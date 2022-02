Kantonsgericht St.Gallen Ohne Wissen des Kunden Darlehen gewährt: Vermögensverwalterin wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung verurteilt Eine Vermögensverwalterin musste sich vor dem Kantonsgericht St.Gallen verantworten. Sie hatte einem Kunden ein Darlehen in der Höhe von 50'000 Franken gewährt, von dem der Darlehensgeber nichts wusste. Claudia Schmid 14.02.2022, 05.00 Uhr

Die Vermögensverwalterin zog ungefragt 50'000 Franken vom Konto eines Kunden ab. Symbolbild: Getty

Die 66-jährige Schweizerin hatte sich am Kantonsgericht St.Gallen gegen einen Schuldspruch wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung gewehrt, den die Vorinstanz im Oktober 2020 gefällt hatte. Sie wurde damals zu einer bedingten Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je 185 Franken verurteilt. Ihr Begehren begründete die Frau damit, sie habe niemandem schaden, sondern im Gegenteil helfen wollen.

Der Beschuldigten wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, sie habe als berufsmässige Vermögensverwalterin ihr anvertraute Gelder auf einem Liegenschaftenkonto zweckentfremdet und unrechtmässig zu Gunsten einer anderen Gesellschaft verwendet. Diesen Vorwurf bestritt die Beschuldigte nicht, machte aber geltend, sie habe aus einer Notsituation heraus gehandelt. Sie sei überzeugt gewesen, die 50‘000 Franken, die sie vom Konto eines Kunden abzog, noch gleichentags oder zumindest am Folgetag zurückbuchen zu können.

Für einen der beiden in den Fall involvierten Kunden machte die Beschuldigte die Lohnbuchhaltung. Dazu habe auch gehört, dass sie die Löhne rechtzeitig an die Angestellten eines Restaurationsbetriebes überweise, berichtete sie. Eigentlich habe das Geld immer bis spätestens am letzten Tag des Monats ausbezahlt werden müssen. Im Frühling 2019 aber fehlte das Geld dazu. Sie habe gewusst, dass der Kunde vorübergehend in einem finanziellen Engpass stecke, jedoch auch eine grössere Summe von einem zuverlässigen Geldgeber erwarte.

Kunde wusste nichts von Darlehen

Als der erwartete Betrag am 1. April 2019 noch immer nicht auf dem Konto des Kunden eingetroffen war, gewährte sie ihm kurzerhand ein Darlehen über 50‘000 Franken. Das Geld stammte allerdings nicht von ihr. Der «Darlehensgeber» war laut den Aussagen der Beschuldigten ein junger Mann, dessen Vermögen sie bereits vor seiner Volljährigkeit verwaltete. Zum Auftrag habe unter anderem auch die Verwaltung einer Liegenschaft gehört. Vom entsprechenden Liegenschaftenkonto zog sie 50‘000 Franken ab und vermerkte den Betrag als Darlehen. Den Kunden informierte sie nicht über die Transaktion.

Die Zahlung des Geldgebers verzögerte sich um weitere Tage und die Beschuldigte verreiste in die bereits gebuchten Ferien. Noch bevor der Betrag des Geldgebers eintraf und die Vermögensverwalterin das Darlehen auf das Liegenschaftenkonto zurückzahlen konnte, bemerkte der Kunde das Fehlen der 50‘000 Franken und erstattete Anzeige.

Kantonsgericht weist Berufung ab

Der Verteidiger forderte einen Freispruch. Falls ein Schuldspruch erfolge, sei auf eine Strafe zu verzichten. Seine Mandantin habe sich zu keinem Zeitpunkt bereichern wollen, betonte er. Noch im April habe sie dem Kunden das Darlehen samt vier Prozent Zins zurückbezahlt. Ihm sei also kein finanzieller Schaden entstanden. Im Schlusswort beteuerte die Beschuldigte, sie habe mit ihrem Tun nur helfen wollen, da ihr die Angestellten des Restaurationsbetriebes leidgetan hätten, wenn ihr Lohn nicht ausbezahlt werde.

Das Kantonsgericht St.Gallen entschied sich für die Abweisung der Berufung und bestätigte damit das Urteil der Vorinstanz. Die Beschuldigte hat die Kosten des Berufungsverfahrens in der Höhe von 3000 Franken zu bezahlen.