Kantonsgericht St.Gallen Nach Schlägerei in Gossauer Bar: Zweite Instanz spricht deutlich milderes Urteil Das Kantonsgericht St.Gallen hat die Strafe für einen Familienvater auf die Hälfte reduziert. Ausserdem verzichtete es auf eine Landesverweisung. Claudia Schmid 27.01.2021, 18.37 Uhr

Das St.Galler Kantonsgericht befasste sich in zweiter Instanz mit einem Streit in einer Bar, der wegen eines Getränks ausgebrochen war. Bild: Urs Bucher

Die St.Galler Staatsanwaltschaft klagte den 22-jährigen Kosovaren wegen einfacher Körperverletzung an, weil er einen Barbesucher geschlagen hatte. Der Mann erlitt durch die Schläge im Augenbereich eine Prellung, eine bleibende Narbe und zeitweiliges Augenflimmern. Die Anklage forderte aufgrund der Vorstrafen eine unbedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten und eine Landesverweisung von acht Jahren.

Erste Instanz spricht höhere Strafe

Im Juli 2019 befasste sich in erster Instanz das Kreisgericht St.Gallen mit dem Fall. Auch es kam zum Schluss, dass sich der Beschuldigte der einfachen Körperverletzung schuldig gemacht hat. Der Einzelrichter fällte aber mit zwölf Monaten eine höhere Freiheitsstrafe aus, als von der Anklage gefordert war. Er begründete seinen Entscheid mit den vier einschlägigen Vorstrafen des noch jungen Mannes. Sie zeugten von Gewaltbereitschaft und Unberechenbarkeit. Hingegen senkte er die Dauer der Landesverweisung von acht auf fünf Jahre.

Gegen dieses Urteil erhob der Beschuldigte Einsprache. Sein Verteidiger forderte an der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen, sein Mandant sei lediglich wegen Tätlichkeiten schuldig zu sprechen und milde zu bestrafen. Auf eine Landesverweisung sei in jedem Falle zu verzichten. Der Entscheid der Vorinstanz sei in rechtlicher Hinsicht geradezu stossend, betonte der Rechtsanwalt. Für den Beschuldigten gehe es mit der angedrohten, hohen Haftstrafe und der Landesverweisung um sehr viel. Er sei sehr froh, dass von dem Vorfall eine Videoaufnahme existiere. Sie zeige klar, dass das Strafmass für das tatsächlich Geschehene weit über das Ziel hinausschiesse.

Streit um Whiskey-Cola aus Trinktower

Der Streit in einer Gossauer Bar brach aus, weil der Beschuldigte von einem sogenannten Trinktower Whiskey-Cola abzapfen wollte, der dem Privatkläger gehörte. Im folgenden Streit schlug der Beschuldigte seinem Kontrahenten zweimal ins Gesicht. Auch der Privatkläger, der vom Kantonsgericht als Auskunftsperson vorgeladen wurde, schlug einmal zu. Obwohl er ihm mehrmals gesagt habe, er solle ihn in Ruhe lassen und er wolle nichts mit ihm zu tun haben, habe ihn der Beschuldigte immer wieder bedrängt, schilderte er den Vorfall.

Der Beschuldigte erklärte, sie beide seien betrunken gewesen und hätten sich gegenseitig provoziert. Dadurch sei eine blöde Situation entstanden. Auf seine Vorstrafen angesprochen, erzählte er von einer nicht einfachen Kindheit. Aufgrund der familiären Situation sei er in ein Heim gekommen. In jener Zeit habe er weder ein Ziel noch Zukunftsperspektiven gesehen und sich mit viel Alkohol betäubt.

Heute sei er ein ganz anderer Mensch und lebe in einer ganz anderen Situation. Er sei verheirateter Familienvater und arbeite regelmässig. Alle seine engsten Verwandten lebten in der Schweiz. Im Kosovo habe er keinerlei Zukunft, finde mit Sicherheit keine Arbeit und könne so auch seine Familie nicht mehr ernähren.

Das Kantonsgericht schützte den Schuldspruch der Vorinstanz und verurteilte den Beschuldigten wegen einfacher Körperverletzung. Das Strafmass senkte es aber deutlich auf eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Von einer Landesverweisung sah es ab.