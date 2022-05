Sanitäter bedroht: 26-Jähriger blitzt vor Kantonsgericht ab

Kantonsgericht St.Gallen Rettungssanitäter bedroht und beschimpft: 26-Jähriger blitzt mit seiner Berufung vor Gericht ab Ein 26-jähriger Mann wollte am Kantonsgericht mehrere Freisprüche erwirken, unter anderem für eine eingeschlagene Scheibe. Die Berufungsklage wurde abgewiesen. Claudia Schmid 05.05.2022, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte weigerte sich, in einen Rettungswagen zu steigen. Bild: Raphael Rohner

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, mit seiner Faust eine Scheibe eines Garagentors eingeschlagen und dabei die Lackierung eines hinter dem Tor abgestellten Personenwagens beschädigt zu haben. Weiter habe er Bewohner der Liegenschaft mit «I bring di um» bedroht und mehrmals einen Rettungssanitäter beschimpft.

Im November 2020 sprach ihn das Kreisgericht St.Gallen der Sachbeschädigung, der mehrfachen Drohung sowie der Beschimpfung schuldig. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 30 Franken, ordnete Bewährungshilfe an und erteilte dem Beschuldigten die Weisung, die psychiatrisch-psychotherapeutische Betreuung weiterzuführen. Auch hatte es ihn verwarnt, weil er sich zum Tatzeitpunkt in der Probezeit einer bedingten Entlassung befand. Die Freiheitsstrafe hatte er sich wegen ähnlicher Delikte eingehandelt.

Lückenhafte Erinnerungen an die Tatnacht

Mit seiner Berufung verlangte der Schweizer einen Freispruch vom Vorwurf der Sachbeschädigung und der mehrfachen Drohung. Unbestritten war einzig die Beschimpfung des Rettungssanitäters.

Er könne sich nur lückenhaft an die Geschehnisse des Abends erinnern, erklärte er an der Verhandlung am Kantonsgericht St.Gallen. Er wisse noch, dass er ein paar Häuser weiter mit einem Kollegen Verwandte besucht habe. Dort habe er etwas Alkohol getrunken und ein Valium geschluckt. Nachdem der Kollege plötzlich gegangen sei, habe auch er das Haus verlassen. Danach wisse er nur noch, dass er von mehreren Leuten angegriffen worden sei.

Wegen emotionalem Druck Hilfe verweigert

Nachdem Anwohner die Polizei gerufen hatten und der blutende Beschuldigte in einen Krankenwagen steigen sollte, weigerte er sich vehement, Hilfe anzunehmen. Das Beschimpfen des Sanitäters begründete er mit emotionalem Druck. Er habe nicht verstehen können, dass er «abgeschlagen» worden sei und gegen seinen Willen in einen Krankenwagen habe steigen müssen. Auf keinen Fall vorstellen könne er sich, dass er mit blosser Faust eine Scheibe eingeschlagen habe, da er keine Schnittverletzungen, sondern Schürfungen davongetragen habe. Vielmehr sei er der Ansicht, er sei von seinen Angreifern in die Scheibe gedrückt worden.

In der Befragung des vorsitzenden Richters kam auch die psychische Krankheit des Beschuldigten zur Sprache. Zurzeit seien seine Depressionen Inhalt der Therapiestunden, die er besuche. Relativ neu sei das Tourettesyndrom diagnostiziert worden. Der Verteidiger verlangte, sein Mandant sei lediglich wegen Beschimpfung zu verurteilen und zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 30 Franken zu verurteilen. Nach wie vor sei nicht bekannt, was sich in jener Juninacht 2018 wirklich zugetragen habe, erklärte er. Die Beschimpfung des Rettungssanitäters bedaure er.

Kantonsgericht St.Gallen weist die Berufung ab

Das Kantonsgericht St.Gallen gab seinen Entscheid schriftlich bekannt. Es glaubte nicht an die Geschichte mit den Angreifern, wies die Berufung ab und stützte damit das Urteil der Vorinstanz. Die Kosten des Berufungsverfahrens muss der Beschuldigte bezahlen. Sie betragen rund 7300 Franken.