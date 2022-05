Kreisgericht St.Gallen: Streit um Besuchsrecht und Beschimpfung

Kantonsgericht St.Gallen Nach Streit um das Besuchsrecht und Beschimpfungen: Beschuldigter zieht Berufung zurück Ein anhaltender Streit um das Besuchsrecht für den Sohn führte einen Vater vor Gericht. Weil er mit dem Urteil der ersten Instanz nicht zufrieden war, erhob er Einsprache und wollte vor dem Kantonsgericht einen vollumfänglichen Freispruch erwirken. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 27.05.2022, 12.00 Uhr

Ein Mann soll seine Ex-Frau in SMS beschimpft haben. Bild: Getty

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, seiner Ex-Frau im Rahmen eines seit Jahren anhaltenden Streits um die Besuchsregelung für den gemeinsamen Sohn mehrere SMS zugesandt zu haben. Darin habe er ehrverletzende Äusserungen fallen gelassen und damit gedroht, ihrer Familie von ihrer angeblich luderhaften Lebensweise zu erzählen. Er habe dadurch mehr Kontakt zu seinem Sohn erreichen wollen. Zudem soll er gegenüber den Strafverfolgungsbehörden seine Ex-Frau als Schlampe bezeichnet und der möglichen Prostitution bezichtigt haben.

Ehe geht in die Brüche

Die Vorinstanz hatte den 49-jährigen Mann im Oktober 2020 von der Anklage der üblen Nachrede freigesprochen, jedoch wegen mehrfacher Beschimpfung und mehrfacher versuchten Nötigung schuldig erklärt. Er wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 55 Tagessätzen à 60 Franken mit einer Probezeit von vier Jahren verurteilt. Dagegen erhob der Beschuldigte Einsprache und verlangte mit seiner Berufung einen vollumfänglichen Freispruch von Schuld und Strafe.

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen war weder die Staatsanwaltschaft noch eine Verteidigung anwesend. In der Befragung des Vorsitzenden Richters erzählte der Beschuldigte, er sei im Jahr 2000 aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen und habe hier geheiratet. 2006 sei der gemeinsame Sohn auf die Welt gekommen. Zwei Jahre später wurde die Ehe geschieden. Seine Ex-Frau habe sich verändert, sei oft in den Ausgang gegangen und habe stundenlang telefoniert, begründete er, warum es zur Zerrüttung der Ehe kam.

Sorgerecht geht an die Mutter

Das Sorgerecht ging nach der Scheidung an die Frau. Es sei für ihn eigentlich klar gewesen, dass ein Kind zur Mutter gehöre, erklärte der Mann am Kantonsgericht. Jedoch habe er häufigeren Kontakt zum Sohn gewünscht, als ihm gerichtlich zugestanden worden sei. Zuerst habe das Besuchsrecht recht gut funktioniert und er habe seinen Sohn zweimal in der Woche für ein paar Stunden und jedes zweite Wochenende sehen können. Mit der Zeit aber sei ihm die Besuchszeit immer mehr verweigert worden. Heute sei der Sohn 15 Jahre alt und komme nur noch sporadisch für wenige Minuten vorbei, um Geld abzuholen.

Der Beschuldigte erklärte weiter, er sei der Meinung, die Ex-Frau habe ihm den Sohn bewusst entfremdet. Er habe versucht, bei den Behörden Hilfe zu holen, jedoch sei nicht viel passiert. Die Textnachrichten, die er der Ex-Frau geschrieben habe, seien bei der Übersetzung falsch verstanden worden. Er habe sie nicht der Prostitution bezichtigt oder Schlampe genannt, sondern nur geschrieben, er werde ihren Eltern erzählen, dass sie gleichzeitig mit mehreren Männern ein Verhältnis unterhalte. Damit habe er erreichen wollen, dass er seinen Sohn sehen könne. Er habe keine andere Wahl gehabt, weil ihm niemand in dieser Sache geholfen habe. Seiner Ansicht nach gehöre die Ex-Frau vor Gericht und nicht er.

Beschuldigter zieht Berufungsklage zurück

Nach dem Schlusswort des Beschuldigten gab ihm der Vorsitzende Richter die Möglichkeit, die Berufungsklage zurückzuziehen. Er sehe keine Chance, dass es bei dieser Ausgangslage zu einem Widerruf des vorinstanzlichen Urteils komme, erklärte er. Mit dem Verzicht auf die Einsprache könne er aber die Hauptkosten der Berufungsverhandlung sparen.

Der Beschuldigte tat sich mit dem Rat des Kantonsrichters nicht leicht. Er habe fest mit einem Freispruch gerechnet, betonte er. Schliesslich willigte er aber doch ein, womit das erstinstanzliche Urteil zur Rechtskraft erwirken wird.

