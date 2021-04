Kantonsgericht St.Gallen Happige Busse für Schweinezüchter wegen beschlagener Scheibe Ein Aussteller hat wegen einer beschlagenen Windschutzscheibe eine happige Geldstrafe und Busse erhalten. Dagegen wehrte er sich mit einem Teilerfolg vor dem Kantonsgericht St.Gallen. Claudia Schmid 14.04.2021, 05.00 Uhr

Beschlagene Scheiben können die Sicht behindern und zu Unfällen führen. Bild: Getty

Ein 56-jähriger Schweinezüchter beteiligte sich als Aussteller an der «Tier&Technik», die jeweils im Februar in den Olma Hallen stattfindet. Einige Zeit nachdem die Messe Anfang 2019 ihre Tore geschlossen hatte, setzte er sich in seinen Wagen, in dem noch drei weitere Männer Platz nahmen. Von der Nähe des Messegeländes fuhren sie Richtung Autobahneinfahrt, um den Weg nach Hause in die Innerschweiz unter die Räder zu nehmen.

Weit kamen die Heimkehrenden nicht: Noch vor der Tunneleinfahrt wurden sie von einer Polizeipatrouille angehalten. Er habe keine Ahnung gehabt, weshalb ihn die Polizei kontrolliere und was sie beanstanden könnten, erklärte der Beschuldigte vor dem Kantonsgericht St.Gallen. Bald stellte sich heraus, dass die Polizei von einer beschlagenen Windschutzscheibe ausging, welche keine freie Sicht auf die Fahrbahn zuliess.

Am 10. Juni 2020 beurteilte das Kreisgericht St.Gallen den Fall und kam zum Schluss, dass der Beschuldigte in einem nicht betriebssicheren Fahrzeug sass. Der Einzelrichter erklärte ihn der groben Verkehrsregelverletzung schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je 2950 Franken und zu einer Busse von 5900 Franken. Dagegen erhob der Beschuldigte Einsprache und verlangte mit seiner Berufung einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft, die an der Verhandlung am Kantonsgericht nicht anwesend war, beantragte die Abweisung des Begehrens.

Mit Pullover Scheibe geputzt

Die Scheibe sei tatsächlich ganz leicht beschlagen gewesen, als er und die drei Männer sich ins Auto gesetzt hätten, erzählte der Aussteller am Kantonsgericht St.Gallen. Nachdem er die Scheibenwischanlage betätigt habe, sei die Sicht wieder frei gewesen. Innen sei die Fläche mit einem Pullover abgewischt worden. Auf der Fahrt zur Autobahneinfahrt habe gar nichts seine Sicht auf die Fahrbahn gehindert.

Für ihn sei es naheliegend, dass sich die Scheibe in dem Moment wieder beschlagen habe, als ihn die Polizei zum Abstellen des Motors und Aussteigen aus dem Auto aufgefordert habe. Durch das Betätigen der Zündung sei auch die Lüftung ausgeschaltet worden und die Atemluft der drei Insassen habe nicht mehr absorbiert werden können. Zwangsläufig sei so die Windschutzscheibe wieder beschlagen gewesen, als sie von der Polizei fotografiert worden sei.

Spuren des Putzmittels sichtbar

Der Verteidiger erklärte, es sei bewiesen, dass sein Mandant vor der Abfahrt die Scheibe innen und aussen gereinigt habe. Auf der Kühlerhaube seien auf den Fotos noch die Spuren des Putzmittels sichtbar. Die Fotoaufnahmen, welche eine eingeschränkte Sicht zeigten, seien bei irregulären Verhältnissen gemacht worden. So entspreche einerseits die Position des Fotografen nicht derjenigen des Autolenkers und anderseits sei das Licht des Autos ausgeschaltet gewesen. Damit sagten die Bildaufnahmen nichts über die tatsächliche Sicht des Lenkers aus.

Wer etwas von Physik verstehe, der wisse, dass bei abgeschalteter Lüftung und warmer Atemluft von Insassen eine Scheibe beschlage. Genau dies sei im Moment der Polizeikontrolle passiert. Im Weiteren beanstandete der Verteidiger die Höhe der Geldstrafe und Busse, welche das Kreisgericht ausgesprochen hatte. Diese sei angesichts eines Bagatellfalles eklatant zu hoch.

Schuldspruch bestätigt, mildere Strafe

Das Kantonsgericht St.Gallen folgte beim Schuldspruch den Argumenten des Beschuldigten und seines Verteidigers nicht und verurteilte den Mann wie die Vorinstanz wegen grober Verkehrsregelverletzung. Das Strafmass milderte es aber massiv ab. Es sprach eine bedingte Geldstrafe von zehn Tagessätzen à 550 Franken aus und eine Busse von 1100 Franken.