhielt eine bedingte Geldstrafe. Claudia Schmid 13.03.2022, 17.00 Uhr

Der Beschuldigte hat nach eigenen Angaben wenig verdient und konnte deswegen den Unterhalt für seine Kinder nicht bezahlen. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die Staatsanwaltschaft warf dem 54-jährigen Schweizer vor, er habe von Dezember 2009 bis Mai 2016 seine Arbeitskraft nicht optimal eingesetzt und somit zu wenig verdient, um die monatlichen Unterhaltspflichten für seine drei Kinder (je 850 Franken) und seine Ex-Frau (450 Franken) zu bezahlen. Dies, obwohl er gesund und körperlich einsatzfähig gewesen wäre.

Angeklagt war der Mann auch, weil er trotz Führerausweisentzugs einen Lieferwagen lenkte. Ihm drohte dafür unter Einbezug einer früheren Verurteilung eine Gesamtfreiheitsstrafe von 18 Monaten.

Um Freispruch und mildere Strafe gebeten

Der Beschuldigte war bereits in den Jahren 2005, 2007, 2008 und 2011 wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflichten bestraft worden. Dabei wurde ihm auch zur Last gelegt, dass er es angesichts seines geringen Einkommens unterliess, eine nachträgliche Abänderung des Scheidungsurteils auf tiefere Unterhaltspflichten anzustreben. Mehrmals verurteilt wurde der Beschuldigte zudem wegen Alkohols am Steuer und Fahrens ohne gültigen Führerausweis. Dieser wurde ihm dauerhaft entzogen.

Am Kantonsgericht bat der Beschuldigte um einen Freispruch von der Anklage der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten und eine mildere Strafe. Es sei ihm nie egal gewesen, dass er den Unterhaltspflichten nicht habe nachkommen können, beteuerte er vor Schranken. Von wenigen Monaten abgesehen habe er kaum je mehr als das Existenzminium verdient. Sei der Lohn etwas höher gewesen, hätten sofort das Betreibungsamt oder die Sozialbehörden angeklopft.

Mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten

Die Stellensuche über all die Jahre sei nicht einfach gewesen, erklärte der Beschuldigte weiter. Manchmal habe der fehlende Führerschein die potenziellen Arbeitgeber abgeschreckt, manchmal die Lohnpfändung, und einmal habe er die Arbeit wegen eines Gefängnisaufenthaltes verloren. Um die Abänderung des Scheidungsurteils auf tiefere Unterhaltspflichten habe er sich nicht gekümmert, weil er mit allem total überfordert gewesen sei. Um zeitweise zu vergessen, habe er sich dem Alkohol zugewandt, der ihn noch tiefer habe fallen lassen. Oft habe er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten.

Der Verteidiger betonte, sein Mandant habe in der Zwischenzeit keine Unterhaltsverpflichtungen mehr, da alle Kinder eine Erstausbildung abgeschlossen hätten. Er habe mehrmals versucht, besser bezahlte Arbeit zu finden, was ihm aber einfach nicht gelungen sei. Jedoch habe er stets ihm zumutbare Jobangebote angenommen. Seit sechs Jahren habe er sich nicht mehr ans Steuer eines Autos gesetzt, und er verfüge seit längerem über eine beständige Arbeitsstelle. Müsse er ins Gefängnis, werde diese erfreuliche Entwicklung zunichtegemacht.

Kantonsgericht fällt bedingte Geldstrafe

Das Kantonsgericht St.Gallen gab seinen Entscheid schriftlich bekannt. Es stellte das Strafverfahren wegen mehrfacher Vernachlässigung der Unterhaltspflichten für die Zeit vor März 2012 mangels gültigen Strafantrags ein. Für den Zeitraum von April 2012 bis Mai 2016 erhielt der Beschuldigte hingegen einen Schuldspruch. Zudem wurde er wegen Fahrens ohne Berechtigung für schuldig erklärt.

Als Sanktion sprach das Kantonsgericht eine bedingte Geldstrafe von 240 Tagessätzen zu je 30 Franken aus. Sie wird aufgeschoben mit einer Probezeit von drei Jahren. Auf den Widerruf zweier bedingt ausgesprochener Freiheitsstrafen von zwölf und acht Monaten aus den Jahren 2009 und 2011 verzichtete das Gericht.